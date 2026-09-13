کد خبر: 1379153
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۰
اقتصاد » اخبار کلی
وزیر نیرو اعلام کرد

اجرای روز بدون خودرو در وزارت نیرو

عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای طرح «روز بدون خودرو»، گفت: وزارت نیرو از کارکنانی که بدون خودروی شخصی در محل کار حاضر می‌شوند، حمایت و آنها را تشویق می‌کند و حتی خود وزیر نیز در یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر خواهد شد.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی، درباره برنامه وزارت نیرو برای اجرای «روز بدون خودرو»، اظهار کرد: ما در وزارت نیرو از همکارانی که بدون خودروی شخصی به محل کار می‌آیند، حمایت و آنها را تشویق می‌کنیم.

به گزارش ایسنا، وی افزود: برنامه‌ریزی در وزارت نیرو به گونه‌ای است که حتی خود وزیر نیز یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر شود و حتماً این اقدام را انجام خواهیم داد.

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر نیرو تأکید کرد: ما تلاش می‌کنیم موضوع صرفه‌جویی و مدیریت مصرف را از خودمان آغاز کنیم و وزارت نیرو در این زمینه پیشگام باشد.

علی‌آبادی ادامه داد: به نظر می‌رسد وضعیت وزارت نیرو در این زمینه نسبتاً مناسب است، اما در سایر وزارتخانه‌ها نیز تلاش می‌شود این وضعیت روزبه‌روز بهتر شود و ما نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.

برچسب ها: عباس علی آبادی ، وزارت نیرو ، خودروی شخصی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

بدون شرح

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار