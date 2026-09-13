منبع عبری: بن سلمان از اسرائیل برای مقابله با یمن درخواست کمک کرد

جوان آنلاین: روزنامه یسرائیل هیوم شامگاه یکشنبه در گزارشی اعلام کرد، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان که در حال تحمل تلفات سنگینی است، از چند کشور در خاورمیانه به طور مستقیم و از اسرائیل به شکل غیر مستقیم برای جنگ علیه حوثیهای (جنبش مردمی انصارالله) یمن درخواست کمک کرده است.
به گزارش تسنیم، بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط منابع دیپلماتیک منطقه، درخواستهای مستقیمی به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و مصر، و به صورت غیرمستقیم از طریق فرماندهی مرکزی آمریکا به اسرائیل برای دستیابی به اطلاعات امنیتی و جاسوسی و کمکهای دیگر برای جلوگیری از بستن بابالمندب توسط حوثیها ارائه شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: عربستان سعودی خود را تقریباً در تلهای بیسابقه یافته است: هرمز در شرق، بابالمندب در جنوب، و مسیر زمینی به دریای سرخ ـ سه مسیری که قرار است صادرات نفتی آن را تأمین کنند ـ همزمان مورد تهدید قرار گرفته است.
به زعم یسرائیل هیوم: شرایط عربستان سعودی در پرتو پاسخ ایالات متحده وخیمتر میشود. بر اساس گزارشها، ریاض از واشنطن درخواست کمک برای نبرد با حوثیها و توقف پیشروی آنان در منطقه بابالمندب کرده است، اما ترامپ به درخواست مداخله نظامی مستقیم پاسخ نداده است.
این موضوع سبب نگرانی سعودیها شده است: در حالی که پادشاهی در جبهههای متعدد هدف هجمه قرار دارد و مسیرهای صادراتی آن مسدود میشود، به نظر نمیرسد متحد اصلی آن آماده برآورده کردن انتظارات ریاض باشد.
از این رو، گفتوگوها در عمان که بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس است میتواند به منزله پیامی به واشنطن تلقی شود.
کشورهای خلیج فارس نمیتوانند تا ابد منتظر ایالات متحده بمانند. اگر واشنطن راه خروجی ارائه ندهد، این کشورها خود برای یافتن آن تلاش خواهند کرد، حتی اگر از طریق توافقات جزئی و چالشبرانگیز با تهران باشد، این کار را خواهند کرد.