اجرای روز بدون خودرو در وزارت نیرو

وزیر نیرو با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای طرح «روز بدون خودرو»، گفت: وزارت نیرو از کارکنانی که بدون خودروی شخصی در محل کار حاضر می‌شوند، حمایت و آنها را تشویق می‌کند و حتی خود وزیر نیز در یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر خواهد شد.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی، درباره برنامه وزارت نیرو برای اجرای «روز بدون خودرو»، اظهار کرد: ما در وزارت نیرو از همکارانی که بدون خودروی شخصی به محل کار می‌آیند، حمایت و آنها را تشویق می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: برنامه‌ریزی در وزارت نیرو به گونه‌ای است که حتی خود وزیر نیز یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر شود و حتماً این اقدام را انجام خواهیم داد.

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر نیرو تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را از خودمان آغاز کنیم و وزارت نیرو در این زمینه پیشگام باشد.

علی‌آبادی ادامه داد: به نظر می‌رسد وضعیت وزارت نیرو در این زمینه نسبتاً مناسب است، اما در سایر وزارتخانه‌ها نیز تلاش می‌شود این وضعیت روزبه‌روز بهتر شود و ما نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.