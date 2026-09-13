عربستان تنها ۵ تا ۷ روز نفت برای صادرات دارد

جوان آنلاین: به نقل از رویترز؛ خریداران و معاملهگران نفت عربستان اعلام کردند که در صورتی که ریاض طی چند روز آینده خط لوله اصلی خود به دریای سرخ را از سر نگیرد، ذخایر نفتی این کشور برای صادرات به پایان خواهد رسید و این امر به از دست رفتن تا ۴ درصد از عرضه جهانی نفت منجر خواهد شد.
تشدید بحران نفت
تداوم کاهش جریان صادرات نفت عربستان، بحران عرضه در بازار جهانی را تشدید خواهد کرد؛ بحرانی که پیش از این نیز قیمت سوخت در سطح جهان را به رکوردهای تاریخی رسانده، تورم را در سراسر جهان برانگیخته و بازده اوراق قرضه آمریکا را به بالاترین سطح از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ رسانده است.
عربستان جزئیاتی ارائه نداده است
از زمانی که حملات پهپادی در روز جمعه، عربستان را وادار به تعطیلی خط لوله عظیم شرق به غرب خود کرد، ریاض جزئیات کاملی درباره میزان خسارت وارده یا مدت زمان خارج ماندن این مسیر از مدار منتشر نکرده است. دفتر رسانهای دولت عربستان و وزارت انرژی این کشور بلافاصله به درخواستها برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
کاهش ۴ میلیون بشکه از صادرات عراق
در شش ماه گذشته، خط لولهای که در سراسر شبهجزیره عربستان امتداد دارد، عربستان را از شدت تأثیر تعطیلی زمان جنگ تنگه هرمز که صادرات همسایگان این کشور را فلج کرده است در امان نگه داشته است. بزرگترین صادرکننده نفت جهان از این خط لوله برای تغییر مسیر حدود ۴ میلیون بشکه در روز معادل حدود ۴ درصد از عرضه جهانی به بندر ینبع در دریای سرخ استفاده کرده است. اما با خارج شدن خط لوله از مدار، به گفته سه منبع صنعتی آشنا به صادرات نفت عربستان، ینبع اکنون تنها برای پنج تا هفت روز ذخایر دارد تا صادرات خود را حفظ کند.
ذخایر تخلیه میشود
منبع دیگری نیز اعلام کرد که عربستان از بندرهای عینالسخنه در دریای سرخ و سیدی کریر در دریای مدیترانه در مصر، برای چند روز ذخایری برای تأمین مشتریان خود در اختیار دارد. بر اساس برآوردهای صنعتی، ظرفیت ذخیرهسازی ینبع حدود ۳۵ میلیون بشکه است و عینالسخنه و سیدی کریر بهترتیب توانایی ذخیره ۱۸ میلیون و ۲۰ میلیون بشکه را دارند، این چهار منبع تصریح کردند که ذخایر مذکور پر نیستند و در نهایت بدون از سرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب، تخلیه خواهند شد.
صادرات نفت عربستان در پایینترین سطح
آژانس بینالمللی انرژی روز جمعه اعلام کرد که عرضه نفت عربستان در ماه اوت، به دلیل کاهش جریان صادرات از تنگه هرمز و دریای سرخ، به پایینترین سطح در بیش از سه دهه گذشته رسیده است. این آژانس که مسئول هماهنگی سیاستهای انرژی کشورهای غربی است، اعلام کرد عرضه نفت جهان در سال جاری ۵.۷ میلیون بشکه در روز، یعنی حدود ۶ درصد، کاهش خواهد یافت. علاوه بر حمله به خط لوله، انصارالله یمن که صادرات نفت عربستان را تهدید کرده بود، روز جمعه جزیرهای را در دهانه دریای سرخ تصرف کردند.
کاهش شدید صادرات نفت از خاورمیانه
خاورمیانه پیش از آغاز جنگ، روزانه حدود ۲۲ میلیون بشکه نفت عرضه میکرد. منابع صنعتی میگویند جریان صادرات از تنگه هرمز به تنها ۶ تا ۹ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. عربستان هفته گذشته به اوپک اعلام کرد که تولید نفت این کشور در ماه اوت به تنها ۶.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که این رقم در فوریه و پیش از آغاز جنگ، ۱۰.۹ میلیون بشکه در روز بود با توجه به این اتفاق و البته تداوم تنشها در خاورمیانه به نظر میرسد صادرات نفت از این منطقه مجددا کاهش پید کند.