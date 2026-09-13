کد خبر: 1379229
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

لهستان: اگر روسیه به ما حمله می‌کرد، خیلی سریع شکستش می‌دادیم!

2 وزیر خارجه لهستان ادعا کرد: اگر روسیه به ما حمله می‌کرد، ما با تمام قوا و بدون محدودیت وارد عمل می‌شدیم؛ گمان می‌کنم خیلی سریع روسیه را شکست می‌دادیم!

جوان آنلاین: به نقل از تلویزیون رویترز، رادوسلاو سیکورسکی وزیر خارجه لهستان امروز یکشنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد: من شخصا معتقدم که اقدام رئیس جمهور زلنسکی در نامگذاری یک یگان نظامی به نام «UPA» (ارتش شورشی اوکراین) مایه تأسف بود؛ و این گروه کارزار پاکسازی قومی‌ای را به راه انداخت که در آن ده‌ها هزار نفر به قتل رسیدند.

به گزارش مهر، وزیر خارجه لهستان سپس مدعی شد: اگر روسیه به ما حمله می‌کرد، ما با تمام قوا و بدون محدودیت وارد عمل می‌شدیم، گمان می‌کنم خیلی سریع روسیه را شکست می‌دادیم. ما در زمینه قدرت هوایی، برتری قاطعی نسبت به روسیه داریم.

رادوسلاو سیکورسکی سپس ادعا کرد: اگر اوکراینی‌ها توانسته‌اند نیمی از ظرفیت پالایشگاهی روسیه را در عرض ۶ ماه از کار بیندازند، ما می‌توانستیم این کار را در ۶ هفته انجام دهیم و نیمه دیگر را هم نابود کنیم. متأسفانه چیزی به نام «حاکمیت دفاعی اروپا» وجود ندارد و به دلایل مربوط به قانون اساسی، به این زودی‌ها هم شکل نخواهد گرفت.

وی افزود: با کمال تأسف، ما به سمت ایجاد یک سیستم دفاعی مشترک اروپایی حرکت نخواهیم کرد. چین در حال تصاحب بازار روسیه است. روسیه به شریکی بسیار بسیار فرودست برای چین تبدیل خواهد شد. اگر من یک ملی‌گرای روس بودم، از این وضعیت وحشت زده می‌شدم. «شورای کشور‌های حوزه دریای بالتیک» حتی بدون مشارکت سایر کشور‌های اروپایی و ناتو نیز تولید ناخالص داخلی (GDP) بزرگ‌تری نسبت به روسیه دارد و بودجه دفاعی آن در زمان صلح، از بودجه دفاعی روسیه در زمان جنگ بیشتر است. روسیه هیچ امیدی به پیروزی در برابر ما ندارد. ما به عنوان ناتو باید در سمت خود چنان رزمایش‌های تهاجمی و قاطعانه‌ای برگزار کنیم که پوتین نسبت به اقدامات بعدی ما دچار تردید شود. او باید نیروهایش را از جبهه اوکراین خارج و به جای دیگری منتقل کند.

سیکورسکی در ادامه ادعا کرد: پوتین واقعا تصور می‌کرد که می‌تواند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را جبران کرده و روسیه را دوباره به یک ابرقدرت تبدیل کند. به گمانم او اکنون دریافته است که چنین چیزی دست یافتنی نیست.

برچسب ها: لهستان ، روسیه ، اوکراین
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