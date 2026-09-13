استیو بنن: خطر ترکیه برای آمریکا قابل قیاس با ایران نیست/ قطر اندازه کره شمالی خطرناک است

جوان آنلاین: استیو بنن، تحلیلگر آمریکایی و چهره نزدیک و پرنفوذ به جنبش حامیان دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در مصاحبهای با روزنامه الشرق الاوسط عنوان کرد: ترکیه بزرگترین خطر برای آمریکا است. این را با اطمینان میگوییم و حتی قابل مقایسه با همسایهاش، ایران هم نیست.
به گزارش ایسنا، این تحلیلگر آمریکایی در ادامه افزود: ما آنچه را که در حال حاضر در ترکیه و تحت ریاستجمهوری رجب طیب اردوغان در جریان است، بهدرستی درک نمیکنیم. این مسئلهای است که من با جدیت دنبال خواهم کرد.
بنن که از حامیان ترامپ و دسته جنگطلبان آمریکایی است، گفت: من بهسادگی عاشق اعلام جنگی جدیدی هستم! جنگ جهانی بعدی من علیه قطر خواهد بود. من اقدامات امارات متحده عربی، بحرین، مصر و عربستان سعودی علیه قطر را به حساب دونالد ترامپ میگذارم. قطر به اندازه کره شمالی خطرناک است. مردم باید به این وضعیت مهم توجه کنند.
او حتی به چین نیز اشاره کرد و مدعی شد: درباره چین ما فقط یک اشتباه کوچک مرتکب نمیشویم، این یک اشتباه راهبردی بزرگ است. اگر به سخنرانی اخیر شی جینپینگ، رئیسجمهور چین گوش کنید، صحبت او درباره این نبود که چین قرار است همراه با آمریکا به یک ابرقدرت تبدیل شود. خیر، صحبت او درباره این بود که آنها قرار است هژمونی داشته باشند.
استیو بنن در ادامه افزود: این اشتباه از دولتهای بوش و کلینتون آغاز شد. آنها فکر میکردند اگر چین را وارد سازمان تجارت جهانی کنیم و با آن رفتار مطلوبی داشته باشیم، هرچه بزرگتر شود، به یک دموکراسی لیبرال تبدیل خواهد شد، اما چینیها تا همین حالا هم بازی را به نفع خودشان تمام کردهاند.
این تحلیلگر آمریکایی در بخش دیگری از این مصاحبه با اشاره به سیاستهای جنگی ترامپ و تصویب بودجه گفت: دونالد ترامپ بودجهای ۳۰ میلیارد دلاری برای ارتقاء آمادگی نظامی آمریکا اختصاص داده است. این یک قانون بود، به دلیل جنگهایی که ما طی ۱۷ سال گذشته درگیر آنها بودهایم. این تقریبا معادل کل بودجه دفاعی آلمان است. اروپا هیچ تلاشی برای دفاع از خودش نمیکند. آنها تحت حفاظت آمریکا هستند. آمریکا متعهد به حفاظت از کشورهای حوزه خلیج فارس است و همین مسئله درباره ژاپن و کره جنوبی نیز صدق میکند.