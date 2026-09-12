کد خبر: 1379011
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۲
اقتصاد » اخبار کلی

فرار ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از صندوق‌های سهام آمریکا در ۷ روز

4 جنگ با ایران و جهش قیمت نفت، خروج ۳۲ میلیارد دلاری سرمایه از صندوق‌های سهام آمریکا طی یک هفته را رقم زد.

جوان آنلاین: به نقل از رویترز، صندوق‌های سهام آمریکا در هفته منتهی به ۹ سپتامبر تحت فشار شدید فروش قرار گرفتند چرا که جنگ با ایران قیمت نفت را به‌شدت افزایش داد و نگرانی‌ها درباره تورم و هزینه استقراض را تشدید کرد.

به گزارش تسنیم، بر اساس داده‌های مؤسسه ال‌اس‌ای‌جی لیپر، سرمایه‌گذاران آمریکایی در این هفته ۳۲ ٫ ۲۷ میلیارد دلار از صندوق‌های سهام این کشور خارج کردند که بیشترین میزان خروج سرمایه از هفته منتهی به ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ محسوب می‌شود یعنی زمانی که ۵۲ ٫ ۴۵ میلیارد دلار از این صندوق‌ها خارج شده بود.

قیمت معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت در اوایل هفته جاری میلادی از رکورد ۹۳ ٫ ۵۰ دلاری ژوئیه عبور کرد و روز جمعه به ۱۰۴ ٫ ۴۶ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین سطح چهار ماه گذشته بود.

جهش قیمت نفت این نگرانی را افزایش داده است که تداوم تورم، فدرال رزرو آمریکا را حتی از هفته آینده به سمت افزایش نرخ بهره سوق دهد.

گزارش قیمت تولیدکننده آمریکا که روز پنجشنبه و پیش از انتشار آمار قیمت مصرف‌کننده در روز جمعه منتشر شد نیز نشان داد تورم در ماه اوت همچنان بالا بوده است.

صندوق‌های سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی رکورد خروج هفتگی ۴۰ ٫ ۴۴ میلیارد دلاری را ثبت کردند. صندوق‌های شرکت‌های متوسط نیز با خروج خالص ۶۸۲ میلیون دلاری مواجه شدند.

در مقابل، صندوق‌های سهامی با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ، متوسط و کوچک ۳ ٫ ۵۲ میلیارد دلار و صندوق‌های شرکت‌های کوچک ۲۷۴ میلیون دلار سرمایه جذب کردند.

سرمایه‌گذاران همچنین ۱ ٫ ۴۶ میلیارد دلار به صندوق‌های متمرکز بر بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا وارد کردند که در این میان، بخش فناوری با جذب ۱ ٫ ۷۱ میلیارد دلار در صدر قرار داشت و بخش مالی نیز ۷۲۰ میلیون دلار سرمایه جذب کرد.

در بازار اوراق، صندوق‌های اوراق قرضه آمریکا برای بیست‌ویکمین هفته متوالی شاهد ورود خالص سرمایه بودند و در مجموع ۶ ٫ ۵۶ میلیارد دلار جذب کردند.

صندوق‌های اوراق با درجه سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت تا میان‌مدت ۳ ٫ ۷۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کردند که بیشترین ورود هفتگی طی ۹ هفته گذشته بود. صندوق‌های اوراق دولتی و خزانه‌داری آمریکا با سررسید کوتاه‌مدت تا میان‌مدت نیز ۲ ٫ ۷۸ میلیارد دلار ورود خالص سرمایه داشتند.

برچسب ها: صندوق سهام آمریکا ، جنگ ایران ، قیمت نفت
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

تأخیر در پرداخت کارانه کادر درمان  هزینه اقتصاد سلامت را بالا می‌برد

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

عقب نشینی به سبک ترامپ

بدون شرح

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

لولو‌های سرخرمن جنگ

انصارالله ۱۸ کیلومتر تا قطع شاهرگ ارتباطی ائتلاف سعودی با تنگه فاصله دارد 

شکار Dive-LD در هرمز؛ سپاه چگونه سامانه زیرسطحی آمریکایی را شکار کرد

دولت ترامپ آمریکا را فقیرتر و بیمارتر کرده است

آمریکا اشتباهات ۲۵ سال گذشته را مقابل ایران تکرار می‌کند

ترامپ از هیتلر هم بدتر است!

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

۲۴ ایستگاه مترو تهران به نقشه گردشگری مجهز شد

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

شیطان ماهی

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

به‌زودی گوشه‌ای از کوه یخ صنایع دفاعی را می‌بینید

این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی

هرمز باتلاق هیمنه امریکا

آکسیوس: ترامپ تنها مانده است

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

حمله به ناو‌های امریکا پدیده‌ای بحران‌آفرین برای پنتاگون 

درآمد‌های نفتی ۱۴۰۵ زودتر از موعد تأمین شد

نشست شورای امنیت درباره ایران؛ مسکو: مخالف قطعنامه‌های ضد ایرانی هستیم

منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود

دشمن از قدرت توأمان دین و دانش امثال او می‌ترسد

به مأموران گفتم: مرا دست بسته پیش خانواده‌ام نبرید!

سلفی مرگبار 

نرخ بنزین سهمیه‌ای بدون تغییر می‌ماند؛ بنزین کارت جایگاه از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان می‌شود

شناسایی ۲ عامل درگیری با دانشجویان عراقی در سمنان؛ مطالب رسانه‌های معاند واقعیت ندارد

تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده

آماده رویارویی با تمام تهدید‌ها هستیم/ رصد لحظه‌ای دشمن

بقایی: گروسی به ساز امریکا می‌رقصد

«روح دزدها» در کمپ ترک اعتیاد پنهان می‌شد + گفت‌وگو با متهم

اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 

ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است

پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد

هشدار ورود سامانه بارشی جدید به کشور از فردا؛ تشدید بارش‌ها در ۴ استان

مرا برای شهادتش آماده کرده بود

دولت در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف پیشگام است

بازار ارز زیر تیغ مداخله سیاستگذار می‌رود

ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!

جایزه بزرگ جشنواره بین‌المللی کازان به فیلم ایرانی «سرزمین فرشته‌ها» رسید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
به انگیزه درگذشت «سلیمان منصور»/ نقاشی که فلسطین را به حافظه سپرد
وقتی عشق از مرز مذهب عبور می‌کند!
اقتصاد آلمان اگر جنگ‌های جهانی رخ نمی‌داد امروز چه وضعیتی داشت؟ 
بی‌بی‌سی‌فارسی و یمنی‌ها
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تحولات اخیر یمن
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار