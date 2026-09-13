نشست دو روزه سران کشور‌های عضو بریکس پایان پیدا کرد درحالیکه برنامه تجارت و پرداخت‌ها بین اعضا با ارز‌های محلی، پیشنهاد‌های چین برای همکاری در حل مناقشات در خاورمیانه و هشدار‌های هند در مورد سوء استفاده از تجارت به عنوان سلاح از مهمترین محور‌های این اجلاس بود.

جوان آنلاین: روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست نوشت: کشور‌های عضو گروه بریکس روز شنبه توافق کردند که تجارت و پرداخت‌ها با ارز‌های محلی را گسترش دهند؛ اقدامی که در راستای تلاش این برای مقابله با سیاست‌های ایالات متحده و گامی دیگر به سوی «دلارزدایی» محسوب می‌شود. کشور‌های عضو، علی‌رغم فشار‌های واشنگتن، به نقاط مشترک کافی دست یافتند تا بر برخی از بزرگ‌ترین اختلافات دیپلماتیک خود فائق آیند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه ۴۵ صفحه‌ای روز شنبه اعضای بریکس آمده است که «کارگروه پرداخت» این گروه، موضوع «قابلیت تعامل فرامرزیِ کانال‌های پرداخت و پیام‌رسانی» را بررسی کرده و در خصوص استفاده از ارز‌های محلی برای «تسویه حساب‌های تجاری و سرمایه‌گذاری‌ها» به گفت‌و‌گو پرداخته است.

به این کارگروه مأموریت داده شد تا به تلاش‌های خود برای ایجاد سازوکار‌های پرداختی که «سریع، کم‌هزینه، در دسترس‌تر، کارآمد، شفاف و ایمن» باشند، ادامه دهد. با این حال، در این بیانیه تصریح شده است که «هیچ رویکرد واحد و یکسانی برای همه موارد وجود ندارد» و باید به اولویت‌های ملی کشور‌ها احترام گذاشته شود.

پایان نشست بریکس با ادامه رویکرد دلارزدایی، پیشنهادات صلح چین و هشدار‌های تجاری هند

در این بیانیه با وجود اینکه نامی از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده یا این کشور برده نشده، اما از تعرفه‌های یک‌جانبه، تحریم‌ها و اقدامات حمایت‌گرایانه‌ای که او به کار گرفته، انتقاد شده است.

این بیانیه «نگرانی‌های جدی» خود را نسبت به افزایش اقدامات تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای یک‌جانبه که موجب اختلال در تجارت شده و با قوانین سازمان تجارت جهانی مغایرت دارند، ابراز کرد و هشدار داد که افزایش «بی‌رویه» تعرفه‌ها و سیاست‌های حمایت‌گرایانه «تحت پوشش اهداف زیست‌محیطی»، تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین را تهدید می‌کند.

همچنین در این بیانیه «اقدامات قهری یک‌جانبه» از جمله «تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه و تحریم‌های ثانویه» محکوم و مغایر با حقوق بین‌الملل خوانده شد و بر لزوم حذف آنها تاکید گردید.

پیشنهاد‌های چین برای همکاری در حل مناقشات در خاورمیانه

«شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهوری چین روز شنبه در این نشست با اشاره به پیامد‌های تنش‌های خاورمیانه بر مردم این منطقه، تصریح کرد که پکن مایل به همکاری‌ها با سایر اعضای این گروه برای ایفای نقش شایسته برای تحقق صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است.

این اظهارات در حالی مطرح شد که اقدامات جنگ‌طلبانه آمریکا در آسیای غربی موجب شده تا بر نقل و انتقال انرژی و سایر کالا‌های دیگر از مسیر دریایی این منطقه تاثیر بگذارد.

براساس همین، بحران انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه با بهای قیمت‌ها، اختلال در زنجیره تامین و خروج سرمایه، فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور‌های آسیا-اقیانوسیه وارد کرده است.

رئیس‌جمهوری چین همچنین به سیاست‌های تک قطبی اشاره و از اعضای گروه بریکس خواست که تعرفه‌های خودسرانه و هرگونه حمایت‌گرایی تجاری مخالفت کنند.

پایان نشست بریکس با ادامه رویکرد دلارزدایی، پیشنهادات صلح چین و هشدار‌های تجاری هند

شی امروز یکشنبه در دومین روز نشست، خواستار اتحاد و همکاری در بریکس برای مقابله با خصومت‌های ژئوپلیتیک و نیرو‌های مخربی شد که ثبات زنجیره‌های تامین و صنعتی را متزلزل کرده‌اند.

او گفت: جهانی که فاقد قوانین باشد، مانند تقاطعی بدون چراغ راهنمایی است که در آن هرج‌ومرج و بی‌نظمی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. قوانین جهانی باید به‌صورت مشترک تدوین و بدون اعمال استاندارد‌های دوگانه، به‌طور یکسان برای همه کشور‌ها اجرا شوند. منطقِ "حق با زورمند است" باید خیلی پیش از این کنار گذاشته می‌شد.

رئیس جمهوری چین متعهد شد که به کشور‌های عضو گروه بریکس در زمینه توسعه و به‌کارگیری مدل‌های زبانی بزرگِ متن‌باز و همچنین احداث کارخانه‌های تولید هوشمند کمک کند.

او این موارد را دو مورد از پنج ابتکار کلیدی برای تقویت رشد اقتصادی و توسعه فناوری در «جنوب جهانی» برشمرد و اعلام کرد که پکن آمادگی دارد استعداد‌های جوان سایر کشور‌های عضو را در حوزه‌های فناوری پیشرفته و نوآوری آموزش دهد.

هشدار‌های هند در مورد سوء استفاده از تجارت به عنوان سلاح

به نوشته روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، بریکس در سال‌های اخیر رشد سریعی داشته و هم‌زمان با افزایش رویکرد تهاجمی ایالات متحده در عرصه جهانی، به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یکی از قدرتمندترین صدا‌های «جنوب جهانی» شناخته می‌شود.

پایان نشست بریکس با ادامه رویکرد دلارزدایی، پیشنهادات صلح چین و هشدار‌های تجاری هند

نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند و میزبان این اجلاس، نسبت به تبدیل فناوری و مواد معدنی حیاتی به سلاح‌های اقتصادی هشدار داد. او تاکید کرد که تبدیل فناوری و مواد معدنی حیاتی به ابزار‌های فشار، می‌تواند مانع از تحقق صنعتی‌سازی مشترکی شود که بریکس به دنبال آن است.

او بدون نام بردن از چین یا ایالات متحده گفت: «تبدیل فناوری و مواد معدنی حیاتی به سلاح می‌تواند مانع پیشرفت مشترک ما شود؛ از این رو، ما بر اهمیت فراگیری در زمینه به‌کارگیری فناوری تاکید کرده‌ایم.»