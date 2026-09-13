کد خبر: 1379135
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲
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هشدار نسبت به وزش باد شدید در تهران؛ احتمال خیزش گرد و خاک

هواشناسی استان تهران اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به وزش نسبتا شدید تا شدید طی فردا (۲۳ شهریورماه) در استان هشدار داد و اعلام کرد: در این شرایط جوی احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار سطح زرد با اشاره به افزایش سرعت وزش باد آورده است: فردا (۲۳ شهریورماه) در مناطق مرکزی، نیمه غربی و جنوبی در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و در نوار مرزی غربی و جنوبی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، در این وضعیت آب و هوایی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، احتمال خیزش گرد و خاک و کاهش موقت دید و کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان و شهر تهران امکان انتقال موقت گرد و خاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق در نیمه شمالی و غربی دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران در این شرایط جوی احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، احتیاط هنگام در جاده‌های کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، عدم تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق متاثر از گرد و خاک، احتیاط در طبیعت‌گردی و کوهنوردی و ترجیحا پرهیز از صعود به قله‌ها و ارتفاعات بالادست توصیه می‌کند.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان پایتخت فردا (۲۳ شهریورماه) صاف تا کمی ابری، وزش باد گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید در بعد از ظهر بارش پراکنده با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و طی ‌سه‌شنبه (۲۴ شهریورماه) صاف و وزش باد گاهی وزش باد شدید با حداقل دمای ۲۳ و حداکثر دمای ۳۴ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: هواشناسی استان تهران ، وزش شدید باد ، گرد و خاک
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