جوان آنلاین: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه صبح امروز (یکشنبه) به ریاست قاضی حسینزاده و با حضور «عبدلیانپور» رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه و دادخواهان و وکلای آنها در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) آغاز شد.
به گزارش دفاعپرس، این دادگاه به دادخواهی بیش از ۳۲۰ هزار نفر از خواهانها در قالب بیش از ۱۱۰ دادخواست، با هدف تنبیه عاملان و تاثیر بازدارنده بر عدم تکرار جرایم، صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان، دولت آمریکا و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و سران و مقامات جنایتکار و تحت تعقی رژیم صهیونیستی، به جبران خسارات مادی، معنوی وارده برگزار شده است.
دشمن آمریکایی - صهیونیستی در سپیده دم ۲۳ خرداد ۱۴۰۴ با حمله به کشورمان دست به جنایتهای گستردهای زد؛ در جنگ ۱۲ روزه بیش از ۴۷ نفر از کودکان که در کنار خانوادههای خود و در مراکز آموزشی و درمانی بودند زیر بمباران و موشکباران آمریکایی - صهیونی قرار گرفتند و جان خود را از دست دادند.
در ابتدای این دادگاه قاضی مجید حسینزاده رئیس دادگاه با اشاره به موضوع این دادخواهی اظهار داشت: در پرونده حاضر، ۳۵۲ هزار و ۹۸۳ نفر از اتباع و شهروندان کشورمان به دلیل آسیبها، صدمات و خسارات معنوی ناشی از تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و اقدامات متعاقب آن، علیه دولت آمریکا و سردمداران رژیم صهیونیستی طرح دعوا کردهاند.
وی با تأکید بر اینکه حق دادخواهی برای تمامی ایرانیان حقی مسلم، بنیادین و سلبناپذیر است، به تشریح مستندات قانونی صلاحیت محاکم داخلی برای ورود به این پرونده پرداخت و گفت: بر اساس ماده یک قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، با توجه به اینکه محاکم آمریکایی بارها مصونیت قضایی دولت و مسئولان جمهوری اسلامی ایران را نقض کردهاند، دادگاههای ایران بر پایه قاعده رفتار متقابل، صلاحیت رسیدگی به اقدامات سران رژیم آمریکا را دارا میباشند و تمام شهروندان متضرر حق اقامه دعوا در محاکم داخلی را دارند.
وی ادامه داد: بر اساس بند ۱۰ ماده یک «قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارت ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا» (مصوب ۱۳۹۵) و همچنین مفاد «قانون تشدید مقابله با اقدامات تروریستی دولت آمریکا» (مصوب ۱۳۶۸)، دستگاه قضایی مکلف به پذیرش دادخواهی و استیفای حقوق ایرانیانی است که از نقشآفرینیها و اقدامات ضدامنیتی آمریکا در منطقه متضرر شدهاند.
قاضی حسینزاده افزود: طبق مقررات «قانون مسئولیت مدنی»، امکانسنجی و پذیرش دعاوی مطالبه خسارات معنوی ناشی از رفتارهای تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور تصریح شده و دادگاه در این زمینه مکلف به رسیدگی است.
وی تصریح کرد: به استناد «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» (مصوب ۱۳۹۶)، نهادهای نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده تروریستی تلقی شده و تجاوزات صورتگرفته مشمول احکام این قانون و «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مواجهه با ارعاب، شکنجه و اقدامات تروریستی است.
رئیس دادگاه تأکید کرد: موضوع محوری این پرونده صرفاً تجاوز به تمامیت ارضی و سرزمین حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ ۱۲ روزه و اقدامات غیرقانونی بعدی رژیم صهیونیستی و دولت ایالات متحده است که جزئیات و مستندات آن به طور کامل در صورتجلسه رسمی دادگاه ثبت و ضبط شده است.
دادگاه
در ادامه دادگاه حمیدرضا محمدی وکیل دادخواهی خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در ابتدای دفاعیات خود در برابر دادگاه بیان داشت: به وکالت از بیش از ۳۵۰ هزار نفر از خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آسیبدیدگان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام میدارم که هویت سیاسی دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از بدو پیدایش، با جنگافروزی، استعمار و زیر پا گذاشتن قواعد حقوق بینالملل و موازین حقوق بشردوستانه عجین بوده است. این دو رژیم با توهم تضعیف محور مقاومت، جنگ ۱۲ روزه را به جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند، اما در پی مقاومت جانانه ملت و نیروهای مسلح کشورمان، ناچار به پذیرش آتشبس شدند و اکنون باید در برابر محاکم صالح پاسخگوی مسئولیت حقوقی و کیفری جنایات خود باشند.
