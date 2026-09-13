جوان آنلاین: حسن هانیزاده، در گفتوگو با مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس سران بریکس و حضور ایران در این نشست، اظهار داشت: اجلاس سازمان همکاری شانگهای اخیراً برگزار شد و ایران در این نشست پیامهای مهمی را مطرح کرد. در ادامه نیز اجلاس سران بریکس در حال برگزاری است که میتواند واکنشی به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و سایر کشورهای شرق باشد.
وی افزود: برگزاری این نشست میتواند بازتاب مهمی در سطح جهانی داشته باشد و نشان دهد اعمال تحریم علیه کشورهای عضو بریکس، از جمله ایران، روسیه و چین، نمیتواند آمریکا را به اهداف خود برساند.
کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای بخش قابلتوجهی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، گسترش تعاملات درونسازمانی میان اعضای این دو مجموعه میتواند آمریکا را از نظر اقتصادی با چالش مواجه کرده و زمینه شکلگیری یک شاکله و جبهه اقتصادی جدید در برابر دلار و هژمونی اقتصادی آمریکا را فراهم کند.
هانیزاده با اشاره به حضور ایران در بریکس، گفت: حضور ایران در این مجموعه حاوی پیام مهمی است؛ چراکه اغلب سران کشورهای عضو بریکس به دنبال آن هستند که آثار تحریمهای اعمالشده علیه کشورهای عضو را کاهش دهند و سازوکارهای جدیدی برای توسعه مبادلات اقتصادی میان اعضا ایجاد کنند.
وی تصریح کرد: در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای، حرکت به سمت ایجاد سازوکارهای مالی و حتی ارز مشترک یا ابزار مبادلاتی جدید میتواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به دلار، افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو و در نهایت کاهش هژمونی اقتصادی آمریکا منجر شود.
کارشناس مسائل بینالملل تأکید کرد: اجلاس بریکس از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتواند در مسیر کاهش آثار تحریمهای اعمالشده علیه ایران مؤثر باشد.
هانیزاده در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابلتوجهی از تجارت و گردش مالی جهان توسط کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای انجام میشود و افزایش همکاری میان این کشورها میتواند به شکلگیری یک قطببندی اقتصادی جدید در جهان، در برابر ساختارهای اقتصادی تحت سلطه کشورهای غربی، منجر شود.