کد خبر: 1379131
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۰
جامعه » اخبار كلی

افزایش پذیرش دانشجو معلم تا سه برابر ظرفیت

فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین از پذیرش دانشجومعلم تا سه برابر ظرفیت خبر داد و گفت: در این فرایند باید جوانان توانمند، حرفه معلمی را برای خدمت انتخاب کنند.

جوان آنلاین: علی فرهادی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، در نشست ملی هماهنگی و تبیین فرایند ارزیابی شایستگی معلمی داوطلبان سال ۱۴۰۵ که روز یکشنبه مورخ ۲۲ شهریور در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با تقدیر از برنامه‌ریزی و میزبانی این نشست، بر ضرورت توجه جدی به ابعاد فرهنگی در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه «تمام موفقیت نظام تعلیم و تربیت در موفقیت نظام تربیت معلم خلاصه می‌شود»، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان باید در جایگاه واقعی خود در نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد و همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت این دانشگاه به کار گرفته شود.

فرهادی با تأکید بر ضرورت صیانت از عرصه فرهنگ افزود: اگر قرار باشد روزنه‌ای وجود داشته باشد که دشمن بتواند از طریق آن به کشور آسیب وارد کند، این روزنه قطعاً حوزه فرهنگ است؛ بنابراین، پرهیز از هرگونه آسیب فرهنگی و توجه به ابعاد تربیتی باید از اولویت‌های جدی نظام تعلیم و تربیت باشد.

وی با اشاره به سابقه سه دهه فعالیت خود به‌عنوان دانشجومعلم و معلم در آموزش و پرورش، گفتمان امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در حوزه تعلیم و تربیت را دارای ثبات و مبتنی بر مبانی علمی و پژوهشی دانست و چهار محور اصلی این گفتمان را توجه به نظام تربیت معلم، تقویت مدارس دولتی، تکریم معلم و تأمین معیشت او و تأمین محتوای ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.

فرهادی با اشاره به حمایت وزیر آموزش و پرورش از دانشگاه فرهنگیان اظهار کرد: بر اساس دستور وزیر، تمامی امکانات و ظرفیت‌های موجود، از ساختمان و فضا گرفته تا نیروی انسانی، باید در اختیار دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد و مدیران کل استان‌ها نیز باید این دانشگاه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش همچنین از پذیرش دانشجومعلم تا سه برابر ظرفیت خبر داد و گفت: در این فرایند باید جوانان توانمند و شایسته شناسایی شوند و در صورت برخورداری از صلاحیت‌های لازم، حرفه معلمی را به‌عنوان مسیر خدمت و آینده شغلی خود انتخاب کنند.

فرهادی گفت : اگر ورود افراد به دانشگاه فرهنگیان صرفاً با هدف اشتغال و تأمین نیروی انسانی انجام شود و مأموریت اصلی یعنی تربیت معلم مورد توجه قرار نگیرد، حتی برای دانش‌آموزانی که در سال‌های آینده در مدارس حضور خواهند داشت نیز امکان تأمین آموزش باکیفیت فراهم نخواهد شد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ویژگی‌های زیست دانشجویی در دانشگاه فرهنگیان گفت: زیست شبانه‌روزی و خوابگاهی دانشجومعلمان، بخشی ضروری از فرایند تربیت معلم است و نباید از این ویژگی فاصله گرفت؛ چراکه تربیت معلم تنها انتقال دانش تخصصی نیست، بلکه شکل‌گیری شخصیت حرفه‌ای و تربیتی معلم را نیز شامل می‌شود.

فرهادی در پایان با تأکید بر اینکه خروجی دانشگاه فرهنگیان باید معلمی شایسته و برخوردار از ویژگی‌های حرفه‌ای و انسانی باشد، گفت: معلم باید دانش‌آموز را درک کند، صبور باشد و افتخار کند که در دورافتاده‌ترین نقاط کشور نیز به تعلیم و تربیت دانش‌آموزان بپردازد.

وی ضمن تقدیر از رئیس و مدیران دانشگاه فرهنگیان، حمایت کامل معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش را در حوزه پشتیبانی و تأمین منابع این دانشگاه اعلام کرد.

برچسب ها: علی فرهادی ، وزارت آموزش و پرورش ، دانشجو معلمان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

مرز‌ها بسته نیست | پشت پرده ازدحام بازرگان و توقف موقت شلمچه و چذابه

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

شیطان ماهی

بدون شرح

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

سلفی مرگبار 

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

دوازدهمین نمایشگاه «ایران‌نوشت»

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

جنگ‌طلبی آمریکا، بهترین شتاب‌دهنده انتقال وزنه قدرت به شرق بود

صلح با قلم موشک

«مثنی و فرادی» در نظام دینی

اوراق سلف سکه از ۱۸ شهریور عرضه می‌شود

توقیف ۱۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق و کشف ۱۲۰۰ قبضه سلاح جنگی با هوشیاری مرزبانان فراجا

‌پلیس میان ماشه و میز محاکمه 

ترور وزیر دفاع یمن تکذیب شد؛ حضور «العاطفی» در مناطق آزادشده

رایزنی چین و آمریکا برای کاهش تعرفه‌های متقابل

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
سعودی نفت دارد ولی راه چپ و راست نه!
چرا سینمای کودک افول کرد؟/ کودکان از دعوت به سینما تا اخراج دسته‌جمعی!
«ایران» ققنوس پسادلاری/ تولد یک معماری مالی موازی از خاکستر تحریم‌ها
ابطال دعوی «دیپلماسی علیه نفت»
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار