جوان آنلاین: جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس معتقد است وقتی هزینه‌کرد شرکت‌ها در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی شفاف نیست، عملاً امکان پنهان‌کاری و هزینه‌کردن منابع در بخش‌هایی غیر از مسئولیت‌های اجتماعی وجود دارد. این به معنای انحراف منابع است که باید دولت جلوی آن را بگیرد. اقدام سازمان بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کردشان در بخش مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد.



اقدام اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در الزام شرکت‌های پذیرفته‌شده به انتشار جزئیات کامل هزینه‌کرد منابع در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، نقطه‌عطفی در مسیر شفافیت بازار سرمایه محسوب می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، ناشران موظف شده‌اند تا پایان وقت اداری ۱۹مرداد ۱۴۰۵، اطلاعات دقیقی شامل مبلغ هزینه‌ها، سرفصل‌ها، دلایل توجیهی، محل مصرف و حتی مشخصات دریافت‌کنندگان را در سامانه کدال منتشر کنند.

پیش از این، عنوان «مسئولیت اجتماعی» در صورت‌های مالی به‌عنوان سربسته‌ای مبهم عمل می‌کرد که تشخیص مسیر واقعی هزینه‌ها را برای سهام‌داران و ناظران دشوار می‌ساخت.

اقدام سازمان بورس مبنی بر الزم شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کردشان در هزینه‌های اجتماعی، پاسخ به دغدغه‌های جدی مردم و نمایندگان مجلس درباره نحوه مصرف وجوه عمومی است. الزام به ارائه جزئیات تا سطح ۱۰درصد از کل هزینه‌های انجام‌شده، عملاً مسیر هرگونه سوءاستفاده احتمالی را مسدود کرده و اجازه نمی‌دهد، هزینه‌های تبلیغاتی یا غیرمرتبط با این عنوان پوشش داده شوند.

این مصوبه، مسئولیت اجتماعی را از یک فعالیت «داوطلبانه و سلیقه‌ای» به یک ردیف بودجه‌ای «حسابرسی‌شده و شفاف» تبدیل کرده است. بی‌تردید، این اقدام گام بلندی در جهت ارتقای اعتماد عمومی به بازار سرمایه و نهادینه‌سازی فرهنگ شفافیت در نظام اقتصادی کشور خواهد بود.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که اقدام سازمان بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کرد منابع در مسئولیت‌های اجتماعی بسیار درست و به جاست و مجلس از آن حمایت می‌کند، تصریح کرد: این موضوع همواره یکی از دغدغه‌های مشترک مردم و مجلس است که همه چیز روشن و شفاف باشد. هر چقدر امور مربوط به شرکت‌های بزرگ و بورسی کشور شفاف‌تر شود، منفعت بیشتری برای کشور دارد.

وی ادامه داد: مسلم است که انتشار جزئیات هزینه‌کرد شرکت‌ها در مسئولیت‌های اجتماعی به افزایش اعتماد مردم به روند‌های حکمرانی و اقتصادی کشور می‌انجامد. وقتی همه چیز به صورت شفاف در معرض دید مردم قرار می‌گیرد، آنها می‌توانند در جریان جزئیات باشند و به این ترتیب، اعتمادشان به روند‌های حکمرانی کشور بیشتر می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی مردم در جریان جزئیات قرار می‌گیرند و به طور مثال، می‌دانند که شرکت‌ها چه هزینه‌کردی در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی داشته‌اند، در واقع آنها به عنوان ناظر و چشم‌های بینایی عمل می‌کنند که زمینه را برای بهبود عملکرد شرکت‌ها مهیا می‌کند.

کوچکی‌نژاد گفت: وقتی شرکت‌ها ببینند که عملکرد آنها توسط مردم و نهاد‌های مختلف زیر ذره‌بین و نظارت است، قطعاً پاسخگویی بیشتری خواهند داشت. در این شرایط، مدیران تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند که عملکرد بهتری داشته باشند.

وی ادامه داد: وقتی امور پشت در‌های بسته و به صورت غیرشفاف پیش می‌رود، مدیران انگیزه‌ای برای ارائه یک عملکرد خوب از خودشان ندارند. بنابر تمام آنچه در بالا گفته شد، اقدام سازمان بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کردشان در مسئولیت‌های اجتماعی درست و منطقی است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر شرکت‌های بزرگ این امکان را دارند که در کشور فعالیت داشته باشند و سودی ببرند، باید بخشی از آن را در بخش مسئولیت‌های اجتماعی به کار بیندازند. زیرا با استفاده از امکانات این کشور که متعلق به همگان است، به سود رسیده‌اند.

وی ادامه داد: برخی شرکت‌ها از یارانه انرژی و دیگر حمایت‌ها بهره می‌برند، تا بتوانند سوددهی داشته باشند. این امکانات متعلق به همه مردم است که در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد. بر همین اساس، آنها وظیفه دارند بخشی از درآمدشان را در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی به کار بیندازند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی هزینه‌کرد شرکت‌ها در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی شفاف نیست، عملاً امکان پنهان‌کاری و هزینه کردن منابع در بخش‌هایی غیر از مسئولیت‌های اجتماعی وجود دارد. این به معنای انحراف منابع است که باید دولت جلوی آن را بگیرد. اقدام سازمان بورس مبنی بر الزام شرکت‌ها به انتشار جزئیات هزینه‌کردشان در بخش مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند در این راستا کمک‌کننده باشد.

کوچکی‌نژاد گفت: کشور در شرایط حساسی قرار دارد. به لحاظ منابع مالی در مضیقه هستیم و یکی از وظایف دولت این است که از هدررفت منابع جلوگیری به عمل بیاورد. اعمال سیاست‌هایی مانند شفاف‌سازی هزینه‌کرد شرکت‌ها در زمینه مسئولیت‌های اجتماعی می‌تواند به تحقق این امر کمک کند.