رئیس هیئت‌مدیره «فنقره» با اشاره به برنامه ورود این شرکت به بازار سرمایه اظهار کرد: مطابق برنامه، سهامداران موظف هستند ۲۵ درصد از سهام شرکت را در یک بازه زمانی مشخص در بازار سهام عرضه کنند.

جوان آنلاین: امروز یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در نشست خبری ویژه معرفی شرکت «ذوب‌گران رنگین‌فلز» با نماد «فنقره» برای ورود به بازار سرمایه که در محل فرابورس ایران برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت تولید، نحوه تأمین مواد اولیه، بازار فروش و برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت، ارزش «فنقره» ۵۹ هزار و ۱۳۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال و ارزش هر سهم آن ۱۱ هزار و ۸۲۷ ریال برآورد شد.

به گزارش مهر، در این نشست اعلام شد ۶۸ درصد درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش شمش نقره و بخش باقی‌مانده از فروش شمش سرب تأمین می‌شود و سهم شرکت از بازار گواهی سپرده نقره حدود ۹ درصد است.

تأسیس فنقره با هدف بهره‌برداری از معادن سرب و روی

شیوا یوسف‌نژاد، مدیرعامل شرکت ذوب‌گران رنگین‌فلز، در این نشست با تشریح تاریخچه فعالیت این مجموعه اظهار کرد: این شرکت در سال ۱۳۸۸ با هدف اشتغال‌زایی و بهره‌برداری از معادن روی و سرب تأسیس شد و سرمایه شرکت در حال حاضر ۵ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: ذوب‌گران رنگین‌فلز در طول فعالیت خود تولید محصولاتی از جمله شمش سرب خالص، شمش کارگاهی و شمش آلیاژی آنتیموان‌دار را توسعه داده و محصولات این مجموعه از کیفیت و توان رقابت در بازار‌های بین‌المللی برخوردار است.

مدیرعامل فنقره با اشاره به محصولات این شرکت گفت: علاوه بر شمش سرب، شمش نقره، اکسید سرب و گرانول نقره نیز از محصولات شرکت است و شمش سرب خالص با عیار ۹۹۷ به بالا تولید می‌شود.

یوسف‌نژاد ادامه داد: نقره علاوه بر کاربرد‌های سنتی در صنایع زیورآلات و صنایع دستی، در حوزه‌هایی مانند پزشکی، الکترونیک، پنل‌های خورشیدی، صنایع پیشرفته و کاتالیست‌های مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی کاربرد دارد.

وی تأکید کرد که جایگاه صنعتی نقره بسیار فراتر از مصرف آن در زیورآلات و صنایع دستی است و افزایش کاربرد‌های صنعتی این فلز، اهمیت توسعه تولید و بازار آن را افزایش داده است.

سهم ۹ درصدی فنقره از بازار گواهی سپرده نقره

مدیرعامل فنقره توسعه فروش محصولات از طریق گواهی سپرده کالایی در بورس کالا و حضور در بازار‌های بین‌المللی را از مهم‌ترین راهبرد‌های فروش شرکت عنوان کرد.

وی با اشاره به حضور شرکت در بازار گواهی سپرده نقره اظهار کرد: سهم فنقره از بازار گواهی سپرده نقره حدود ۹ درصد است و روند سهم این مجموعه در بازار صعودی بوده و ارزش معاملات آن از ۳۶ همت عبور کرده است.

یوسف‌نژاد افزود: شرکت محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کند و گواهی سپرده کالایی شمش نقره نیز در این بازار قابل معامله است.

وی همچنین با اشاره به سابقه شرکت در راه‌اندازی ابزار‌های معاملاتی مبتنی بر کالا گفت: ذوب‌گران رنگین‌فلز در راه‌اندازی نخستین صندوق سپرده کالایی شمش سرب و نخستین صندوق سپرده کالایی شمش نقره در بورس کالا نقش داشته است.

بیش از ۷۵ درصد مواد اولیه از داخل گروه تأمین می‌شود

مدیرعامل فنقره درباره نحوه تأمین مواد اولیه مورد نیاز شرکت نیز گفت: بیش از ۷۵ درصد مواد اولیه مورد نیاز توسط شرکت‌های زیرمجموعه گروه تأمین می‌شود و این موضوع می‌تواند پایداری تأمین مواد اولیه و استمرار فرآیند تولید را تضمین کند.

