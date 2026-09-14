افزایش نسبی دمای هوای تهران از چهارشنبه

جوان آنلاین: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش وزش باد و افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، امروز (۲۳ شهریور) در نیمه شمالی و غربی استان به‌ویژه در ارتفاعات به تناوب افزایش ابر و بارش پراکنده، گاهی وزش باد شدید و رگبار و رعد و برق به‌ویژه در ارتفاعات بالادست و در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید در پاره ای نقاط گاهی همراه با گرد و خاک مورد انتظار است.

طی روزهای سه شنبه تا جمعه (۲۴ تا ۲۷ شهریور) ناپایداری‌های نه‌چندان قابل ملاحظه‌ای به‌صورت افزایش باد و افزایش موقت ابر پیش‌بینی می‌شود.

امشب کاهش نسبی دمای کمینه و از چهارشنبه تا پنجشنبه روند افزایش نسبی دمای هوا مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۲۴ شهریور) صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر افزایش باد با احتمال وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۲ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و طی ‌چهارشنبه (۲۵ شهریور) صاف تا کمی ابری از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.