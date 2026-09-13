قالیباف قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را ابلاغ کرد

جوان آنلاین: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، قانون ملی توسعه هوش مصنوعی را برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ کرد.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هشت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس ماده ۲ این قانون؛ با هدف ساماندهی و توسعه زیست بوم هوش مصنوعی، سازمان ملی هوش مصنوعی به عنوان یک سازمان مستقل و دبیرخانه شورای ملی راهبری صرفاً با استفاده از امکانات و اعتبارات و نیروی انسانی موجود و با رعایت قوانین و مقررات تشکیل می‌شود و ذیل رئیس جمهور فعالیت می کند.