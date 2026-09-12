میدان، محاسبات دشمن را به هم ریخت

جوان آنلاین: جنگ اخیر، میدان آزمونی بود که بسیاری از محاسبات و برآورد‌های دشمن درباره توان دفاعی و ظرفیت نظامی ایران را با واقعیت‌های متفاوتی روبه‌رو کرد؛ واقعیتی که در آن، توانمندی‌های ارتش و سپاه نه در سطح ادعا که در متن میدان و در مواجهه با تهدیدات آشکار شد. روز گذشته فرمانده کل ارتش به دیدار فرمانده کل سپاه رفت تا ضمن تبریک انتصاب سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، به بحث و تبادل‌نظر پیرامون تحولات جاری منطقه و صحنه نبرد با دشمن امریکایی-صهیونیستی بپردازند. در روایت فرماندهان نیرو‌های مسلح، آنچه بیش از هر چیز در این نبرد خودنمایی کرد، پیوند میان توان نظامی، روحیه و آمادگی نیرو‌های مسلح و انسجام ملی بود، به‌گونه‌ای که هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی و هماهنگی ارتش و سپاه، به یک عنصر تعیین‌کننده در مقابله با تهدیدات تبدیل شد. تأکید بر «وحدت ناگسستنی» و «پاسخ واحد، سریع، هوشمندانه و قوی» در کلام فرماندهان ارتش و سپاه نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین پیام‌های میدان برای دشمن، نه صرفاً برخورداری ایران از توان نظامی که برخورداری از ظرفیت هماهنگ و یکپارچه برای به‌کارگیری این قدرت در برابر هرگونه تعرض است؛ ظرفیتی که می‌تواند محاسبات طرف مقابل را پیش از ورود به هر ماجراجویی جدید، تحت تأثیر قرار دهد. از این نگاه، جنگ اخیر را می‌توان صحنه‌ای دانست که در آن فاصله میان تصور دشمن و واقعیت توان ایران آشکار شد، جایی که واقعیت‌های نظامی ایران در میدان رونمایی شدند و همزمان، وحدت ارتش و سپاه به‌عنوان یکی از پایه‌های بازدارندگی و امنیت ملی خود را نشان داد.



سردار سرلشکر پاسدار احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نشست مشترک با امیر سرلشکر امیر حاتمی برای بررسی آخرین وضعیت میادین نبرد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ اخیر، به‌خصوص شهدای ارتش مقتدر، به‌ویژه امیر سپهبد شهید سیدعبدالرحیم موسوی و امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده با اشاره به دستاورد‌های جنگ تحمیلی اخیر گفت: وحدت و انسجام ملی برترین دستاورد جنگ نظامی و تهدیدات اخیر دشمن بوده است. در بخش نظامی مانند سایر بخش‌ها شاهد وحدت بی‌نظیر کلیه نیرو‌های نظامی و انتظامی و هم‌افزایی اطلاعاتی و عملیاتی بی‌سابقه هستیم که از عوامل مهم پیروزی به حساب می‌آید.

به گزارش سپاه‌نیوز، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه در خصوص حماسه ارتش در دو جنگ تحمیلی اخیر بیان داشت: روحیه سلحشوری و وطن‌دوستی فرماندهان و نیرو‌های ارتش در این دو جنگ، صفحات درخشانی از مردانگی و ایثار را در تاریخ ایران ثبت کرد. ارتش انقلابی در جنگ با ابتکارات عملیاتی، انقلابی عمل کرد. ارتش و سپاه به عنوان دو قدرت بزرگ ضدامریکایی، پوزه قدرت‌های تروریستی را به خاک مالیدند. سرلشکر وحیدی با تجلیل از رشادت رزمندگان ارتش در ادامه افزود: امریکایی‌ها به سد مستحکم ایمان و غیرت ایرانیان برخورد کرده‌اند و استیصال و درماندگی در رفتار و تصمیمات کاخ سفید موج می‌زند. ترامپ برای دستاوردسازی به دروغ و فریبکاری متوسل شده است. دستگاه‌های اطلاعاتی و نظامی امریکا و صهیونیست‌ها، مقامات سیاسی امریکا را نسبت به چالش‌های نظامی ایران و تاب‌آوری ایران فریب دادند و امروز هم مقامات سیاسی امریکایی برای سرپوش گذاشتن بر شکست‌ها در حال فریب مردم امریکا هستند. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه توان نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران فراتر از تصور دشمن است، در این جنگ آنها برآورد‌های غلط خود از توان ارتش ما را به عینه مشاهده کردند و واقعیت‌های نظامی ایران در میدان رونمایی می‌شوند، تأکید کرد: ارتش صهیونیستی بدون پشتیبانی امریکایی‌ها در زمانی بسیار کوتاه فرو می‌پاشد.

