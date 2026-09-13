عضو هیئت‌مدیره اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، تنها یک‌صدم درصد از زمین‌های کشاورزی ایران به‌صورت ارگانیک مدیریت می‌شود و کشورمان در میان ۱۸۳ کشور فعال در این حوزه، رتبه ۱۴۱ را دارد.

جوان آنلاین: مهدی مهدی‌پور - عضو هیئت‌مدیره و مسئول کارگروه ارگانیک اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران - در نشست خبری با اشاره به نام‌گذاری ۲۳ سپتامبر به‌عنوان «روز ارگانیک اتحادیه اروپا» در تشریح اهمیت کشاورزی ارگانیک گفت: بر اساس آخرین آمار گردآوری‌شده مربوط به سال ۲۰۲۴، در ۱۸۳ کشور جهان فعالیت‌های مرتبط با تولید محصولات کشاورزی ارگانیک انجام می‌شود و حدود ۹۹ میلیون هکتار از اراضی جهان به‌صورت ارگانیک مدیریت می‌شود. گردش مالی محصولات ارگانیک در جهان نیز از ۱۴۵ میلیارد یورو فراتر رفته است با توجه به زمان‌بر بودن فرایند جمع‌آوری و انتشار آمار‌های جهانی، انتظار می‌رود این ارقام تاکنون افزایش یافته باشد.

به گزارش ایسنا، وی درباره وضعیت ایران در این حوزه اظهار کرد: ایران کشوری وسیع و برخوردار از ظرفیت‌های قابل‌توجه کشاورزی است، اما متاسفانه در زمینه کشاورزی ارگانیک عقب‌ماندگی داریم. طبق آخرین آمار، تنها ۵۳۲۲ هکتار از مزارع و باغ‌های کشور به‌صورت ارگانیک مدیریت می‌شود. ایران در میان ۱۸۳ کشور فعال در حوزه کشاورزی ارگانیک، در جایگاه ۱۴۱ قرار دارد. تاکنون فقط یک‌صدم درصد از زمین‌های کشاورزی کشور ارگانیک شده؛ در حالی که سهم اراضی ارگانیک در بسیاری از کشور‌های پیشرو به‌مراتب بیشتر است.

مسئول کارگروه ارگانیک اتحادیه با اشاره به ظرفیت صادراتی گل محمدی، گلاب، اسانس‌ها و گیاهان دارویی گفت: این محصولات از اقلام مهم صادراتی کشور به شمار می‌روند. اتحادیه اروپا و آمریکا نیز دو بازار مهم محصولات ارگانیک در جهان هستند. در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۹ هزار تن گیاه دارویی به اتحادیه اروپا صادر شده، اما سهم ایران از این بازار بسیار اندک بوده است. بنابراین، محصولات ارگانیک افزون بر نقشی که در سلامت مردم و فرزندان ما دارند، از نظر برنامه‌ریزی و توسعه صادرات نیز حائز اهمیت‌اند.

مهدی‌پور عنوان کرد: یکی از مشکلات اصلی توسعه کشاورزی ارگانیک، کمبود آگاهی و فرهنگ‌سازی در این زمینه است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باید با شیوه‌های تولید، قوانین و استاندارد‌های ارگانیک، مدل‌های صادراتی و چارچوب‌های اداری مرتبط با آن آشنا شوند؛ زیرا فرایند تولید و تجارت محصولات ارگانیک با محصولات معمولی تفاوت دارد.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه گیاهان دارویی، زعفران و فرآورده‌های غذایی ایران ادامه داد: کشاورز باید با الزامات تولید ارگانیک در باغ‌ها و مزارع آشنا باشد، بازرگان باید ضوابط تجارت این محصولات را بداند و واحد‌های فرآوری نیز باید اطلاعات لازم را برای حفظ استاندارد‌های ارگانیک در فرایند تولید و فرآوری در اختیار داشته باشند.