ستاد حقوق بشر: حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان لبنان متوقف شود

ستاد حقوق بشر ایران حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی لبنان را محکوم و خواستار توقف فوری این حملات شد.

جوان آنلاین: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای، ضمن محکومیت تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی لبنان، اعلام کرد: سکوت در برابر کشتار زنان و کودکان، در حالی که ادعای دفاع از جهان‌شمولی حقوق بشر مطرح می‌شود، اعتبار سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر را با پرسش جدّی مواجه می‌کند.

به گزارش مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، تداوم تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و حملات آن به مناطق مسکونی، که به شهادت و مجروحیّت ده‌ها تن از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، انجامیده است، به‌شدّت محکوم می‌کند و آن را نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌داند.

تداوم حملات علیه غیرنظامیان، نقض صریح حق حیات، حق امنیّت و کرامت انسانی و مغایر با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه است. تکرار این جنایات، در کنار فقدان پاسخگویی مؤثر، نشان‌دهنده شکل‌گیری چرخه‌ای خطرناک از مصونیّت از مجازات است.

ستاد حقوق بشر همچنین نسبت به استانداردهای دوگانه در مواجهه با نقض حقوق بشر هشدار می‌دهد. حقوق بشر حقی جهان‌شمول است و ارزش جان یک غیرنظامی لبنانی نباید به دلیل ملیّت، جغرافیا یا ملاحظات سیاسی، کمتر از قربانیان دیگر نقاط جهان تلقی شود. سکوت در برابر کشتار زنان و کودکان، در حالی که ادعای دفاع از جهان‌شمولی حقوق بشر مطرح می‌شود، اعتبار سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر را با پرسش جدّی مواجه می‌کند.

بی‌عملی برخی نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و ناتوانی شورای امنیّت در اتخاذ اقدامات مؤثر برای توقف این جنایات، عملاً رژیم صهیونیستی را در ادامه نقض‌های فاحش حقوق بشر جسورتر کرده و مفهوم پاسخگویی بین‌المللی را تضعیف می‌کند.

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران از شورای حقوق بشر، کمیساریای عالی حقوق بشر و سایر سازوکارهای بین‌المللی می‌خواهد با کنار گذاشتن رویکردهای گزینشی و سیاسی، نسبت به توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان، حمایت از حق حیات مردم لبنان و مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایات ارتکابی اقدام کنند.

حق حیات، حقی جهان‌شمول است؛ نه امتیازی وابسته به جغرافیا و سیاست.