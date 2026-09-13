رییس مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد پیشنهاد دونالد ترامپ برای پرداخت ۵ هزار دلار به شهروندان بزرگسال آمریکایی به‌عنوان سود سهام، بدون تصویب کنگره قابل اجرا نیست.

جوان آنلاین: از آکسیوس، «مایک جانسون» رییس مجلس نمایندگان آمریکا امروز (یکشنبه) اعلام کرد طرح دونالد ترامپ رییس‌جمهور این کشور برای پرداخت چک‌های ۵ هزار دلاری به شهروندان بزرگسال آمریکایی، نیازمند تایید کنگره است.

به گزارش ایرنا، این اظهارات در حالی مطرح شده است که ترامپ و مقام‌های ارشد دولت او مدعی هستند می‌توان این پرداخت‌ها را بدون تصویب کنگره انجام داد.

آکسیوس گزارش داد هزینه اجرای این طرح ممکن است به بیش از ۱.۳ تریلیون دلار برسد.

ترامپ اخیرا پیشنهاد پرداخت این مبلغ را در قالب «سود سهام» مطرح کرده است؛ طرحی که در صورت اجرا می‌تواند میلیون‌ها شهروند آمریکایی را مشمول دریافت این پرداخت مستقیم کند.

اظهارات جانسون درباره ضرورت تصویب کنگره، اختلاف‌نظر درباره مبنای قانونی و نحوه تامین مالی این پرداخت‌ها را برجسته کرده است.

نشریه آتلانتیک در گزارشی با اشاره به ماهیت تورم‌زای ایده‌ها و سیاست‌های اقتصادی رئیس جمهوری آمریکا نوشت: شاید ترامپ واقعا درک نمی‌کند که ایده‌هایش قیمت‌ها را افزایش خواهند داد؛ شاید هم می‌داند و تنها به آنها بی‌توجهی می‌کند.

این نشریه آمریکایی گزارش خود را این‌گونه آغاز می‌کند: اسمش را بگذارید «حزب جمهوری‌خواه پنج‌هزار دلاری»! ترامپ این هفته در «شبه‌کنوانسیون» حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، طرحی که به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر، «سود سهام ترامپ» نام گرفت را مطرح کرد. ایده فرضی پشت این طرح ساده است. ترامپ مدعی شد که «اگر جمهوری‌خواهان هم مجلس نمایندگان و هم سنای آمریکا را به دست بیاورند، به هر شهروند بزرگسال در آمریکا یک سود سهام پنج هزار دلاری پرداخت خواهم کرد.»