محمدی با اشاره به تجاوز مستقیم نظامی آمریکا در جریان این جنگ تصریح کرد: «دولت ایالات متحده در تاریخ یکم تیرماه ۱۴۰۴ (برابر با ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵) در قالب عملیاتی موسوم به «چکش نیمهشب» و با هدف نجات رژیم صهیونیستی از شکست، در دهمین روز از تجاوزات به خاک ایران، به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورمان در نطنز، فردو و اصفهان حمله نظامی کرد.»
وی افزود: این تجاوز در حالی صورت گرفت که تأسیسات هستهای ایران ذیل نظارت مستمر و مستقیم بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته و در بیش از ۱۸ گزارش رسمی آژانس، عدم انحراف فعالیتهای هستهای کشورمان به سمت مقاصد غیرصلحآمیز به اثبات رسیده است. پذیرش پادمانها و انپیتی (NPT) ماهیت کاملاً غیرنظامی این مراکز را از منظر حقوق بینالملل تثبیت کرده بود.
این وکیل دادگستری با تبیین نقض صریح موازین بینالمللی در این اقدام نظامی خاطرنشان کرد: نقض اصل منع توسل به زور و مصداق بارز تجاوز: این حمله مصداق آشکار نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و تعریف تجاوز بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل و ماده ۸ مکرر اساسنامه رم است. نقض ماده ۵۶ پروتکل الحاقی اول کنوانسیونهای ژنو و قاعده ۴۲ حقوق عرفی: بر اساس این مقررات، حمله به تأسیسات حاوی نیروهای خطرناک (نظیر نیروگاهها و مراکز هستهای و سدها) به دلیل خطر آزادسازی تشعشعات و پیامدهای فاجعهبار برای جمعیت غیرنظامی اکیداً ممنوع است.
نقض اصل تفکیک (ماده ۴۸ پروتکل الحاقی و قاعده ۱ عرفی): این تأسیسات دارای ماهیت قطعی غیرنظامی بودهاند و هدف قرار دادن آنها، نقض فاحش اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی و به خطر انداختن جان میلیونها انسان بیدفاع محسوب میشود.
وکیل خانواده شهدا با استناد به موازین حقوقی داخلی و بینالمللی - از جمله کنوانسیونهای چهارگانه ۱۹۴۹ ژنو، میثاقین، «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» (مصوب ۱۳۹۶) و «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» (مصوب ۱۳۹۹) - مسئولیت تام خواندگان را محرز دانست.
وی در پایان دفاعیات خود از ریاست دادگاه درخواست کرد: با توجه به احراز صلاحیت دادگاه، صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به جبران کامل کلیه خسارات مادی، معنوی و خسارات تنبیهی و بازدارنده با ارجاع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری به همراه کلیه هزینههای دادرسی و حقالوکاله مورد استدعاست.
روایت فاجعه؛ از ترور در تهران تا بمباران خانه پدری در آستانه اشرفیه
در ادامه «سید علیرضا صدیقیثابت» برادر دانشمند شهید سید محمدرضا صدیقی ثابت با بیان اینکه به نمایندگی از خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه در این جایگاه حضور دارم، با اشاره به شهادت ۱۲ تن از اعضای یک خانواده و همسایگان در واپسین ساعات جنگ در شهرستان آستانه اشرفیه اظهار داشت: سکوت مجامع بینالمللی در برابر تجاوزات آشکار و ترور دولتی این دانشمند هستهای و خانواده ایشان غیرقابل توجیه است.
وی ادامه داد: نخستین حمله در ۲۳ خردادماه، منزل مسکونی شهید دکتر سید محمدرضا صدیقی ثابت (استاد دانشگاه و پژوهشگر هستهای) در شهرک شهید چمران تهران را هدف قرار داد که طی آن فرزند ۱۷ ساله وی، سید حمیدرضا صدیقی ثابت، به شهادت رسید.
