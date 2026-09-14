جوان آنلاین: رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، در جمع استادان معارف اسلامی استان تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، با تشریح تغییرات محیطی، رسانهای و شناختی کشور، بر ضرورت آمادگی دانشگاهها برای مواجهه با جنگ اقتصادی، رسانهای و شناختی تأکید کرد.
دکتر اکبر نصراللهی با تبیین اهداف آمریکا و جریانهای متخاصم در قبال ایران افزود: تغییرنظام سیاسی، تسلط بر منابع ایران، مهار و بازدارندگی کشور از جمله اهدافی بوده که دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی برای تحقق آنها راهبردهای تحریمهای اقتصادی، جنگ نظامی، اغتشاشات و اعتراضات، نفوذ و بهرهگیری از بحرانهای نوظهور را در مقاطع گوناگون بکار گرفته است.
نصراللهی با اشاره به ارزیابیهای برخی مقامات و اندیشکدههای غربی درباره شرایط اجتماعی ایران و همچنین شکست غرب در رسیدن به اهداف خود از طریق راهبرد حمله نظامی به ایران گفت: در این ارزیابیها به صراحت این ادعا مطرح میشود که جنگ موجب تضعیف جنبشهای اعتراضی و مدنی در ایران شده و بر همین اساس، تأکید و توصیه شده است فشار اقتصادی و ایجاد زمینه برای بازگشت ناآرامیها در دستور کار قرار گیرد.
نویسنده کتاب «مدیریت پوشش اخبار بحران در رسانههای حرفهای» با تأکید بر ضرورت آمادگی دانشگاهها در برابر این شرایط، گفت: دانشگاه باید هم تهدیدها و تغییر راهبردها را بشناسد و هم بتواند این مسائل را بهصورت دقیق، مستند و اقناعکننده برای استادان و دانشجویان تبیین کند. نصراللهی تأکید کرد: اگر دانشگاه در اطلاعرسانی و آگاهیبخشی بهموقع عمل نکند، دیگران روایت خود را درباره مسائل کشور به دانشجو و جامعه ارائه خواهند کرد. از این رو دانشگاه باید از حالت انفعال و واکنشی خارج شود و در حوزه اطلاعرسانی، پاسخ به شبهات، تبیین مسائل و ارتقای سواد رسانهای و شناختی دانشجویان، فعال و کنشگر باشد.
وی با اشاره به تغییر محیط رسانهای و سرعت گردش اطلاعات اظهار کرد: امروز یک اتفاق کوچک میتواند در فضای مجازی به مسئلهای بزرگ تبدیل شود و یک روایت ناقص، تحریفشده یا هیجانی میتواند بر ادراک مخاطب اثر بگذارد؛ از این رو، دانشگاه باید برای مواجهه با جنگ روایتها و عملیات شناختی آمادگی داشته باشد.
نویسنده کتاب «شهروندان در برابر خبرنگاران» با اشاره به وضعیت دانشجویان در محیط جدید رسانهای ادامه داد: دانشجوی امروز با انبوهی از پیامها، روایتها، تصاویر و تحلیلها مواجه است و استاد باید علاوه بر انتقال دانش تخصصی، به او در تشخیص خبر درست از نادرست، راستیآزمایی اطلاعات، شناخت منبع و تحلیل پیام کمک کند.
وی تصریح کرد: دانشگاه باید از یک نهاد صرفاً آموزشی و پژوهشی به نهادی فعال، مسئلهشناس و کنشگر تبدیل شود و استادان نیز باید در خط مقدم تبیین، پاسخگویی و آگاهیبخشی قرار گیرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر نقش استادان معارف در این زمینه گفت: استادان معارف به دلیل ارتباط مستقیم با دانشجویان، ظرفیت مهمی برای پاسخگویی به شبهات، تقویت اعتماد، امید و تابآوری دانشجویان دارند و نباید میدان تبیین مسائل روز را به روایتهای رقیب و منابع غیرمعتبر واگذار کرد.
نصراللهی در ادامه با اشاره به مفهوم «مهندسی پیام» گفت: در جنگ روایتها، مسئله فقط دروغ یا راست بودن یک خبر نیست، بلکه انتخاب موضوع، واژه، تصویر، زمان انتشار، میزان برجستهسازی و حتی احساسی که قرار است در مخاطب ایجاد شود، در شکلگیری ادراک عمومی نقش دارد.
وی تأکید کرد: روایت مؤثر باید هم واقعی باشد و هم بتواند امید، اعتماد و قدرت تحلیل مخاطب را افزایش دهد و سکوت، تأخیر در اطلاعرسانی و پاسخهای کلی و غیرقانعکننده میتواند میدان را برای روایتهای معارض باز کند.
نصراللهی در پایان، رصد مستمر، پیشبینی شبهات، آمادگی پاسخگویی، اطلاعرسانی بهموقع، روایتسازی مستند، تقویت سواد رسانهای و شناختی و افزایش امید و تابآوری دانشجویان را از الزامات دانشگاه در شرایط جدید دانست و بر نقش فعال و پیشدستانه استادان در این فرآیند تأکید کرد.