جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و فؤاد حسین، وزیر امور خارجه جمهوری عراق در تماسی تلفنی، راجع به موضوعات دوجانبه، تحولات منطقهای و روندهای جاری گفتوگو و تبادل نظر کردند.
دو وزیر با اشاره به مهمترین موضوعات در روابط ایران و عراق، در خصوص وضعیت ثبات و امنیت در مرزهای مشترک دو کشور و ضرورت تداوم هماهنگیها تاکید کردند.
طرفین همچنین با اشاره به لزوم اتخاذ رویکردهای مسئولانه در قبال تحولات منطقه، بر اهمیت جلوگیری از تشدید تنشها و گسترش دامنه درگیریها در منطقه تاکید کردند.