برادر شهید صدیق ثابت گفت: تنها چند روز پس از این واقعه و در ساعت ۱:۱۷ بامداد سوم تیرماه همزمان با واپسین دقایق پیش از اعلام آتشبس منزل پدربزرگ و مادربزرگ این خانواده در آستانه اشرفیه استان گیلان که محل برگزاری مراسم عزاداری برای نوه شهیدشان بود، هدف اصابت سه فروند موشک فوقسنگین قرار گرفت؛ این حمله منجر به تخریب ۱۰۰ درصدی منزل مذکور و آسیب جدی به منازل مسکونی تا شعاع ۷۰۰ متری شد.
وی تصریح کرد: در جریان این جنایت جنگی، ۱۲ نفر از غیرنظامیان از جمله پدربزرگ و مادربزرگ (بازنشسته آموزش و پرورش)، کودکان خردسال، دانشجویان و همسایگان به شهادت رسیدند.
علیرضا صدیقی ثابت با تأکید بر اینکه این حملات نقض فاحش منشور ملل متحد، قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای حقوق بشردوستانه است، افزود: عدم تشکیل دادگاههای بینالمللی و عدم پیگیری حقوقی ترورهای گذشتهاز جمله ترور شهیدان علیمحمدی، رضایینژاد و فخریزاده باعث گستاخی بیشتر این رژیم در هدف قرار دادن نخبگان و خانوادههای غیرنظامی آنان شده است. سکوت در برابر این بیدادگری، همراهی با متجاوز است.
وی افزود: خانوادههای داغدار شهدای این تجاوزگری، ۴ خواسته فوری و عملیاتی خود را از مجمع عمومی، شورای امنیت و دادگاههای بینالمللی به شرح زیر اعلام کردند:
۱. محکومیت فوری، صریح و بدون قید و شرط این تجاوزات و جنایات آشکار جنگی توسط دادگاههای صالح بینالمللی و ارکان سازمان ملل متحد.
۲. تشکیل کمیته مستقل بینالمللی حقیقتیاب جهت بررسی ابعاد جنایات، شناسایی آمران و عاملان و ارجاع پرونده به دادگاههای کیفری بینالمللی برای محاکمه.
۳. اعمال تحریمهای همهجانبه و بازدارنده علیه رژیم صهیونیستی به دلیل استمرار سیاستهای تجاوزکارانه و اقدامات تروریستی.
۴. الزام رژیم صهیونیستی به پرداخت کامل خسارات و غرامت به خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان غیرنظامی.
وی متذکر شد: تاریخ و وجدان بیدار بشریت در خصوص سکوتکنندگان در برابر این کشتار قضاوت خواهد کرد و ما تا تحقق کامل عدالت و مجازات متجاوزان از پای نخواهیم نشست.
مطالبه ما برخورد قاطع با عاملان جنایت و حمله به ایران است
در ادامه «حمیده شهباز» همسر شهید امین عسکری ضمن تشریح رنج و بار سنگین فقدان همسرش، از هیئت قضایی و حقوقدانان خواست تا فراتر از کلمات و گزارشهای اداری، واقعیت عریان زندگی خانوادههای شهدا و فرزندان خردسال آنان را ببینند.
دادگاه
شهباز با اشاره به روحیه فداکاری همسرش گفت: همسرم مردی بود که در شرایط بحران و خطر، زمانی که همه به امنیت خانه پناه میبردند، لباس خدمت بر تن کرد و به میدان رفت.
وی با بیان اینکه همسرم میگفت: اگر ما نرویم، چه کسی امنیت مردم را تأمین کند؟ اما آن شب رفت و دیگر بازنگشت. با صدای انفجار، من در چند ثانیه نهتنها همسرم، بلکه تمام آینده و تکیهگاهم را از دست دادم.
