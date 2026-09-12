کد خبر: 1378996
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۹
اقتصاد » اخبار کلی

وزیر نیرو: اعتماد مردم به دولت مبنای عبور از ناترازی شد

1 وزیر نیرو با تاکید بر اینکه اعتماد متقابل مردم و دولت، سرمایه اصلی مدیریت مصرف و پایداری شبکه در اوج بار تابستان بود، گفت: رشد کشفیات مراکز غیرمجاز رمزارز ناشی از افزایش تخلف نیست، بلکه نتیجه احساس مسئولیت و گزارش‌های بی‌منت مردمی برای صیانت از بیت‌المال است.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی روز شنبه در شورای سیاست‌گذاری پویش «۲۵ درجه، قرار همدلی» اظهار داشت: اگر امروز موفقیتی در مدیریت شبکه و ناترازی برق حاصل شده، ثمره صداقت در گفتار و ارتباط شفاف و درست با مردم است. ما هرگز به مردم خلاف واقع نگفتیم و مردم نیز با اعتماد به خدمتگزاران خود، در این مسیر بزرگ همراهی کردند.

وی با اشاره به اثرگذاری گزارش‌های مردمی در مقابله با سودجویان شبکه برق اعلام کرد: موضوع کشف مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز فقط به دلیل مشوق‌ها یا جوایز نقدی نیست؛ بلکه مردم به این باور رسیده‌اند که دست‌اندازی به برق، تضییع حقوق عامه و آسیب به بیت‌المال است.

علی آبادی افزود: بخش اعظم گزارش‌های دریافتی از سوی خود شهروندان و بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی اعلام شده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: بر همین اساس افزایش آمار کشفیات ماینر‌های غیرمجاز نشان‌دهنده رشد تخلفات در کشور نیست، بلکه حاکی از افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اعتماد عمومی به دولت است که صمیمانه از این همراهی سپاسگزاریم.

علی‌آبادی با قدردانی از رسانه‌ها و همراهی بدنه جامعه در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق خاطرنشان کرد: این همراهی‌ها و اقدامات فنی، کاهش معناداری در مصرف انرژی ایجاد کرد که اثر اقتصادی آن افزون بر چند میلیارد یورو حدود ۶ میلیارد یورو در اقتصاد ملی و معیشت مردم جلوه‌گر خواهد شد. این عدد بسیار بزرگ و تعیین‌کننده‌ای برای کشور است که فقط با مدیریت مصرف و هم‌افزایی حاصل شد.

وی با اشاره به رعایت دقیق استاندارد‌های فنی و کیفی در سخت‌ترین روز‌های اوج بار گفت: در هیچ مقطعی از تابستان برای پایداری شبکه دست به کم‌فروشی فرکانسی یا افت عمدی شاخص‌های فنی نزدیم و ولتاژ و فرکانس شبکه با وسواس کامل کنترل شد.

به عقیده علی آبادی، کیفیت برق تحویلی به بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی در سطح بهترین کشور‌های منطقه و منطبق بر استاندارد‌های عالی جهانی عرضه شد.

وزیر نیرو در خصوص تامین برق بخش کشاورزی نیز توضیح داد: در این بخش بر مدار قانون حرکت می‌کنیم؛ به میزان پروانه بهره‌برداری مجاز آب، برق مورد نیاز کشاورزان تامین می‌شود و قانون‌مداری ملاک اصلی توزیع انرژی است.

وی با تاکید بر ظرفیت‌سازی‌های انجام‌شده و وضعیت پایدار شبکه یادآور شد: با انجام به‌موقع تعمیرات اساسی و تجهیزات شبکه، صنعت برق با آمادگی کامل وارد فصل سرما می‌شود تا به عهدی که با مردم برای تامین پایدار انرژی بسته‌ایم، به‌طور کامل وفا کنیم.

برچسب ها: وزیر نیرو ، اعتماد مردم ، ناترازی انرژی
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