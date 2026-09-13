کد خبر: 1379206
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۶
اقتصاد » اخبار کلی

بانک مرکزی ۱۱ رئیس شعبه متخلف بازار ارز را برکنار کرد

5 با اقدامات نظارتی بانک مرکزی، با روسای شعب متخلف در نقل و انتقال ارقام کلان منجر به اخلال در بازارارز برخورد شد

جوان آنلاین: طبق اعلام بانک مرکزی، دستور اقدام انضباطی بازدارنده برای ۱۱ رئیس شعبه که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای سواستفاده برخی افراد در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند، صادر شد.

 به گزارش تسنیم، در ادامه بازرسی‌های بانک مرکزی در ارتباط با رصد برخی تراکنش‌های مشکوک به پولشویی که منجر به اخلال در بازار‌های پول ارز و فلزات گرانبها می‌شوند علاوه بر اعمال جریمه‌های مالی برای تعداد ۱۰ موسسه اعتباری متخلف، دستور اقدام انضباطی موثر، متناسب و بازدارنده برای تعداد ۱۱ نفر از روسای شعب در سراسر کشور که با عدم انجام تکالیف قانونی، زمینه لازم برای برخی اشخاص سواستفاده گر را فراهم آورده بودند، صادر شد تا رسیدگی و برخورد متناسب با این افراد از سوی مدیران عامل موسسه اعتباری صورت گیرد. 

مجدد تاکید می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ایجاد بستر لازم برای فعالیت‌های اقتصادی قانونی و کمک به اقتصاد ملی و با تشدید اقدامات نظارتی خود، از تمامی ابزار‌های قانونی برای انتظام‌بخشی به تراکنش‌های بانکی استفاده می‌کند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، بازار ارز ، اخلال
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