تشدید بحران اقتصادی در سوریه جولانی؛ خشم شدید مردم از حکومت دمشق

سوریه در سایه حکومت جولانی شاهد موج گسترده خشم و نارضایتی مردمی از سیاست‌های آن است.

جوان آنلاین: حکومت جولانی که از سوی محور عربی، ترکیه‌ای، آمریکایی و صهیونیستی بر مردم سوریه و با وعده‌های پرطمطراقی همچون آوردن رفاه و امنیت و ثبات و شکوفایی تحمیل شد، در ادامه ناکامی در مدیریت سوریه و عمل نکردن حامیان جولانی به وعده‌های اقتصادی خود، مجبور به افزایش چشمگیر قیمت سوخت شده است.

به گزارش تسنیم، بر اساس گزارش منابع خبری، حکومت جولانی از افزایش رسمی نرخ انواع سوخت در این کشور از امروز یکشنبه خبر داد. بر همین اساس نرخ جدید بنزین در این کشور از ۹۵ لیره به ۱۹۵ لیره افزایش پیدا کرده است.

محمد البشیر، وزیر انرژی حکومت جولانی در سوریه، با اعلام تولید روزانه ۱۰۲ هزار بشکه نفت، از شکاف بزرگ میان تولید و نیاز ۳۲۵ هزار بشکه‌ای بازار خبر داد.

حکومت سوریه برای تأمین کسری روزانه ۲۲۳ هزار بشکه‌ای و پاسخ به تقاضای داخلی، ناچار به واردات گسترده سوخت است.

در پی افزایش ناگهانی نرخ مواد سوختی که منجر به جهش قیمت کالا‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی شده است، استان‌های الرقه و دیرالزور شاهد موجی از ناآرامی‌ها و بستن مسیر‌های مواصلاتی بود.

معترضان با حضور در خیابان‌ها و مسدود کردن راه‌های اصلی، نارضایتی شدید خود را از وضعیت موجود و سیاست‌های اقتصادی حکومت جولانی اعلام کردند.

این در حالی است که گروه‌های مسلح متحد حکومت جولانی که اکثرا از تکفیری‌های غیر سوری تشکیل شده‌اند به سرکوب اعتراضات مردمی در سوریه مشغول هستند.