همسر شهید عسکری با تشریح وضعیت روحی دختر ۵ سالهاش پس از شهادت پدر، صحنههایی دردناک از چشمانتظاری او را به تصویر کشید و افزود: دختر خردسالم هنوز معنای شهادت را درک نمیکند. با هر صدای زنگ یا تقهای بر در، با پاهای کوچکش به سمت در میدود و میگوید بابا آمد؛ من هر شب باید به کودکی پاسخ دهم که سهمش از آغوش پدر، تنها یک قاب عکس شده که آن را در آغوش میگیرد و میخوابد. من ماندهام با این سؤال که گناه این کودک چیست که باید از نعمت پدر محروم شود؟
وی با اشاره به دشواریهای مضاعف نقش پدری و مادری پس از این حادثه، اضافه کرد: همسرم آرزو داشت بزرگ شدن دخترش، روز اول مدرسه رفتن و موفقیتهای او را ببیند، اما امروز من باید به تنهایی جای خالی او را پر کنم و شبها در خلوت خود برای این داغ بزرگ اشک بریزم.
شهباز خطاب به ریاست دادگاه و حقوقدانان حاضر تأکید کرد: آقای رئیس، برای دادگاه شاید این یک شماره پرونده در میان هزاران پرونده باشد، اما برای ما تمام زندگیمان است. پشت هر کلمه «شهید» در این اوراق، یک خانواده، یک زن و کودکی ایستادهاند که صندلی پدرشان برای همیشه خالی مانده است. ما چیزی فراتر از عدالت نمیخواهیم؛ مطالبه ما این است که نگذارید حقوق هیچ شهیدی و آینده هیچ کودکی در میان کاغذها و بوروکراسی اداری گم شود و برخورد قاطع با عاملان جنایت و حمله به ایران را داریم.
وی خاطرنشان کرد: من میخواهم وقتی دخترم بزرگ شد، بداند اگرچه در روزهای سخت پدرش در کنارش نبود، اما عدالت در کنار ما ایستاد و از حق مظلومان دفاع کرد. نام، یاد و حقوق این عزیزان نباید به فراموشی سپرده شود.
رژیم صهیونیستی و آمریکا دو روی یک سکه در ارتکاب جنایت هستند
در ادامه «فاطمه اصلانی» همسر والامقام سردار شهید «عظیم اسماعیلی خسروآبادی» با حضور در جایگاه به تشریح ابعاد انسانی، خانوادگی و حقوقی جنایات مشترک رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا پرداخت و با تأکید بر اینکه حضور وی در دادگاه فراتر از پیگیری یک پرونده شکلی است، اظهار داشت: من در این دادگاه حضور یافتم تا صدای دادخواهی خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه را به گوش دادگاه برسانم که اعلام کنم زندگیشان هدف ترور دولتی و تجاوز نظامی قرار گرفته است.
دادگاه
اصلانی با تشریح جایگاه همسر شهیدش و بار سنگینی که پس از فقدان او بر دوش خانواده افتاده است، بیان داشت: جهان، همسرم را با عنوان شهید میشناسد، اما برای من و فرزندانم، او تمام دنیا و تکیهگاه استوار زندگی در روزهای سخت بود. با این حمله، متجاوزان تنها یک شخصیت نظامی و مدافع وطن را هدف قرار ندادند، بلکه آینده فرزندانم را در هالهای از ابهام فرو بردند و خانهای سرشار از امید و آرامش را داغدار کردند.
وی با اشاره به دشواریهای تربیت و پرورش فرزندان در نبود پدر افزود: امروز باید به تنهایی هم در نقش پدر و هم مادر برای فرزندانم باشم؛ فرزندانی که در حساسترین مقاطع رشد خود نیازمند دستهای هدایتگر و نگاه پرغرور پدرشان بودند، اما اکنون باید موفقیتها و مراحل زندگی خود را در غیاب او سپری کنند.
همسر سردار شهید اسماعیلی، رژیم صهیونیستی و آمریکا را دو روی یک سکه در ارتکاب جنایات بینالمللی دانست و تأکید کرد: شهادت همسرم نتیجه مستقیم تسلیح، تجهیز و حمایتهای نامحدود آمریکا از رژیم اشغالگر قدس است. یکی با شلیک موشکها و بمبها جنایت میکند و دیگری با ارسال سلاح و پوشش سیاسی و سکوت، مسیر این کشتارها را هموار میسازد. دنیا باید بداند بر روی تکتک قطعات بمبها و موشکهای ارسالی به این رژیم، رد خون پاک شهیدان ما و هزاران انسان بیگناه نقش بسته است.
