جوان آنلاین: به نقل از رویترز، صندوقهای سهام آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر تحت فشار شدید فروش قرار گرفتند چرا که جنگ با ایران قیمت نفت را بهشدت افزایش داد و نگرانیها درباره تورم و هزینه استقراض را تشدید کرد.
به گزارش تسنیم، بر اساس دادههای مؤسسه الاسایجی لیپر، سرمایهگذاران آمریکایی در این هفته ۳۲ ٫ ۲۷ میلیارد دلار از صندوقهای سهام این کشور خارج کردند که بیشترین میزان خروج سرمایه از هفته منتهی به ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ محسوب میشود یعنی زمانی که ۵۲ ٫ ۴۵ میلیارد دلار از این صندوقها خارج شده بود.
قیمت معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در اوایل هفته جاری میلادی از رکورد ۹۳ ٫ ۵۰ دلاری ژوئیه عبور کرد و روز جمعه به ۱۰۴ ٫ ۴۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح چهار ماه گذشته بود.
جهش قیمت نفت این نگرانی را افزایش داده است که تداوم تورم، فدرال رزرو آمریکا را حتی از هفته آینده به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.
گزارش قیمت تولیدکننده آمریکا که روز پنجشنبه و پیش از انتشار آمار قیمت مصرفکننده در روز جمعه منتشر شد نیز نشان داد تورم در ماه اوت همچنان بالا بوده است.
صندوقهای سهام شرکتهای بزرگ آمریکایی رکورد خروج هفتگی ۴۰ ٫ ۴۴ میلیارد دلاری را ثبت کردند. صندوقهای شرکتهای متوسط نیز با خروج خالص ۶۸۲ میلیون دلاری مواجه شدند.
در مقابل، صندوقهای سهامی با سرمایهگذاری در شرکتهای بزرگ، متوسط و کوچک ۳ ٫ ۵۲ میلیارد دلار و صندوقهای شرکتهای کوچک ۲۷۴ میلیون دلار سرمایه جذب کردند.
سرمایهگذاران همچنین ۱ ٫ ۴۶ میلیارد دلار به صندوقهای متمرکز بر بخشهای مختلف اقتصاد آمریکا وارد کردند که در این میان، بخش فناوری با جذب ۱ ٫ ۷۱ میلیارد دلار در صدر قرار داشت و بخش مالی نیز ۷۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرد.
در بازار اوراق، صندوقهای اوراق قرضه آمریکا برای بیستویکمین هفته متوالی شاهد ورود خالص سرمایه بودند و در مجموع ۶ ٫ ۵۶ میلیارد دلار جذب کردند.
صندوقهای اوراق با درجه سرمایهگذاری کوتاهمدت تا میانمدت ۳ ٫ ۷۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند که بیشترین ورود هفتگی طی ۹ هفته گذشته بود. صندوقهای اوراق دولتی و خزانهداری آمریکا با سررسید کوتاهمدت تا میانمدت نیز ۲ ٫ ۷۸ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه داشتند.