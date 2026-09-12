خانه سینما دنبال حذف شورای پروانه ساخت فیلم!

جوان آنلاین: نشست خبری «گرامیداشت روز ملی سینما» که در خانه سینما برگزار شد، فرصتی ایجاد کرد تا برخی واژهسازیهای جدید به عرصه هنر هفتم راه پیدا کند. عسگرپور، رئیس هیئتمدیره خانه سینما، فرآیند معرفی چند نفر کارشناس از سوی خانه سینما به بنیاد فارابی برای انتخاب تعدادی از آنها برای عضویت در شورای معرفی فیلم ایران به اسکار را «سرند» کردن هنرمندان خواند. اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، هم حکم به مرگ قطعی مجوز پروانه ساخت فیلمسازی داد! نکته جالبتر پاسخ عسگرپور به سؤال خبرنگار «جوان» در مورد فرضیه انجام حذف مجوز پروانه ساخت و راهکار جایگزین و ابزار قانونی پاسخگو کردن تهیهکننده به عنوان صاحب اثر بود که گفت: «ما طرح جایگزین حذف شورای پروانه ساخت را داریم، اما هنوز منتشر نکردهایم (!)» در واقع دوستان قرار است اول مجوز پروانه ساخت را حذف و بعد برای طی کردن مراحل تصویب قانون جایگزین و ساختار احتمالی و مورد نیاز آن اقدام کنند!
نشست خبری «گرامیداشت روز ملی سینما» روز گذشته در خانه سینما برگزار شد.
همایون اسعدیان، مدیرعامل خانه سینما، با تبریک روز ملی سینما گفت: روز سینما را به هفته سینما تبدیل کردیم تا روز پنج شنبه مراسم گرامیداشت را برگزار کنیم. مدتها پیش تفاهمنامهای برای تجهیزات و پشتیبانی منعقد کردیم و حامی مالی ما در هفته سینما هم همانها هستند. امیدواریم این همکاری در درازمدت به جاهای خوبی برسد. امیدواریم در این هفته از پیشکسوتان سینما تقدیر کنیم؛ یا با رفتن به منزلشان یا با دعوت به خانه سینما. دوستان در هیئتمدیره برای بهرام بیضایی و ناصر تقوایی کاری به جا بگذارند: کتابخانه به نام بیضایی و سالن کنفرانس به نام تقوایی. پنج شنبه در موزه سینما گرامیداشت روز سینما را خواهیم داشت. ماه گذشته جشن خانه سینما را داشتیم؛ هفت سال وقفه افتاد که عسگرپور توضیح خواهد داد و ۲۷آذر، مطابق شب یلدا، برنامهای خواهیم داشت تا جبران هفت سال گذشته را داشته باشیم.
محمدمهدی عسگرپور، رئیس هیئتمدیره خانه سینما، نیز در ادامه این نشست درباره وقفه هفتساله و عدم برگزاری جشن خانه سینما پس از کرونا تصریح کرد: جمعبندی همکاری ما در صنوف این بود که همکاران حال و روز برگزاری جشن را ندارند، اما امسال جمعبندی این بود که از قالب متعارف از برگزاری یک شب خارج کنیم و اولویت اول ایجاد جریانی باشد که همکاران درباره آثار اظهار نظر کنند، امیدوارم آییننامه برگزاری را پنج شنبه منتشر و اواخر آذر آن را برگزار کنیم. ببینیم نظر جریان آکادمیک در خانه سینما درباره آثار چه بوده است.
رئیس هیئتمدیره خانه سینما، با اشاره به پیشینه سینمای ایران گفت: ۱۲۶ سال پیش دوربین وارد این کشور شد و ۹۷ سال پیش نخستین فیلم سینمایی در ایران ساخته شد؛ بنابراین سینمای ایران در دنیا جزو کشورهای پیشرفته این حوزه به شمار میآید.
وی با اشاره به فراز و فرودهای سینمای ایران در این سالها افزود: بخشی از مشکلات، مقاطع اخیر را شکل داده و گاه به سینما آسیب زده؛ در حالی که فرهنگ و هنر همواره مزیت نسبی این کشور بوده است. به گفته او، در برخی دورهها حتی برای اثبات هویت و افتخارات سینمای ایران در چهار دهه اخیر، ناچار به بحث و اظهارنظر شدهایم.
دنیا برای مجوز گرفتن به ما میخندد!
عسگرپور در پاسخ به سؤال خبرنگار «جوان» درباره بحث حذف پروانه ساخت و وظیفه خانه سینما در این زمینه گفت: بحث حذف پروانه ساخت سابقه طولانی دارد، اما گاهی احوال ما نسبت به شورای پروانه ساخت بد نیست و کمتر صدایی در این رابطه شنیده میشود. اکنون ما در وضعیت دوستانهای با وزارت ارشاد هستیم، اما پروانه ساخت یک جریان در سینما است که باید برای آن فکری اساسی کرد.