اصلانی در بخش پایانی دفاعیات خود خطاب به قضات دادگاه و هیئت منصفه تصریح کرد: من امروز نه صرفاً به عنوان یک شاکی، بلکه به عنوان شاهد عینی جنایتی بزرگ در تاریخ در این دادگاه ایستادهام. دشمنان تصور کردند با شهادت عزیزانمان صدای ما خاموش خواهد شد، اما خون شهید انگیزه ایستادگی و مطالبه عدالت را زنده نگه میدارد.
وی تصریح کرد: ما از دستگاه قضایی میخواهیم فراتر از چارچوبهای خشک متون، با تکیه بر وجدان بیدار انسانی و حقوقی، احکامی قاطع و بازدارنده علیه آمران، عاملان و حامیان بینالمللی این جنایات صادر کند تا تاریخ متجاوزان و حامیانشان را به عنوان جنایتکاران جنگی ثبت نماید.
فلاحی: ملت ایران جنایت متجاوزان را بیپاسخ نمیگذارد
در ادامه سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: ما امروز برای محاکمه رژیمی در این دادگاه گرد آمدهایم که اساس و هویت آن بر غارت، جنایت و تجاوز بنا شده است. در طول عمر ۲۵۰ ساله این حاکمیت، بیش از ۲۳۳ سال آن صرف جنگافروزی علیه ملتهای جهان شده است. تنها در نیمه دوم قرن بیستم، این رژیم بیش از ۱۰۰ کودتا و ۲۲ تجاوز نظامی آشکار را مدیریت کرده است.
وی با برشمردن تلفات سنگین انسانی در تجاوزات تاریخی آمریکا افزود: کشتار میلیونها غیرنظامی در جنگهای ویتنام، کره، افغانستان، عراق و قربانی شدن بیش از ۲۴۰ هزار انسان بیگناه در بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی تنها گوشهای از میراث خونین کشوری است که هرگاه در میدان دیپلماسی یا نبرد کم میآورد، غیرنظامیان را هدف قرار میدهد.
فلاحی با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی ۱۲ روزه به خاک جمهوری اسلامی ایران گفت: در این جنگ تحمیلی، بیش از ۱۰۶۴ تن از پاکترین فرزندان، نخبگان علمی، فرماندهان نظامی، زنان و کودکان معصوم به شهادت رسیدند؛ تا جایی که برخی خانوادهها حتی پیکر کاملی از عزیزانشان دریافت نکردند. چه کسی به این متجاوزان اجازه داده است که از آن سوی دنیا بیایند، به حریم هوایی، دریایی و زمینی ما تجاوز کنند و در سایه مصونیتسازی ساختگی فرار کنند؟
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از بیعملی نهادهای جهانی و وتوی مکرر حقوق ملتها تصریح کرد: سازمانهای بینالمللی ساخته دست همین قدرتهای هژمونیک هستند و کارایی خود را در دفاع از مظلومان از دست دادهاند. بر همین اساس، ما طبق ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، دادگاههای صالحه داخلی خود را کاملاً محق و دارای صلاحیت ذاتی میدانیم تا علیه آمران و عاملان تجاوز به قلمرو هوایی، دریایی و زمینی کشور احکام قانونی و بازدارنده صادر کنند.
وی همچنین با هشدار به برخی دولتهای منطقهای که قلمرو خود را در اختیار متجاوزان قرار دادند، تأکید کرد: کسانی که تصور میکردند با خرید تسلیحات آمریکایی برای خود امنیت میخرند، نهتنها امنیتی نیافتند، بلکه خاکشان مبدأ تعرض به همسایه شد که این موارد نیز بیپاسخ نخواهد ماند. پوچ بودن ادعاهای هستهای و نقض صریح منشور ملل متحد
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بهانههای واهی رژیم صهیونیستی و آمریکا مبنی بر حمله پیشدستانه یا تهدید هستهای را رد کرد و گفت: ایران از سال ۱۹۷۰ میلادی به معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) پیوسته و همواره تحت سختترین و شفافترین بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار داشته است. بر اساس اسناد و حتی اعترافات نهادهای امنیتی دشمن، ایران هیچ خطر آنی و فوری برای هیچ کشوری ایجاد نکرده بود و این حملات، تجاوز آشکار و نقض صریح بندهای منشور ملل متحد پیرامون حفظ تمامیت ارضی کشورهاست.