وحدت ارتش و سپاه، کلید فتح قله‌های امنیت و اقتدار

در این نشست نیز امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی گفت: سپاه پاسداران در طول بیش از چهار دهه همواره یکی از ستون‌های اصلی قدرت ملی، امنیت و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بوده و امروز نیز با اتکا به ایمان، تجربه و توانمندی‌های راهبردی خود مقتدرانه در خط مقدم دفاع از استقلال و امنیت کشور ایستاده است. دشمنی مستمر جبهه استکبار با سپاه، خود گواه روشنی بر نقش تعیین‌کننده این نهاد در حفظ اقتدار و امنیت ملی است؛ دشمنان به خوبی می‌دانند که سپاه، نماد اراده و قدرت دفاعی ملت ایران و یکی از مهم‌ترین موانع تحقق اهداف آنان است. امیر حاتمی با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ایران بیان کرد: سپاه امروز، میراث‌دار خون فرماندهان و رزمندگان بزرگی است که در راه دفاع از ایران و انقلاب اسلامی جان خود را فدا کرده‌اند، از سردار شهید سپهبد حسین سلامی و سردار شهید سپهبد محمد پاکپور تا سردار شهید سرلشکر امیرعلی حاجی‌زاده و دیگر فرماندهان و پاسداران شهید که نام و مجاهدتشان در تاریخ دفاع از کشور ماندگار و پرافتخار و سربلند خواهد بود.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: سپاه پاسداران در تعامل و هم‌افزایی با ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر سرمایه انسانی مؤمن و فداکار خود همچنان سدی محکم در برابر هرگونه تهدید و تعرض است و این مسئله امروز دشمن را ناامید کرده است. سرلشکر حاتمی اضافه کرد: خواسته دشمنان از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی این بوده که ملت ایران از خواسته‌های به حق خود بگذرد، اما ملت عزیزمان با تحمل سختی‌ها، هزینه‌ها و تقدیم شهدای بسیاری، مقابل دشمنان ایستادگی کرده و خواهد کرد. ایشان افزود: دشمنان باید نگاه خود را به مردم بزرگ ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و رهبری عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی عوض کنند و بدانند که با ملت بزرگ ایران باید به زبان احترام سخن گفت.

فرمانده کل ارتش با تأکید بر اینکه وحدت و هماهنگی موجود میان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ستون استوار امنیت ملی و کلید فتح قله‌های امنیت و اقتدار است، بیان کرد: وحدت ناگسستنی ارتش و سپاه همان‌گونه که رهبران انقلاب اسلامی انتظار داشته و دارند، سپر آهنینی است که از کشورمان در برابر فتنه‌ها، ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان، محافظت کرده است. امیر حاتمی افزود: در جنگ‌های تحمیلی اخیر و ایستادگی مقابل خواسته‌های دشمنان، بار دیگر ثابت کردیم که بر سر منافع ملی‌مان معامله نخواهیم کرد و ملت ایران و نیرو‌های مسلح برخاسته از ملت، راه شهدا را با اقتدار ادامه خواهند داد. فرمانده کل ارتش یادآور شد: دشمنان ملت بزرگ ایران اسلامی به وضوح دیدند، کوچک‌ترین تعرضی با پاسخی واحد، سریع و هوشمندانه و قوی از سوی رزمندگان ارتش و سپاه مواجه خواهد شد.