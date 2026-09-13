توزیع واکسن آنفلوانزا تا پایان شهریورماه

جوان آنلاین: محمد هاشمی اظهار کرد: افزایش تقاضا برای واکسن آنفلوآنزا با نزدیک شدن به فصل پاییز طبیعی است و سازمان غذا و دارو نیز تأمین این واکسن و دسترسی مناسب مردم به آن را با جدیت دنبال میکند.
وی افزود: فرآیند تأمین واکسن آنفلوآنزا از ماهها قبل آغاز شده و برای تأمین نیاز گروههای مختلف، مسیرهای متعددی دنبال شده است. در این میان، تأمین واکسن از یکی از تأمینکنندگان اصلی مطابق برنامه مورد انتظار پیش نرفت و همین موضوع موجب شد تأمین از منابع جایگزین نیز با جدیت دنبال شود.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: برای گروههای تحت پوشش معاونت بهداشت، از جمله اقشار آسیبپذیر و افراد واجد شرایط، واکسن جایگزین تا پایان شهریورماه وارد چرخه تأمین خواهد شد و برای بازار نیز واکسنهای مورد نیاز از اواخر شهریورماه و در طول مهرماه در دسترس قرار خواهند گرفت.
هاشمی با اشاره به تنوع منابع تأمین واکسن گفت: امسال نیز تقریباً در سطح سال گذشته، واکسنهای آنفلوآنزا از منابع مختلف از جمله واکسنهای چینی و روسی تأمین خواهد شد و برای بخشی از گروههای تحت پوشش برنامههای بهداشتی نیز واکسن فرانسوی در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: واکسنهای چینی تأمینشده نیز از تولیدکنندگان معتبر از جمله شرکت سینوفارم و یک تولیدکننده دیگر تهیه میشوند و فرآیند تأمین، ورود و توزیع آنها از مسیرهای رسمی و تحت نظارت انجام خواهد شد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به زمانبندی توزیع واکسن گفت: درخواست معاونت بهداشت این بود که توزیع واکسن پیش از نیمه شهریورماه انجام نشود تا زمان عرضه و مصرف با برنامههای واکسیناسیون گروههای هدف و فصل شیوع بیماری هماهنگ باشد؛ بنابراین توزیع واکسن آنفلوآنزا دیر نشده است.
هاشمی افزود: مردم ممکن است در روزهای آینده با وعده فروش یا عرضه واکسن آنفلوآنزا از سوی افراد یا صفحات غیررسمی در فضای مجازی مواجه شوند، اما توصیه ما این است که به چنین وعدههایی اعتماد نکنند. در مورد فرآوردههای دارویی حساس، تنها مشاهده بستهبندی و نام محصول برای اطمینان از کیفیت کافی نیست و اصالت، مسیر تأمین و شرایط حمل و نگهداری نیز اهمیت اساسی دارد.
وی ادامه داد: واکسن آنفلوآنزا باید در تمام مراحل انتقال و نگهداری در شرایط استاندارد و زنجیره سرد مناسب قرار داشته باشد. بنابراین درباره فرآوردهای که خارج از شبکه رسمی جابهجا شده و امکان احراز شرایط حمل و نگهداری آن وجود ندارد، نمیتوان با اطمینان درباره حفظ کیفیت و اثربخشی آن اظهار نظر کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو تصریح کرد: توصیه سازمان به مردم به معنای محدود کردن دسترسی آنان به واکسن نیست؛ هدف این است که واکسن مورد نیاز مردم از مسیر مطمئن، قابل ردیابی و تحت نظارت به دست آنان برسد.
هاشمی خاطرنشان کرد: مردم مطمئن باشند که تأمین واکسن آنفلوآنزا در حال انجام است و عرضه رسمی آن براساس برنامه تأمین، از اواخر شهریور و در طول مهرماه دنبال خواهد شد. بنابراین نیازی به خرید عجولانه از منابع نامطمئن یا اعتماد به وعدههای عرضه در فضای مجازی وجود ندارد.
وی گفت: دغدغه مردم برای دریافت واکسن کاملاً قابل درک است و تلاش سازمان غذا و دارو این است که این نیاز در زمان مناسب و با فرآوردهای اصیل و دارای کیفیت قابل اطمینان پاسخ داده شود. جزئیات مربوط به نحوه عرضه و توزیع واکسن آنفلوآنزا از طریق اطلاعرسانی رسمی سازمان غذا و دارو اعلام خواهد شد.