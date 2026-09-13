کد خبر: 1379125
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تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۱
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سخنگوی قوه قضاییه خبر داد

ثبت ۳۰۲ هزار دادخواست مطالبه خسارات جنگ/ ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ مورد مستندسازی از خسارات

علی کاظمی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی صورت‌گرفته درباره مستندسازی جنایات علیه ملت ایران، از ثبت ۳۰۲ هزار دادخواست مطالبه خسارات جنگ خبر داد.

جوان آنلاین: علی کاظمی، در مراسم رونمایی از مستند "رد هویت" که صبح امروز در سازمان پزشکی قانونی کشور برگزار شد، گفت: ما با یک واقعیت ظاهری سخت‌افزاری جنگ که همان نظامی‌گری و استفاده از جنگ‌افزارهاست، مواجه هستیم و در کنار آن با یک باطن نرم‌افزاری چندسطحی و چندبعدی از جنگ روبه‌رو هستیم که ابعاد اقتصادی و بسیار مختلفی دارد. این بخش نباید در سایه توجه به واقعیت سخت‌افزاری جنگ مدفون شود و باید مورد توجه بیشتر ما قرار گیرد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به طرح‌های مختلف دشمنان علیه ملت ایران افزود: این موضوعات، مسائلی تازه نیست و دشمنان همواره طرح‌های مختلفی را مطرح می‌کردند. امروز نیز در پژوهشگاه قوه قضاییه جلسه‌ای با حضور قضات محترم برگزار شده و نقشه جامع و مسیر مطالبه‌گری برای ایران در ابعاد متعددی در حال تشکیل است.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت رسانه در عرصه جنگ نرم، تصریح کرد: در زمانه‌ای که شبکه‌های فراگیر اجتماعی گسترش یافته‌اند، با واقعیت‌های غیردقیق و واقعیت‌هایی که توسط رسانه‌ها تولید می‌شود، روبه‌رو هستیم. واقعیت‌هایی که بازنمایی رسانه‌ای، پدیده‌ها و رویدادهای واقعی را با بازتولید رسانه‌ای به چیزی دیگر تبدیل می‌کنند. اینجاست که باید مراقب این اقدام بود، آن را مدیریت و کنترل و با تصاویر ساختگی و بازنمایی‌های نامناسب برخورد کرد.

کاظمی با اشاره به دو راهبرد کلان در این زمینه گفت: باید دو راهبرد کلان داشته باشیم؛ نخست از بین بردن روایت‌های نادرست و دوم ساخت روایت‌های واقعی. کار عزیزان در این عرصه انجام شده است؛ از یک جهت حقوقی، هر سندی که تولید کرده‌اند یک دلیل برای رسیدگی و مطالبه حقوق است و از جهت دیگر، سندهای تاریخی برای دیده‌شدن مظلومیت ملت ایران و در عین حال اقتدار آن هستند. همکاران عزیز و شجاع ما در این مسیر روایت‌ها را تولید کرده‌اند و قوه قضاییه قدردان زحمات آنهاست.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به اقدامات حقوقی و قضایی صورت‌گرفته در این زمینه اظهار کرد: امروز اخباری که از دادگستری، دادسرا و دادگاه داریم، حاکی از آن است که بیش از ۳۰۲ هزار خواهان در باب مطالبه خسارات مادی و معنوی ثبت شده است. شعب ویژه دادگاه حقوقی تشکیل شده و بیش از ۲ هزار وکیل برای پیگیری این پرونده‌ها در حال اقدام هستند. دو شعبه ویژه نیز در دادگستری تهران اختصاص پیدا کرده است.

وی با ارائه آمار دقیق‌تر افزود: ۱۲۶ هزار و ۶۰۰ مورد مستندسازی از خسارات اتفاق افتاده است و حدود ۱۱۰ هزار درخواست در فرایند کارشناسی و مستندسازی قرار گرفته و بیش از ۷۹ هزار مورد خسارت اماکن شهری و مسکونی نیز انجام شده است. همچنین ۱۰ هزار مورد وکالت رایگان ارائه شده و بیش از ۸ هزار مورد وکالت رایگان به مجموعه مجروحان و خانواده‌های آنان تعلق گرفته است. سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز بیش از ۵۰ بیانیه و گزارش حقوقی درباره جنگ منتشر کرده است.

کاظمی در پایان ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله با این اتحاد و همدلی، این پیچ تاریخی را به سمت تعالی و سربلندی روزافزون جمهوری اسلامی ایران شاهد باشیم.

برچسب ها: علی کاظمی ، خسارات جنگ رمضان ، قوه قضائیه
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