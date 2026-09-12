رؤسای کل گمرکات ایران و ارمنستان، بر اجرای راهکار‌های عملی برای تسهیل تجارت و ترانزیت، توسعه تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و افزایش ظرفیت تردد کامیون‌ها در مرز نوردوز ـ مغری تأکید کردند.

جوان آنلاین: به نقل از گمرک ایران، فرود عسگری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، در این نشست با تأکید بر ریشه‌دار بودن روابط ایران و ارمنستان، اظهار کرد: توسعه این روابط نیازمند راهکار‌های عملیاتی و پایدار برای تسهیل تجارت و تردد مرزی است.

وی با اشاره به اهمیت مرز نوردوز ـ مغری گفت: این مرز تنها یک مرز تجاری نیست، بلکه می‌تواند به پل ارتباطی میان قفقاز و آسیای میانه تبدیل شود و تسهیل تجارت در آن، به توسعه روابط اقتصادی دو کشور کمک خواهد کرد.

عسگری همچنین با تأکید بر ضرورت تداوم تجارت خارجی در شرایط خاص منطقه، گفت: امنیت و تسهیل تجارت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و پیش‌بینی‌پذیری لازم برای تجار و فعالان اقتصادی در این مرز فراهم شود.

رئیس کل گمرک ایران، مرز نوردوز ـ مغری را الگویی از مرز امن و شفاف دانست و بر توسعه همکاری‌های دو کشور برای ایجاد ارتباط نزدیک‌تر و تسهیل تجارت تأکید کرد.

در ادامه، ادوارد هاکوپیان، رئیس کمیته درآمد‌های دولتی جمهوری ارمنستان، با اشاره به اهمیت این مذاکرات، بر آمادگی گمرک ارمنستان برای توسعه همکاری‌های گمرکی با ایران تأکید کرد.

وی با اشاره به تردد روزانه ۲۵۰ دستگاه کامیون از این مرز گفت: با فراهم شدن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم، ظرفیت افزایش تردد کامیون‌ها میان دو کشور وجود دارد.

هاکوپیان همچنین تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی را یکی از محور‌های مهم همکاری‌های دو طرف عنوان کرد و خواستار تسریع در اجرای توافقات برای روان‌تر شدن تجارت میان ایران و ارمنستان شد.

در این نشست، ظرفیت سامانه‌های گمرکی ایران نیز برای طرف ارمنی تشریح شد و دو طرف بر ادامه مذاکرات و هماهنگی‌های کارشناسی برای عملیاتی شدن توافقات تأکید کردند.