یوسف‌نژاد با اشاره به استفاده از پسماند‌های صنعتی در فرآیند تولید اظهار کرد: بخشی از مواد اولیه از شرکت‌های داخلی زیرمجموعه گروه صنعتی و معدنی زرین و پسماند‌های صنعتی این مجموعه تأمین می‌شود و شرکت از فناوری‌های داخلی برای فرآوری و تولید محصولات استفاده می‌کند.

وی افزود: این ساختار باعث شده است شرکت نگرانی کمتری درباره تأمین مواد اولیه داشته باشد و بتواند از ظرفیت مواد موجود در زنجیره گروه استفاده کند.

در همین زمینه، ابراهیم جمیلی، سهامدار عمده شرکت، با اشاره به ظرفیت موجود در بخش معدن و صنایع سرب و روی اظهار کرد: هر کجا مواد اولیه وجود داشته باشد، باید از آن استفاده کرد و تفاوتی میان مواد اولیه داخلی و وارداتی از منظر ایجاد ارزش افزوده وجود ندارد؛ موضوع اصلی، پایداری تأمین مواد اولیه است.

وی همچنین با اشاره به خروج غیررسمی حدود ۲۰۰ هزار تن خاک سرب و روی از کشور، بر ضرورت ایجاد ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور تأکید کرد.

تولید سالانه نقره کشور ۹۶ تن اعلام شد

جمیلی با اشاره به وضعیت تولید نقره در کشور گفت: تولید نقره ایران در حال حاضر به حدود ۹۶ تن در سال رسیده است و در صورت تأمین منابع از طریق بازار سرمایه، امکان افزایش قابل توجه تولید وجود دارد.

وی افزود: با حمایت و تأمین منابع، می‌توان طی یک سال جایگاه ایران را در آسیا و در حوزه تولید نقره ارتقا داد.

به گفته جمیلی، افزایش قیمت نقره در بازار‌های جهانی تنها ناشی از شرایط داخلی کشور نیست و بازار جهانی طی دو سال گذشته با کمبود عرضه این فلز مواجه بوده است.

وی ادامه داد: چین از مدت‌ها قبل صادرات نقره را ممنوع کرده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این فلز در بازار‌های جهانی است.

تلاش برای تبدیل ایران از واردکننده به صادرکننده نقره

رئیس هیئت‌مدیره شرکت با اشاره به وضعیت بازار داخلی نقره اظهار کرد: ایران در حال حاضر صادرات قابل توجهی در این حوزه ندارد و هدف باید تبدیل کشور به صادرکننده نقره باشد.

جمیلی افزود: بخشی از نیاز کشور از مسیر واردات، از جمله از امارات و ترکیه، تأمین می‌شود و بخش قابل توجهی از این واردات نیز به شکل غیررسمی انجام می‌گیرد، اما با رسمی‌تر شدن بازار نقره، امکان شفاف شدن معاملات و اخذ مالیات از این فعالیت‌ها نیز فراهم می‌شود.

وی گفت: عرضه نقره در بورس کالا موجب شفاف‌تر شدن بازار و قیمت این فلز شده است و زمانی که شرکت محصولات خود را در بورس کالا عرضه کرد، دو تولیدکننده جدید نیز وارد بازار شدند.

جمیلی تفاوت روش‌های جدید با گذشته را در صنعتی شدن تولید نقره دانست و اظهار کرد: در گذشته نقره عمدتاً به عنوان محصول جانبی تولید می‌شد، اما امروز با استفاده از فناوری‌های جدید امکان تولید صنعتی این فلز فراهم شده است.

وی افزود: هدف شرکت در ادامه، توسعه فناوری، افزایش تولید و در مرحله بعد ورود به بازار‌های جهانی و صادرات نقره است.

۶۸ درصد درآمد عملیاتی از شمش نقره

در ادامه نشست، نیلوفر گلوانی، نماینده ارزش‌گذار از تأمین سرمایه کیمیا، به تشریح مفروضات گزارش ارزش‌گذاری شرکت ذوب‌گران رنگین‌فلز پرداخت.

وی گفت: نرخ تورم، نرخ رشد حقوق و دستمزد و نرخ دلار از جمله مهم‌ترین مفروضات مورد بررسی در گزارش ارزش‌گذاری بوده است.

