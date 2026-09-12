هجوم خریداران حقیقی به بورس تهران؛ شاخص کل ۱۵۵ هزار واحد بالا رفت

جوان آنلاین: شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز شنبه ۲۱ شهریور با رشد ۱۵۵,۲۶۵ واحدی به سطح ۷,۲۷۷,۵۵۶ واحد رسید. سرمایه‌گذاران حقیقی در این روز ۵,۱۹۵ میلیارد تومان خالص نقدینگی وارد بازار کردند و ارزش صف‌های خرید به ۱۴,۱۸۷ میلیارد تومان رسید که در برابر تنها ۱۲۲ میلیارد تومان صف فروش قرار داشت.

به گزارش مهر، ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس در مجموع به ۳۸,۸۲۸ میلیارد تومان رسید. شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۱.۵۶ درصدی همراه شد که فاصله‌اش با شاخص کل (۲.۱۸ درصد) نشان می‌دهد نمادهای بزرگ پیشتاز اصلی بازار در این روز بودند.

در فرابورس، شاخص کل ۱.۹۲ درصد رشد کرد و به ۵۶,۲۸۲ واحد رسید. رشد همزمان هر دو بازار تصویری یکپارچه از اقبال سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

در این روز ۳,۶۶۵ میلیارد تومان خالص از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد. این رقم در کنار ورود ۵,۱۹۵ میلیاردی نقدینگی حقیقی به سهام، از چرخش بخشی از پرتفوی سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های ریسک‌پذیر حکایت دارد.

«فملی» با ۳۷,۰۰۰ واحد تأثیر مثبت، یک‌تنه بیشترین سهم را در رشد شاخص کل داشت. «فارس» با ۱۴,۹۸۹ واحد و «شپنا» با ۷,۰۹۱ واحد در رده‌های بعدی ایستادند. در فرابورس، «کگهر» با تأثیر ۹۰.۹۸ و «فزر» با ۸۶.۴۶ واحد بیشترین نقش را بر عهده داشتند.

سه گروه فلزات اساسی، پتروشیمی و پالایشی مجموعاً محرک اصلی رشد هر دو بازار بودند؛ در حالی که نمادهای بانکی عملکرد مختلطی داشتند.

در بورس، «فملی» با ۲۴,۵۳۶ میلیارد ریال ارزش معاملات بیشترین گردش مالی را ثبت کرد. «وبملت»، «شپنا»، «وتجارت» و «وپارس» نیز در صدر پرمعامله‌ترین نمادها قرار داشتند. در فرابورس، «دبالکز در صدر پرمعامله‌ترین نمادها قرار داشتند. در فرابورس، «دبالکنش‌ترین نمادهای روز بودند.

در پایان معاملات، ۵۳۰ نماد در صف خرید بودند در برابر تنها ۱۱ نماد در صف فروش. نسبت ارزش این دو صف—۱۴,۱۸۷ در برابر ۱۲۲ میلیارد تومان—نشانه‌ای از غلبه قاطع تقاضا در این جلسه است.