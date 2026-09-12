برگزاری نمایشگاه کتاب در استان کردستان فرصت مناسبی برای معرفی آثار جدید است و دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب را فراهم می‌کند.

ژیلا مرادپور، نویسنده و مترجم کردستانی به وقفه شش‌ساله در برگزاری دهمین نمایشگاه کتاب کردستان اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه، به‌ویژه در شرایط امروز می‌تواند تأثیر مثبتی بر فضای فرهنگی و ادبی استان داشته باشد. قرار گرفتن کتاب‌ها در معرض دید مردم و آشنایی بیشتر مخاطبان با آثار منتشرشده، می‌تواند انگیزه خرید و مطالعه کتاب را افزایش دهد.

وی افزود: برخی ناشران برای خرید کتاب تخفیف‌هایی در نظر گرفته‌اند که همین موضوع نیز می‌تواند انگیزه مخاطبان را برای خرید کتاب بیشتر کند. در شرایطی که ممکن است برخی خانواده‌ها تصور کنند کتاب در اولویت نیازهایشان قرار ندارد، برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی و ارائه تخفیف می‌تواند تا حدودی این نگاه را تعدیل کند.

نویسنده کتاب «زندگی با طعم خوشبختی» با بیان اینکه بسیاری از کتاب‌های منتشرشده در سال‌های اخیر، فرصت کافی برای معرفی به مخاطبان نداشته‌اند، ادامه داد: معمولاً بخش زیادی از مردم برای خرید کتاب به نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مراجعه می‌کنند. از این منظر برگزاری نمایشگاه کتاب در خود استان کردستان فرصت مناسبی برای معرفی آثار جدید و دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب فراهم می‌کند.

وی اضافه کرد: کتاب‌هایی که در حوزه تربیت فرزندان، نگاه دینی و روان‌شناختی را در کنار یکدیگر داشته باشند، می‌توانند مورد استقبال خانواده‌ها قرار بگیرند. همچنین پرداختن به موضوعات مربوط به روان‌شناسی فردی و مشکلاتی که جوانان امروز با آن مواجهند، اهمیت زیادی دارد. مترجم کتاب «زندگی بدون بدهکاری» همچنین به برخی چالش‌های هویتی نسل جوان اشاره کرد و ادامه داد: جوانان امروز تا حدی با مشکلات هویتی مواجه شده‌اند و به آثاری نیاز دارند که بتوانند هویت اصیل انسانی را برای آنها تبیین و تقویت کنند. نسل‌های جدید، از جمله نسل Z و به‌تدریج نسل آلفا، بیش از گذشته در معرض فضای مجازی قرار دارند و به همین دلیل، معرفی کتاب‌هایی که بتواند به نوجوانان و جوانان در شناخت هویت انسانی و داشتن تصویری درست از انسان سالم کمک کند، بسیار مفید است.

مرادپور درباره راهکار‌های معرفی بیشتر ادبیات به مخاطبان داخل و خارج از کشور نیز گفت: امروز بازار کتاب تنها به عرضه فیزیکی محدود نمی‌شود و باید از ظرفیت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای معرفی آثار استفاده کرد. می‌توان از طریق پلتفرم‌هایی مانند تلگرام و اینستاگرام، اطلاع‌رسانی و تبلیغات مؤثری برای کتاب‌ها انجام داد. برای معرفی هر کتاب می‌توان چکیده‌ای از محتوای اثر، کاربرد، فایده و دستاوردی را که برای مخاطب دارد، در قالب یک محتوای تبلیغاتی کوتاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد.