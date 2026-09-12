انهدام یک تیم تروریستی در سراوان؛ ۳ حافظ امنیت به شهادت رسیدند

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی در سراوان خبر داد و اعلام کرد: در این عملیات چهار تروریست به هلاکت رسیده و سه تن از حافظان امنیت به شهادت رسیدند.

جوان آنلاین: روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: بر اساس گزارش مردمی رسیده و پس از ایجاد اشراف اطلاعاتی دقیق، یک تیم تروریستی حرفه ای که قصد اجرای عملیات ترور در سراوان را داشت شناسایی و سحرگاه امروز مورد ضربه قرار گرفت.

بر این اساس در اقدام عملیاتی مشترک رزمندگان قرارگاه قدس شامل سپاه، اداره کل اطلاعات و فراجا، تعداد ۴ نفر از تروریست های وطن فروش به هلاکت رسیدند. همچنین تعدادی سلاح و مقادیری مهمات و مواد انفجاری از مخفیگاه این تیم کشف شد.

لازم به یادآوری است آمریکا و رژیم منحوس صهیونی که در جبهه نظامی دچار شکست فاحش شده اند به گروههای تروریستی دستور داده اند که با ایجاد ناامنی در استان سیستان و بلوچستان؛ سرپوشی بر ناکامی های خود بگذارند.

در این عملیات که تا پیش از ظهر امروز ادامه داشت ۳ نفر از پاسداران گمنام امام زمان عج نیز به شهادت رسیدند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه ضمن تشکر از همراهی و بردباری مردم منطقه، اعلام میدارد همانطور که در بیانیه قبلی تاکید شد خدشه در امنیت مردم عزیز استان سیستان و بلوچستان خط قرمز بوده و تیم های تروریستی گروهک های وطن فروش تحت اشراف اطلاعاتی قرار داشته و در زمان مناسب بر روی آن ها اقدام خواهد شد.

لازم به یادآوری است احتمال افزایش تعداد تروریست های به هلاکت رسیده وجود دارد.

و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم