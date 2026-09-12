دیدار رئیس جمهور با ولیعهد امارات متحده عربی

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0645\u0633\u0639\u0648\u062f \u067e\u0632\u0634\u06a9\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062c\u0631\u06cc\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0633\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0631\u06cc\u06a9\u0633 \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f \u0628\u0646 \u0632\u0627\u06cc\u062f \u0622\u0644 \u0646\u0647\u06cc\u0627\u0646 \u0648\u0644\u06cc\u0639\u0647\u062f \u0627\u0645\u0627\u0631\u0627\u062a \u0645\u062a\u062d\u062f\u0647 \u0639\u0631\u0628\u06cc \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0646\u0628\u0639 \u0645\u0647\u0631