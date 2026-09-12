کد خبر: 1379025
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۱
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خسرو معتضد در دیدار با معاون صدا مطرح کرد

رادیو، تلویزیون و کتاب ابزار‌هایی برای روایت هستند

س خسرو معتضد، پژوهشگر، نویسنده و چهره پیشکسوت رادیو در دیدار با معاون صدا، رادیو را عشق ماندگار زندگی خود دانست و با مرور خاطرات سال‌های طولانی فعالیتش در این رسانه تأکید کرد که تمام عشقش رادیو است و هر روز رادیو گوش می‌کند

جوان آنلاین: خسرو معتضد، پژوهشگر، نویسنده و چهره پیشکسوت رادیو در دیدار با معاون صدا، رادیو را عشق ماندگار زندگی خود دانست و با مرور خاطرات سال‌های طولانی فعالیتش در این رسانه تأکید کرد که تمام عشقش رادیو است و هر روز رادیو گوش می‌کند. 
احمد پهلوانیان معاون صدا با حضور در منزل خسرو معتضد با این پژوهشگر، نویسنده و کارشناس - مجری پیشکسوت رادیو دیدار و گفت‌و‌گو کردند. معتضد در این دیدار با اشاره به آغاز ارتباط خود با رادیو گفت: «من از اواخر دهه ۳۰ وارد رادیو شدم. کلاس دهم بودم که صدایم از رادیو پخش شد و هنوز دیپلم نگرفته بودم که کارم را با رادیو شروع کردم. خاطرات بسیار زیادی از رادیو دارم.»
وی رادیو را فراتر از یک رسانه برای خود توصیف کرد و افزود: «تمام عشقم رادیو است. هر روز رادیو گوش می‌کنم. رادیو برای من فقط یک وسیله ارتباطی نیست؛ با زندگی من عجین است و هنوز هم با علاقه آن را دنبال می‌کنم. افتخار می‌کنم که با رادیو کار می‌کنم.»
این نویسنده و پژوهشگر با مرور سال‌های فعالیت خود در رادیو، از تجربه حضور در برنامه‌های مختلف و همراهی با این رسانه در دوره‌های گوناگون یاد کرد و گفت: «سال‌های زیادی است که در رادیو فعالیت دارم و خاطرات فراوانی از این رسانه دارم؛ از برنامه‌های مختلف گرفته تا تجربه حضور در برنامه‌های مرتبط با زلزله و حوادث. رادیو بخش مهمی از زندگی من بوده است.»
معتضد درباره یکی از دوره‌های متأخر فعالیت خود در رادیو نیز به همکاری ۱۴ساله با رادیو جوان اشاره و بیان کرد: «۱۴ سال است که به عنوان کارشناس- مجری در برنامه «عبور از تاریخ» رادیو جوان حضور دارم. در این برنامه درباره وقایع مختلف تاریخی صحبت می‌کنم و خوشحالم که این روایت‌ها مورد توجه مردم قرار می‌گیرد.»
وی با اشاره به بازتاب برخی موضوعات مطرح‌شده در این برنامه ادامه داد: «گاهی گفته‌های من مورد عناد شبکه‌های بیگانه قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد که موضوع تاریخ و نوع روایت آن برای مخاطب اهمیت دارد.»
این پژوهشگر درباره نگاه خود به تاریخ گفت: «تاریخ برای من فقط بیان چند واقعه و ذکر چند تاریخ و نام نیست. تاریخ، حافظه یک ملت است و اگر درست روایت شود، می‌تواند به شناخت بهتر جامعه و فهم ریشه‌های اتفاقات کمک کند. من تلاش می‌کنم در برنامه «عبور از تاریخ» وقایع را برای مردم روایت و میان گذشته و امروز ارتباط برقرار کنم.» معتضد در ادامه از فعالیت‌های مکتوب خود سخن گفت و افزود: «تا امروز ۱۵۷ کتاب نوشته‌ام و در زمینه‌های مختلف تاریخی کار کرده‌ام. حدود ۱۶ناشر با من همکاری می‌کنند و آثار و برنامه‌هایم بازخورد‌های مختلفی دارد. رادیو، تلویزیون و کتاب برای من ابزار‌هایی برای روایت و گفتن هستند.»
احمد پهلوانیان معاون صدا، با اشاره به نقش چهره‌های باسابقه در تداوم هویت رادیو افزود: «حضور چهره‌های صاحب‌تجربه در رادیو، سرمایه‌ای برای رسانه است، چرا که این افراد علاوه بر دانش و تجربه، بخشی از حافظه شفاهی و رسانه‌ای کشور را نیز با خود همراه دارند.»
معاون صدا همچنین درباره فعالیت معتضد در رادیو جوان و برنامه «عبور از تاریخ» بیان کرد: «رادیو جوان با برنامه‌ای مانند «عبور از تاریخ» این ظرفیت را دارد که تاریخ را از قالبی صرفاً کتابی و تخصصی خارج کند و آن را با زبان رسانه و در قالبی شنیدنی و جذاب به مخاطب ارائه دهد. چنین برنامه‌هایی می‌تواند میان نسل امروز و حافظه تاریخی جامعه پیوند ایجاد کند.»
پهلوانیان با قدردانی از سال‌ها همراهی معتضد با رادیو تأکید کرد: «وقتی تاریخ از زبان چهره‌ای که سال‌ها با مطالعه، پژوهش و روایت تاریخی همراه است بیان می‌شود، مخاطب تنها یک واقعه را نمی‌شنود، بلکه با بخشی از هویت و تجربه جمعی جامعه ارتباط برقرار می‌کند.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: خسرو معتضد ، تاریخ ، فرهنگ
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