فلاحی خطاب به ریاست دادگاه خاطرنشان کرد: از این جایگاه تاریخی و کمنظیر قضایی انتظار میرود با شجاعت و قدرت، از خونهای به ناحق ریختهشده دانشمندان و مردم مظلوم دفاع کند. امپریالیسم رسانهای تلاش میکند جای جلاد و شهید را عوض کند، اما اطمینان داریم صدای حقیقتخواهی و عدالت این دادگاه بلندتر از دروغ و فریبکاری متجاوزان خواهد بود.
حمله به تأسیسات حیاتی و زیرساختهای غیرنظامی ایران نقض فاحش قواعد حقوق بشردوستانه است
در ادامه «هادی نوروزی» یکی دیگر از وکلای پرونده در جایگاه حاضر شد و با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به مراکز و تأسیسات حیاتی و زیربنایی غیرنظامی ایران، عنوان کرد: نظام استکباری در سایه استیصال و درماندگی در برابر نظام اسلامی، در حالی که با فریبکاری در حال مذاکره و ارائه پیشنهادهایی درباره نحوه بهرهبرداری ایران از انرژی صلحآمیز هستهای بود، به آخرین حربه و ابزار تقابلی خود متوسل شد و فاز تقابل نظامی مستقیم را در دستور کار قرار داد.
وی افزود: در همین راستا، جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمریکایی ـ صهیونیستی در خردادماه ۱۴۰۴ با مدیریت شخص دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا آغاز شد، تجاوزی که با نقض فاحش اصول، قوانین و قواعد آمره و عامالشمول حقوق بینالملل، نتیجهای جز قتل و کشتار بیش از یک هزار نفر از غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، همچنین دانشمندان هستهای، فرماندهان و حافظان امنیت کشور و نیز ویرانی و تخریب تأسیسات زیربنایی، امدادی، فرهنگی و سایر زیرساختها نداشت.
نوروزی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، تخریب زیرساختها و تأسیسات حیاتی و زیربنایی ایران با هدف تشدید فشارهای سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی بوده است. حمله به تأسیسات صلحآمیز هستهای، پالایشگاهها، انبارهای ذخیره سوخت و نیروگاهها، از جمله این اقدامات متجاوزانه و ناقض اصول و قواعد مسلم حقوق بشردوستانه و قواعد بنیادین حقوق بشری است.
این وکیل دادگستری خطاب به ریاست دادگاه گفت: در جنگ ۱۲ روزه آمریکایی ـ صهیونیستی برخی تأسیسات مهم مانند انبار نفت ری و شهران و همچنین پالایشگاههای گازی فجر جم و فاز ۱۴ پارس جنوبی از سوی دشمن هدف قرار گرفت تا تأمین انرژی کشور با اختلال روبهرو شود.
وی افزود: همچنین بسیاری از مراکز و تأسیسات زیربنایی و غیرنظامی، از جمله صداوسیما، مراکز ورزشی، بیمارستانها و درمانگاهها مورد حمله مستقیم نظامی قرار گرفتند.
نوروزی تصریح کرد: حمله به تأسیسات غیرنظامی و حیاتی، نقض فاحش اصول و قواعد مسلم بینالمللی، از جمله اصل تفکیک موضوع مواد ۴۸ و ۵۲ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷، اصل تناسب موضوع ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول سال ۱۹۷۷، اصل حمایت ویژه از برخی زیرساختها موضوع ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول، اصل ممنوعیت حملات غیرهدفمند و کورکورانه و همچنین اصل احتیاط است.
وی ادامه داد: بنابراین، بر اساس اصول بنیادین حقوقی، مسئولیت بینالمللی آمریکا و رژیم صهیونیستی در نقض قواعد یادشده محرز است و طرفین متجاوز ملزم به پاسخگویی و جبران خسارات وارده به ملت و کشور ایران هستند.
نوروزی با اشاره به مستندات موجود در پرونده اضافه کرد: مستندات اطلاعاتی و مدارک موجود نشان میدهد که دولت آمریکا با حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی و تسهیل و تسریع در دستیابی این رژیم به اطلاعات مربوط به اماکن نظامی و غیرنظامی ایران، با بهرهگیری از فناوریهای نوین همچون هوش مصنوعی و همچنین پشتیبانی هوایی، تجهیزاتی و پدافندی و نیز حمله مستقیم نظامی به تأسیسات صلحآمیز هستهای ایران، دارای مسئولیت حقوقی در برابر دولت و ملت ایران است.