گلوانی افزود: شرکت دو محصول اصلی شامل شمش سرب و شمش نقره دارد و نرخ دلاری این دو فلز در فرآیند ارزش‌گذاری و پیش‌بینی عملکرد شرکت مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شمش نقره تولیدی شرکت از طریق گواهی سپرده در بورس کالا و به صورت ریالی فروخته می‌شود و بر اساس مفروضات گزارش، صورت سود و زیان شرکت برای سال‌های ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۹ پیش‌بینی شده است.

نماینده ارزش‌گذار تأمین سرمایه کیمیا تصریح کرد: ۶۸ درصد درآمد عملیاتی شرکت از محل فروش شمش نقره و بخش باقی‌مانده از محل فروش شمش سرب حاصل می‌شود.

ارزش‌گذاری فنقره با چهار روش

گلوانی درباره روش ارزش‌گذاری شرکت نیز اظهار کرد: ارزش شرکت بر اساس چهار روش رایج مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی، روش ارزش روز دارایی‌ها توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه شده و سه روش دیگر شامل تنزیل سود تقسیمی، تنزیل جریان نقدی آزاد سهامداران و روش نسبی بوده است.

وی افزود: در جمع‌بندی گزارش ارزش‌گذاری و با در نظر گرفتن وزن برابر برای هر چهار روش، ارزش شرکت ذوب‌گران رنگین‌فلز ۵۹ هزار و ۱۳۲ میلیارد و ۷۹۶ میلیون ریال و ارزش هر سهم شرکت ۱۱ هزار و ۸۲۷ ریال برآورد شده است.

سهامداران عمده و برنامه‌های توسعه‌ای

مدیرعامل فنقره درباره ترکیب سهامداران عمده شرکت نیز گفت: مجموعه سرمایه‌گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان با در اختیار داشتن ۶۹.۵ درصد سهام، سهامدار عمده شرکت است و گروه صنعتی و معدنی زرین خاورمیانه نیز ۲۹ درصد سهام شرکت را در اختیار دارد.

یوسف‌نژاد اخذ استاندارد ملی برای شمش نقره را از دیگر دستاورد‌های شرکت عنوان کرد و گفت: ذوب‌گران رنگین‌فلز سال گذشته برای نخستین بار در کشور موفق به اخذ استاندارد ملی برای شمش نقره شد.

وی کیفیت محصولات، رعایت استاندارد‌های بین‌المللی، رضایت مشتریان و برخورداری از معافیت مالیاتی تا سال ۱۴۱۲ را از جمله مزیت‌های شرکت برشمرد.

مدیرعامل فنقره همچنین تولید سایر فلزات گران‌بها، توسعه برند شرکت و تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری کالایی مبتنی بر محصولات کالایی را از برنامه‌های مهم این مجموعه در ادامه فعالیت اعلام کرد.

تأکید جمیلی بر عرضه ۲۵ درصد سهام

ابراهیم جمیلی، رئیس هیئت‌مدیره و سهامدار عمده شرکت، نیز با اشاره به برنامه ورود فنقره به بازار سرمایه اظهار کرد: مطابق برنامه، سهامداران موظف هستند ۲۵ درصد از سهام شرکت را در یک بازه زمانی مشخص در بازار سرمایه عرضه کنند و تصمیم بر این است که نماد شرکت در بازار سرمایه فعال شود.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در معرفی صنعت نقره گفت: استفاده از ظرفیت رسانه‌ها تنها برای معرفی یک نماد نیست، بلکه می‌تواند به حمایت از محصولی کمک کند که ظرفیت ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری برای کشور را دارد.

جمیلی درباره وضعیت تولید شرکت در سال جاری نیز اظهار کرد: با وجود شرایط خاص تولید و مشکلات حوزه برق که موجب تعطیلی یا کاهش تولید بسیاری از واحد‌ها شد، فنقره با کاهش تولید مواجه نشد.

وی تأکید کرد: ارقام اعلام‌شده درباره تولید شرکت با احتیاط و بر اساس محافظه‌کارانه‌ترین برآورد‌ها اعلام شده است.

بر اساس اعلام مسئولان شرکت، «ذوب‌گران رنگین‌فلز» در آستانه ورود به بازار سرمایه قرار دارد و توسعه فروش از مسیر بورس کالا، افزایش تولید، توسعه تولید فلزات گران‌بها و ورود به بازار‌های بین‌المللی از مهم‌ترین محور‌های برنامه این شرکت عنوان شده است.