او انتخاب نفرات ازبین لیست اعلامی خانهسینما برای عضویت در شورای انتخاب فیلم آکادمی اسکار از سوی بنیاد فارابی را سرندکردن هنرمندان دانست!
رئیس هیئتمدیره خانه سینما در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار «جوان» در مورد سرنوشت معرفی نمایندگان خانه سینما در شورای معرفی فیلم ایران به اسکار به بنیاد سینمایی فارابی اظهار کرد: در همه جای دنیا تهیهکننده به صورت شخصی یا کمپانی، اراده ساخت فیلم و ارائه آن به جشنوارههای مختلف را دارد. در خیلی جاها دیگر پروانه نمایش هم وجود ندارد و اگر مشکلی پیش بیاید نهاد قضایی ورود پیدا میکند. در عرصه پروانه ساخت هیچ تغییر ساختاری نداریم و پیگیری این مسئله اکنون هیچ مدیر و مسئول مشخصی هم ندارد. نهاد صنفی باید یک قدم جلوتر برود و درباره پروانه نمایش نیز اظهارنظر کند. در دولت فعلی این مسئله به تکرار افتاد و هیچ قدم رو به جلویی نداشت. از نظر ما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهرغم تمام دوستیها هیچ قدمی در این رابطه و هشت سؤالی که ما از دکتر پزشکیان پرسیدیم، برنداشته است. ما نیز به عنوان نهاد صنفی تنها تا یک نقطه خاص میتوانیم قدم برداریم و برای ادامه مسیر باید با همکاران خود گفتوگو و مشورت کنیم.
عسگرپور درباره طرح جایگزین شورای پروانه ساخت هم خاطرنشان کرد: در هر موردی که با دولت مسئله داشتیم ما طرح جایگزین ارائه کردیم. ما طرح حذف شورای پروانه ساخت را داریم، اما هنوز منتشر نکردهایم که باید در آینده نزدیک این کار را بکنیم. در طرح ما فرایند ساخت یک فیلم از نقطه صفر تا آخر مورد بررسی قرار گرفته است.
وی درباره تصمیم خانه سینما برای حضور یا عدم حضور در شورای پروانه ساخت گفت: گاهی اوقات احوال ما نسبت به این شورا و اساساً شوراهایی که میخواهند پروانه صادر کنند، مشخص نیست. وقتی نباشیم، ممکن است کمتر با مشکلات رابطهای مواجه شویم، اما تصمیمگیری برای جریانی که امروز ممکن است شکل دیگری پیدا کند، موضوع دیگری است.
رئیس هیئتمدیره خانه سینما ادامه داد: اگر به همکاران خودمان در دنیا نگاه کنیم، ۹۷سال پیش اولین فیلم ساخته شده، ولی ما الان وقتی میخواهیم فیلم بسازیم باید فیلمنامهمان را جایی ببریم تا بخوانند. واقعاً میخندند؛ یعنی میگویند این چه عدم اختیاری است که در حوزه تهیهکنندگی شما وجود دارد؟ در همه جای دنیا تهیهکننده این امکان را دارد که در قالب فرد یا نهاد و کمپانی فیلم بسازد. در خیلی از جاهای دنیا، آنهایی که سینمایشان به مراتب بدتر از ما شروع شده و ابعاد سینمایشان به اندازه ما نیست، پروانه نمایش هم وجود ندارد. صاحب فیلم، فیلمش را میبرد و با پخشکننده وارد مذاکره میشود برای اکران. اگر فیلم دچار مسائلی باشد، نهاد قضایی وجود دارد که طبیعتاً رسیدگی کند و قوه قضائیه مرتبط باید وجود داشته باشد.
عسگرپور با اشاره به پاسخهای مسعود پزشکیان به هشت سؤال خانه سینما در ایام انتخابات گفت: از نامزدهای ریاست جمهوری سؤالاتی پرسیده بودیم و آقای پزشکیان از قضا به هشت سؤال خانه سینما پاسخ دادند که یکی از آن بخشها مستقیماً به این حوزه برمیگردد. از نظر ما دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهرغم تمام دوستیهایی که داریم، در این حوزه قدمی برنداشتهاند. البته بگویم در مورد آن هشت سؤال اساساً قدمی برداشته نشده؛ اگر برداشته شده، مشخص کنید تا سرچ کنیم و ببینیم آقای دکتر پزشکیان و دولت فعلی در حوزه وزارت فرهنگ چقدر این را جلو بردهاند.