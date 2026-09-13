ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا؛ جنگ علیه ایران ادامه ندارد

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ادعا کرد جنگ علیه ایران ادامه ندارد و برای پایان آن تلاش‌هایی در جریان است.

جوان آنلاین: مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا شامگاه یکشنبه با حضور در برنامه «ملاقات با مطبوعات» از شبکه خبری ان‌بی‌سی نیوز ادعا کرد: جنگ علیه ایران ادامه ندارد و اقدامی که اکنون سعی در انجام آن داریم، حل‌وفصل جنگ است.

به گزارش ایسنا، جانسون در پاسخ به این سوال که آیا کاخ سفید چک سفیدی برای ادامه جنگ علیه ایران دارد؟ گفت: «خیر.»

او در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا مطمئن است جنگ تا انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تمام خواهد شد؟ گفت: البته، ما مطمئنا برای این موضوع برنامه‌ریزی می‌کنیم و من دوست دارم که این کار امروز، قاعدتا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، انجام شود. اما در حال حاضر کمی بیش از ۵۰ روز تا آن زمان باقی مانده است، بنابراین ما در این مورد واقع‌بین خواهیم بود.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با بیان اینکه «جنگ وضعیتی پیچیده است»، با تکرار ادعا‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ما معتقدیم که این موضوع به زودی حل خواهد شد. رئیس‌جمهور دقیقا به بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای اشاره کرده و من قطعا دعا می‌کنم و امیدوارم که این چنین باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اخیراً تأکید کرده است: مادامی که تحریم اقتصادی و محاصره دریایی دشمن ادامه دارد و جنگ اقتصادی نیز ادامه دارد، این به منزله جنگ است.

مایک جانسون در بخش دیگری از این مصاحبه گفت که کنگره وعده دونالد ترامپ مبنی بر پرداخت ۵۰۰۰ دلار به بزرگسالان آمریکایی در صورت حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای را «اجرا» خواهد کرد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا افزود: من متعهد می‌شوم که کنگره روی این موضوع کار کند و مانند هر کار دیگری که من باید انجام دهم، در مورد آن به اجماع برسد.