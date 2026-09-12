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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۴
اقتصاد » اخبار کلی

بسته زمستانی صنعت برق از ابتدای مهر ابلاغ می‌شود

5 مدیرعامل توانیر با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌های صنعت برق برای عبور از فصل زمستان، گفت: با توجه به وابستگی بخشی از تامین برق کشور به وضعیت شبکه گاز، بسته زمستانی صنعت برق از ابتدای مهرماه تدوین و برای اجرا به واحد‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.

جوان آنلاین: محمد اله‌داد - مدیرعامل شرکت توانیر - در نشست سیاست‌گذاری پویش ۲۵ درجه، قرار همدلی با اشاره به هفت ماه فعالیت خود در این مسئولیت اظهار کرد: در این مدت، با وجود شرایط سخت و رخداد‌های مختلف، روند خدمت‌رسانی و اجرای پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت برق متوقف نشد.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به گستردگی شبکه برق کشور گفت: صنعت برق وظیفه خدمت‌رسانی در پهنه وسیعی از کشور را بر عهده دارد و بیش از یک میلیون کیلومتر شبکه برق، حدود ۶۰۰ هزار کیلومتر کابل و بیش از ۱۰ میلیون چراغ روشنایی در سطح کشور وجود دارد که نگهداری و بهره‌برداری از آنها نیازمند فعالیت مستمر و شبانه‌روزی است.

مدیرعامل توانیر با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های صنعت برق در جریان جنگ، گفت: به دلیل گستردگی شبکه و خدمات صنعت برق، این بخش نیز از آسیب‌ها بی‌نصیب نماند و تعدادی از ساختمان‌ها و تأسیسات شرکت‌های برق مورد اصابت قرار گرفتند؛ به‌طوری که برخی از همکاران همچنان به‌صورت موقت در محل‌های دیگری مستقر هستند. با وجود همه محدودیت‌ها و شرایط موجود، نه‌تنها خدمت‌رسانی متوقف نشد، بلکه پروژه‌های توسعه‌ای نیز به‌صورت مستمر دنبال شد.

وی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این دوره را رشد بیش از چهار برابری ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و گفت: در کنار توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، حدود ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه انتقال و فوق‌توزیع به شبکه کشور اضافه شد و ۷۵۰۰ مگاولت‌آمپر نیز به ظرفیت پست‌های برق افزوده شد.

مدیرعامل توانیر افزود: مجموع ارزش پروژه‌هایی که امسال در هفته دولت به بهره‌برداری رسید، بیش از ۵۳ همت بود. در این دوره ۹۰۰ هزار کنتور هوشمند نصب شد که تنها در پنج ماه گذشته، تعداد این کنتور‌ها حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۶۰۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده به کابل خودنگهدار تبدیل شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود پنج درصد رشد داشته است. 

اله‌داد با اشاره به عبور شبکه برق کشور از تابستان امسال بدون فروپاشی، اظهار کرد: شبکه برق ایران با وجود خسارت‌ها و محدودیت‌های ایجادشده، توانست پایداری خود را حفظ کند و این در حالی است که در دوره‌های مختلف، برخی کشور‌های منطقه نیز با اختلال و فروپاشی شبکه برق مواجه بودند. در این دوره میزان محدودیت‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافت و برق تحویلی به بخش صنعت نیز ۱۴ افزایش پیدا کرد.

مدیرعامل توانیر با بیان اینکه اکنون تمرکز صنعت برق بر عبور از فصل زمستان است، گفت: با توجه به وابستگی بخشی از تامین برق کشور به وضعیت شبکه گاز، برنامه‌ریزی برای فصل زمستان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسته زمستانی صنعت برق از ابتدای مهرماه تعریف و به واحد‌های مختلف ابلاغ خواهد شد.

اله‌داد با اشاره به تجربه تابستان امسال افزود: امسال با یک دوره گرمای ماندگار مواجه بودیم و بر اساس آمار‌های هواشناسی، دمای هوا در دو ماه پایانی تابستان حدود ۲.۵ درجه نسبت به میانگین ۱۰ ساله بالاتر بود؛ شرایطی که مدیریت شبکه برق را با دشواری بیشتری همراه کرد.

وی همچنین از همراهی مردم و رسانه‌ها در مدیریت مصرف و شناسایی استخراج‌کنندگان غیرمجاز رمزارز قدردانی کرد و گفت: سامانه‌های طراحی‌شده برای دریافت گزارش‌های مردمی، نقش مؤثری در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز داشته‌اند و هزاران گزارش مردمی در این زمینه ثبت شده است. نتایج به‌دست‌آمده در این دوره حاصل تلاش کارکنان صنعت برق و همراهی مردم بوده است و امیدواریم با تداوم این همکاری، بتوانیم شرایط پیش‌رو، به‌ویژه فصل زمستان را نیز با موفقیت پشت سر بگذاریم.

برچسب ها: شرکت توانیر ، صنعت برق ، شبکه برق
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