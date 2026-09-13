آمریکا: دور آتی مذاکرات لبنان و اسرائیل در رم برگزار خواهد شد

سفارت آمریکا در بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد: دور آتی مذاکرات لبنان و (رژیم) اسرائیل ماه اکتبر در رم برگزار خواهد شد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری الجزیره، سفارت آمریکا در بیروت امروز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دیداری میان سفرای لبنان و (رژیم) اسرائیل در واشنگتن برای هفته آینده برنامه ریزی شده است تا درباره اجرای چارچوب سه جانبه گفت‌و‌گو کنند.

به گزارش مهر، در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در بیروت در این ارتباط آمده است: دور بعدی مذاکرات رسمی لبنان و اسرائیل در ماه اکتبر در رم برگزار خواهد شد.

این در حالیست که پیشتر اعلام شده بود که به بهانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره در آمریکا، نشست بی حاصل میان لبنان و رژیم صهیونیستی در ماه جاری برگزار نمی‌شود.