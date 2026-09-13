کد خبر: 1379232
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۱
بين‌الملل » اخبار كلی

اظهارات فریبکارانه وزیر خارجه سعودی درباره امنیت و حاکمیت کشور‌ها

6 وزیر خارجه حکومت سعودی با وجود پرونده سیاه این رژیم در قبال یمن، از لزوم احترام به حاکمیت کشور‌ها دم زد.

جوان آنلاین: اظهارات وزیر خارجه عربستان در سایه سیاست‌های خصمانه و مداخله جویانه در خصوص یمن، اوج تناقض در رویکرد منطقه‌ای ریاض را نشان داد.

به گزارش تسنیم، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان در اظهارات تازه‌ای بر لزوم امنیت خلیج فارس و احترام به حاکمیت کشور‌ها تأکید کرد. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که کارنامه سیاه ۱۱ ساله حکومت سعودی در یمن، تصویری متفاوت از سیاست‌های این کشور به نمایش می‌گذارد.

وزیر خارجه سعودی مدعی شده امنیت خلیج فارس بدون احترام به حاکمیت کشورها، استقلال آنها و پرهیز از مداخله در امور داخلی‌شان میسر نیست.

این ادعا‌های سعودی‌ها در حالی مطرح می‌شود که عربستان طی بیش از ۱۱ سال گذشته با تحریم همه‌جانبه مردم یمن و حمایت مالی و تسلیحاتی از مزدوران خود در این کشور، عمیق‌ترین و مستقیم‌ترین دخالت‌ها را در امور داخلی یمنی‌ها انجام داده و سبب رنج و آوارگی گسترده این ملت و جان باختن ده‌ها هزار نفر از آنها شده است.

برچسب ها: عربستان ، یمن ، خلیج فارس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

بدون شرح

شیطان ماهی

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار