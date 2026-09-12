واردات گوشت قرمز با وجود محاصره تنگه هرمز ادامه دارد

جوان آنلاین: سیدفخرالدین عامریان، رئیس انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی درباره دلایل افزایش قیمت اخیر گوشت قرمز در بازار، اظهار کرد: قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی به صورت عمده تنها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون و ۳۵۰ تا یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان رسیده است و افزایش قابل توجهی در قیمت این محصول در بازار مشاهده نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، وی افزود: این افزایش قیمت عمدتاً ناشی از افزایش نرخ ارز اختصاصی برای واردات گوشت است. پیش از این، نرخ ارز اختصاصی مبادله‌ای برای واردات گوشت حدود ۱۵۰ هزار تومان بود که اکنون به ۱۶۳ هزار تومان افزایش یافته است.

رئیس انجمن واردکنندگان گوشت و فرآورده‌های خام دامی ادامه داد: با وجود افزایش هزینه‌های واردات، ترانزیت، حمل‌ونقل، بیمه و کشتیرانی، اجازه نداده‌ایم این هزینه‌ها بر قیمت تمام‌شده محصول اثر بگذارد و تنها افزایش قیمتی که اکنون در بازار مشاهده می‌شود، ناشی از افزایش نرخ ارز اختصاصی برای واردات گوشت قرمز است.

عامریان با اشاره به محدودیت‌های موجود در تنگه هرمز گفت: در حال حاضر تمام گوشت‌های وارداتی از مسیر‌های زمینی وارد کشور می‌شود و توقفی در واردات این محصول ایجاد نشده است.

وی تأکید کرد: با وجود تحریم‌ها یا هر اتفاق دیگری، روند تأمین نیاز مردم متوقف نخواهد شد و واردات گوشت ادامه می‌یابد.