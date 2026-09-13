اجرای روز بدون خودرو در وزارت نیرو

جوان آنلاین: عباس علیآبادی، درباره برنامه وزارت نیرو برای اجرای «روز بدون خودرو»، اظهار کرد: ما در وزارت نیرو از همکارانی که بدون خودروی شخصی به محل کار میآیند، حمایت و آنها را تشویق میکنیم.
به گزارش ایسنا، وی افزود: برنامهریزی در وزارت نیرو به گونهای است که حتی خود وزیر نیز یک روز بدون خودرو در محل کار حاضر شود و حتماً این اقدام را انجام خواهیم داد.
طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیر نیرو تأکید کرد: ما تلاش میکنیم موضوع صرفهجویی و مدیریت مصرف را از خودمان آغاز کنیم و وزارت نیرو در این زمینه پیشگام باشد.
علیآبادی ادامه داد: به نظر میرسد وضعیت وزارت نیرو در این زمینه نسبتاً مناسب است، اما در سایر وزارتخانهها نیز تلاش میشود این وضعیت روزبهروز بهتر شود و ما نیز در همین مسیر حرکت خواهیم کرد.