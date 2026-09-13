کد خبر: 1379136
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

بورس کانال ۷.۴ میلیون واحد را فتح کرد

بورس بازار سرمایه در دومین روز هفته نیز به روند صعودی خود ادامه داد و شاخص کل بورس تهران با رشد بیش از ۱۵۳ هزار واحدی وارد کانال ۷.۴ میلیون واحد شد؛ روندی که نشان می‌دهد تقاضا در بازار همچنان قدرتمند است و شاخص‌های اصلی بورس و فرابورس در مسیر ثبت رکوردهای جدید حرکت می‌کنند.

جوان آنلاین: شاخص کل بورس تهران در معاملات روز یکشنبه با رشد ۱۵۳ هزار و ۸۶۸ واحدی همراه شد و به کانال هفت میلیون و ۴۰۰ هزار واحد وارد شد. این میزان رشد در ادامه روند صعودی روزهای اخیر، بیانگر تداوم برتری تقاضا نسبت به عرضه در کلیت بازار است.

به گزارش ایسنا، در کنار شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد حدود ۳۰ هزار واحدی به کانال دو میلیون واحد وارد شد. رشد هم‌زمان شاخص کل و هم‌وزن را می‌توان نشانه‌ای از گسترده‌تر بودن جریان صعودی بازار دانست؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها تنها به چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز محدود نمانده و بخشی از نمادهای کوچک‌تر و متوسط نیز در روند صعودی مشارکت داشته‌اند.

از سوی دیگر، حجم معاملات نیز در سطح قابل توجهی قرار داشت و معامله‌گران بیش از یک میلیون و ۱۶۵ هزار فقره معامله را در بازار به ثبت رساندند. ارزش معاملات نیز با افزایش قابل توجه نسبت به روز گذشته، از ۶۱ هزار میلیارد تومان (۶۱ همت) عبور کرد که می‌تواند نشان‌دهنده افزایش گردش نقدینگی در بازار و تداوم حضور فعال معامله‌گران باشد.

در معاملات امروز، نمادهای فملی، فارس، شبندر، فولاد، شپنا، شستا و تابان از نمادهای اثرگذار بر شاخص بورس تهران بودند. حضور نمادهای بزرگ فلزی، پالایشی و هلدینگ‌ها در میان نمادهای اثرگذار، نقش صنایع بزرگ در ادامه حرکت شاخص کل را نشان می‌دهد.

در فرابورس ایران نیز روند معاملات صعودی بود و شاخص این بازار با رشد ۹۷۲ واحدی به رقم ۵۷ هزار و ۲۵۴ واحد رسید. همچنین ۶۲۵ هزار و ۵۴۵ معامله در فرابورس انجام شد. در این بازار نیز نمادهای کگهر، مارون، آریا، ومپنا، شرانل، هرمز و آریان بیشترین اثر را بر روند شاخص فرابورس داشتند.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار سرمایه در معاملات روز یکشنبه همچنان در فاز صعودی قرار داشته و ورود شاخص کل به کانال ۷.۴ میلیون واحد، در کنار رشد شاخص هم‌وزن و افزایش ارزش معاملات، از تداوم قدرت تقاضا حکایت دارد. با این حال، تداوم این روند در روزهای آینده به میزان ورود نقدینگی، رفتار معامله‌گران در سطوح جدید قیمتی و توان بازار برای حفظ ارزش معاملات بالا بستگی خواهد داشت.

برچسب ها: رشد بورس ، شاخص بورس ، بورس تهران
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