استقبال حماس از بیانیه بریکس در حمایت از حقوق فلسطینیان

جوان آنلاین: به نقل از شهاب نیوز، جنبش حماس مواضع بریکس را و مثبت خواند و تأکید بر حقوق مشروع و غیرقابل انکار مردم فلسطین را ستود.
به گزارش ایرنا، حماس در بیانیه خود به ویژه از تأکید این بیانیه بر حق مردم فلسطین در تعیین سرنوشت و بازگشت و حمایت بریکس از تأسیس یک کشور مستقل و دارای حاکمیت فلسطین در مرزهای سال ۱۹۶۷ با پایتختی قدس، تقدیر کرد. همچنین، درخواست بریکس برای کسب عضویت کامل کشور فلسطین در سازمان ملل متحد و رد قاطع هرگونه کوچ اجباری فلسطینیان، چه موقت و چه دائمی، یا ایجاد هرگونه تغییر جغرافیایی یا جمعیتی در نوار غزه، مورد تمجید حماس قرار گرفت.
این جنبش همچنین تأکید کشورهای بریکس بر لزوم پایان دادن به اشغالگری غیرقانونی، رد اقدامات یکجانبه با هدف تغییر وضعیت حقوقی و تاریخی قدس اشغالی، احترام به اماکن مقدس در آن و پایبندی به قوانین بینالمللی و حقوق بینالملل بشردوستانه را ارج نهاد.
حماس از اقدام بریکس در محکومیت استفاده از گرسنگی به عنوان ابزاری از ابزارهای جنگ، هدف قرار دادن غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی و ممانعت از رسیدن کمکهای بشردوستانه یا سیاسی کردن و نظامیسازی ارائه آن، در کنار حمایت ثابت این گروه از آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (آنروا) و مأموریت سازمان ملل متحد آن، قدردانی کرد.
حماس ضمن ابراز قدردانی از کشورهای عضو گروه بریکس به دلیل این مواضع مهم در حمایت از حقوق مردم فلسطین و مخالفت با اشغالگری و کوچ اجباری فلسطینیان، خواستار آن شد که این مواضع به گامهای عملی تبدیل شوند.
این جنبش تأکید کرد چنین اقداماتی میتواند به توقف نقضهای اشغالگران اسرائیلی و پایان دادن به آن کمک کرده و مردم فلسطین را قادر سازد تا حق خود را در آزادی، تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل خود با پایتختی قدس اعمال کنند.