کد خبر: 1379139
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۰
سیاست » اخبار کلی

بریکس می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری قطب اقتصادی جدید در جهان باشد

بریکس کارشناس مسائل بین الملل گفت: افزایش همکاری میان کشورهای عضو بریکس می‌تواند به شکل‌گیری یک قطب‌بندی اقتصادی جدید در جهان، در برابر ساختارهای اقتصادی تحت سلطه کشورهای غربی منجر شود.

جوان آنلاین: حسن هانی‌زاده، در گفت‌وگو با مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس سران بریکس و حضور ایران در این نشست، اظهار داشت: اجلاس سازمان همکاری شانگهای اخیراً برگزار شد و ایران در این نشست پیام‌های مهمی را مطرح کرد. در ادامه نیز اجلاس سران بریکس در حال برگزاری است که می‌تواند واکنشی به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و سایر کشورهای شرق باشد.

وی افزود: برگزاری این نشست می‌تواند بازتاب مهمی در سطح جهانی داشته باشد و نشان دهد اعمال تحریم علیه کشورهای عضو بریکس، از جمله ایران، روسیه و چین، نمی‌تواند آمریکا را به اهداف خود برساند.

کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، گسترش تعاملات درون‌سازمانی میان اعضای این دو مجموعه می‌تواند آمریکا را از نظر اقتصادی با چالش مواجه کرده و زمینه شکل‌گیری یک شاکله و جبهه اقتصادی جدید در برابر دلار و هژمونی اقتصادی آمریکا را فراهم کند.

هانی‌زاده با اشاره به حضور ایران در بریکس، گفت: حضور ایران در این مجموعه حاوی پیام مهمی است؛ چراکه اغلب سران کشورهای عضو بریکس به دنبال آن هستند که آثار تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهای عضو را کاهش دهند و سازوکارهای جدیدی برای توسعه مبادلات اقتصادی میان اعضا ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای، حرکت به سمت ایجاد سازوکارهای مالی و حتی ارز مشترک یا ابزار مبادلاتی جدید می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به دلار، افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو و در نهایت کاهش هژمونی اقتصادی آمریکا منجر شود.

کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: اجلاس بریکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در مسیر کاهش آثار تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران مؤثر باشد.

هانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از تجارت و گردش مالی جهان توسط کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای انجام می‌شود و افزایش همکاری میان این کشورها می‌تواند به شکل‌گیری یک قطب‌بندی اقتصادی جدید در جهان، در برابر ساختارهای اقتصادی تحت سلطه کشورهای غربی، منجر شود.

برچسب ها: بریکس ، هانی زاده ، نشست بریکس
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