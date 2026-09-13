آلودگی هوا عامل مرگ سالانه ۵۰ هزار ایرانی

وزیر بهداشت با اشاره به مرگ سالانه ۵۰ هزار نفر در کشور به دلیل آلودگی هود، بر اهمیت مسئولیت اجتماعی نظام سلامت تاکید کرد و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را راهکاری عملی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی و مدیریت ناترازی انرژی دانست.

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی در مراسم افتتاحیه کلینیک‌های تخصصی و نیروگاه خورشیدی بیمارستان بازرگانان، مسئولیت اجتماعی نظام سلامت را فراتر از درمان صرف دانست و تاکید کرد: وظیفه ما مراقبت از سلامت مردم در ابعاد مختلف شامل آموزش، پیشگیری و آمادگی برای مواجهه با حوادث است. تاب‌آوری و مقاومت نظام سلامت در دوران دفاع مقدس، سند افتخاری از توانمندی جامعه پزشکی برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی است.

به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به معضل آلودگی هوا پرداخت و خاطرنشان کرد: آلودگی هوا یکی از مسائل حیاتی سلامت است که سالانه جان حدود ۵۰ هزار نفر را در کشور و ۷۰۰ هزار کودک را در جهان می‌گیرد. برای مقابله با این چالش، استفاده از انرژی خورشیدی یک راهکار عملی و مؤثر است؛ چراکه کشور ما با داشتن حدود ۳۰۰ روز آفتابی، ظرفیت عظیمی برای بهره‌مندی از این موهبت دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به ناترازی انرژی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بیمارستان‌ها و استفاده از ظرفیت پشت‌بام‌ها، علاوه بر تأمین انرژی پایدار، به کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی کمک شایانی خواهد کرد.

ظفرقندی در پایان ضمن قدردانی از خیرین، هیئت‌مدیره و تمامی تلاشگران این مجموعه، بیمارستان بازرگانان را نمونه‌ای موفق از ارائه خدمات باکیفیت و مسئولیت‌پذیر توصیف کرد.