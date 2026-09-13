جوان آنلاین: اظهارات وزیر خارجه عربستان در سایه سیاستهای خصمانه و مداخله جویانه در خصوص یمن، اوج تناقض در رویکرد منطقهای ریاض را نشان داد.
به گزارش تسنیم، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان در اظهارات تازهای بر لزوم امنیت خلیج فارس و احترام به حاکمیت کشورها تأکید کرد. این موضعگیری در حالی مطرح میشود که کارنامه سیاه ۱۱ ساله حکومت سعودی در یمن، تصویری متفاوت از سیاستهای این کشور به نمایش میگذارد.
وزیر خارجه سعودی مدعی شده امنیت خلیج فارس بدون احترام به حاکمیت کشورها، استقلال آنها و پرهیز از مداخله در امور داخلیشان میسر نیست.
این ادعاهای سعودیها در حالی مطرح میشود که عربستان طی بیش از ۱۱ سال گذشته با تحریم همهجانبه مردم یمن و حمایت مالی و تسلیحاتی از مزدوران خود در این کشور، عمیقترین و مستقیمترین دخالتها را در امور داخلی یمنیها انجام داده و سبب رنج و آوارگی گسترده این ملت و جان باختن دهها هزار نفر از آنها شده است.