کاظمی: ساختار ۴۶ ساله نظام آموزشی در حال تغییر است

وزیر آموزش و پرورش گفت: ساختار ۴۶ ساله نظام آموزشی ما دست‌نخورده بوده و اکنون در حال تغییر است.

جوان آنلاین: علی رضا کاظمی، روز دوشنبه در گردهمایی مدیران آموزش و پرورش شهر تهران، بر ضرورت تحول بنیادین در ساختار آموزشی، تقویت نقش مدیران مدارس و مواجهه با چالش‌های فرهنگی و هویت ملی تأکید کرد و افزود: میدان اصلی جنگ در جنوب کشور نیست بلکه مدارس مهم ترین میدان اصلی جنگ با دشمن است که استکبار جهانی به دنبال آن است تا از این روش دیدگاه و نگاه نسل جوان و آینده ساز این کشور را تغییر دهد.

به گزارش مهر، وی افزود: با تمام اعتقاداتم می‌گویم، امروز مدارس میدان اصلی جنگ با آمریکا هستند. دشمن با تمام توان روی این موضوع کار می‌کند؛ بنابراین تقویت هویت ملی و دینی و ایجاد فضای شاداب و حماسی در کلاس‌ها، از وظایف اصلی آموزش و پرورش است و باید با تمرکز بر نمادهای هویت ملی مانند پرچم، در برابر این تهدیدات ایستادگی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش بر نقش فرهنگی مدارس در حفظ هویت ملی تأکید کرد و گفت: هر مدرسه باید کانون بزرگ فرهنگی و تبلیغی در محله خود باشد. ما باید از روایت‌های مقاومت و حضور در میدان استفاده کنیم.

کاظمی با اشاره به اینکه سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان، عامل تعیین‌کننده در کیفیت آموزشی است، خاطر نشان کرد: اهمیت ورزش و تربیت بدنی، مهم و ضروری است البته مسئله سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان باید جدی گرفته شود؛ چرا که این موضوع بیشترین تأثیر را بر کیفیت یادگیری و پیشرفت تحصیلی دارد.

تحول در برنامه‌های درسی و الگوی «مدرسه تراز»

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه‌های تحولی وزارتخانه، افزود: برای دستیابی به کیفیت واقعی و عمیق آموزشی، بازنگری در همه پایه‌های تحصیلی (۱۲ پایه) و ۹۵۰ عنوان درسی را در دستورکار داریم. ما با وظیفه‌ای دشوار روبرو هستیم، اما هدف ما رسیدن به کیفیت پایدار است.

وی از استقرار «سامانه مدرسه تراز» در مدارس کشور خبر داد و گفت: هدف رسیدن به مدیریت یکپارچه بر اساس سند مدرسه است. با طراحی الگوی مدرسه تراز، تمامی مدیران به یک نگاه، برنامه واحد و الگوی دقیق نظری دسترسی خواهند داشت تا مدیریت توانمند بتواند خلاءهای موجود را پر کند.

اصلاح ساختار ۴۶ ساله و افزایش اختیارات مدیران

کاظمی به نقد ساختارهای قدیمی نظام آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهار داشت: ساختار ۴۶ ساله نظام آموزشی ما دست‌نخورده بوده و اکنون در حال تغییر است. اولویت ما افزایش نقش مدرسه به عنوان یک کانون است.

وی با اشاره به چالش‌های نیروی انسانی و عدم انطباق تحصیلات دانشگاهی با نیاز بازار کار، تأکید کرد: باید ساختار سازمانی را تغییر دهیم تا از ایجاد لشکری از فارغ‌التحصیلان بی‌مهارت جلوگیری شود. همچنین، مدیران مدارس باید بیشترین اختیارات، تجهیزات و بهترین ساختارها را در اختیار داشته باشند. بودجه‌ها باید مستقیما به مدارس برسد و مدیریت نیروهای انسانی و برنامه‌های آموزشی در اختیار مدیران مدارس باشد.

نقش راهبرانه مدیران و مقابله با توطئه‌ها

وزیر آموزش و پرورش نقش مدیران را «راهبران آموزشی» توصیف کرد و گفت:سه مولفه «ایمان قوی، عشق به کار و جوشش نسبت به مسئولیت» را ویژگی‌های اصلی یک مدیر موفق است که در صورت نبود هر یک از مولفه‌ها نظام آموزشی دستخوش تغییرات خواهد شد.

وی بیان کرد: یکی از بخش‌های حیاتی آموزش و پرورش است که دشمن با توطئه‌های مختلف بر آن تمرکز کرده است.