وی افزود: این مستندات مورد تأیید مقامات رژیم صهیونیستی، مقامات دولتی و نمایندگان مجالس آمریکا، کنگره و سنا، سیاستمداران احزاب جمهوریخواه و دموکرات و همچنین بسیاری از خبرگزاریها، نشریات، روزنامهها و خبرنگاران آمریکایی قرار گرفته و موارد و مستندات آن نیز در دادخواست تقدیمی بیان شده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: از این رو، این مستندات به عنوان سندی متقن و مورد قبول در محاکم داخلی و بینالمللی قابل استناد است.
وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: به نیابت از خانواده معظم شهدای جنگ ۱۲ روزه آمریکایی ـ صهیونیستی و همه ملت ایران که هر کدام به گونهای از تجاوز نظامی و جنایات جنگی و حقوق بشری آمریکایی ـ صهیونیستی متأثر و آسیب دیدهاند، اعلام میکنم که اقدامات سیاسی، امنیتی، اطلاعاتی، نظامی، پشتیبانی و مالی خواندگان دعوی، یعنی آمریکا، در حمایت و پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم از رژیم صهیونیستی در تجاوز نظامی و سرزمینی به ایران اسلامی در شامگاه ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، موجب تحمیل خسارات مادی و معنوی بسیاری شده است.
نوروزی ادامه داد: این اقدام متجاوزانه، نقض فاحش اصول، قواعد، مقررات، قوانین و عرف بینالمللی در حوزههای مختلف حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حوزههای مختلف انسانی جنگ، روشها و فناوریهای مورد استفاده در جنگ، حفاظت از تأسیسات هستهای صلحآمیز، محیط زیست و سایر حوزههای مرتبط است.
وی تصریح کرد: بنابراین، با استناد به قوانین عام و خاص بینالمللی از جمله منشور ملل متحد، کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و سایر اسناد و مقررات مرتبط و همچنین قوانین داخلی، مسئولیت حقوقی و کیفری دولتها و سران و مقامات آمریکایی و صهیونیستی محرز است، اقداماتی که موجب ایراد خسارات جانی، مالی و روحی به موکلان اینجانب و خانواده انها شده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی استان تهران گفت: با توجه به احراز صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی استان تهران و به استناد قوانین داخلی، از جمله «قانون صلاحیت محاکم دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دول خارجی» مصوب سال ۱۳۹۰، «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۹۹، «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی آمریکا در منطقه» مصوب سال ۱۳۹۶ و سایر قوانین مرتبط، امکان رسیدگی به دعوای مطروحه وجود دارد.
نوروزی بیان داشت: همچنین با استناد به قوانین و مقررات بینالمللی از جمله قواعد آمره و عرفی حقوق بینالملل، تعهدات عامالشمول کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، منشور ملل متحد، آرای محاکم بینالمللی، اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی، اساسنامه رم، پیشنویس طرح مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب سال ۲۰۰۱ و سایر اسناد و مقررات بینالمللی و با اثبات نقض این مقررات از سوی خواندگان آمریکایی، به شرح مبسوط دادخواست مستند به قوانین داخلی و بینالمللی، مسئولیت جبران کلیه خسارات مادی و معنوی متوجه دولت ایالات متحده آمریکا و مقامات رسمی و غیررسمی آن است.
وی با بیان اینکه هدف از طرح این دعوا، احقاق بخشی از حقوق موکلان و جبران خسارات وارده است، عنوان کرد: در جهت احقاق بخشی از حقوق و جبران خسارات وارده بر موکل اینجانب و خانواده انها، با تقدیم دادخواست، صدور حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان، شامل دولت آمریکا و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و همچنین سران و مقامات جنایتکار و تحت تعقیب رژیم صهیونیستی، به جبران خسارات مادی و معنوی وارده به ورثه و اولیای دم ناشی از اقدامات غیرقانونی، به شرح دادخواست تقدیمی و عنداللزوم با جلب نظر کارشناس، همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حقالوکاله وکلا و اعمال مجازات تنبیهی و بازدارنده را خواستارم.