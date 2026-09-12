کد خبر: 1378897
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تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۴
اقتصاد » اخبار کلی

هشدار اتحادیه طلا درباره پلتفرم‌های آنلاین؛ از خرید هیجانی پرهیز کنید

طلا رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با هشدار نسبت به فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا گفت: مردم پیش از خرید باید از هویت و اعتبار واحد صنفی اطمینان حاصل کنند و تحت تأثیر هیجانات بازار قرار نگیرند.

جوان آنلاین: نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره تهران با اشاره به فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا گفت: حدود دو سال است که این پلتفرم‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و اتحادیه طی این مدت در بیش از ۱۶ جلسه با دستگاه‌های مختلف و ارسال ۱۴ نامه به سازمان‌های ذی‌ربط، نسبت به آسیب‌ها و تهدیدهای احتمالی این فعالیت‌ها برای مردم و صنعت طلا هشدار داده است.

به گزارش مهر، وی افزود: این موضوع در جلساتی با دادسرا، قوه قضائیه، دادستانی، پلیس امنیت اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر نهادهای مرتبط مطرح و درباره ضرورت ساماندهی و نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌ها تأکید شده است، اما بخشی از هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌ها انجام نشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به عملکرد برخی پلتفرم‌ها در شرایط بحرانی اظهار کرد: در جریان دو جنگ اخیر، برخی از این مجموعه‌ها نتوانستند تعهدات خود در قبال مردم را به‌خوبی انجام دهند و در شرایطی که مردم نیاز داشتند طلای خود را خریداری کنند یا بفروشند، با محدودیت‌هایی مواجه شدند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد اعلام می‌شد امکان انجام تراکنش تنها تا سقف مشخصی در روز وجود دارد.

بذرافشان ادامه داد: بر اساس شکایت‌هایی که طی روزهای اخیر به اتحادیه ارائه شده، در برخی موارد تفاوت قیمت خرید و فروش در معاملات پلتفرم‌ها قابل توجه بوده است. همچنین در بررسی‌های انجام‌شده، مشخص شده برخی واحدهایی که مجوز اتحادیه را در وب‌سایت خود درج کرده‌اند، فعالیت فیزیکی نداشته‌اند یا مجوز آنها باطل شده است، اما همچنان اطلاعات مربوط به جواز در سایت باقی مانده است.

وی با تأکید بر ضرورت نظارت دقیق بر این بازار گفت: نظارت بر عملکرد پلتفرم‌های آنلاین از مسیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی انجام می‌شود و اتحادیه طلا و جواهر نیز بر واحدهای صنفی دارای فعالیت فیزیکی و مجوز نظارت دارد و شکایت‌های مربوط به این واحدها را پیگیری می‌کند.

هشدار درباره خرید طلای آب‌شده

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا، جواهر و نقره تهران همچنین به مردم توصیه کرد در خرید طلا تحت تأثیر هیجانات بازار قرار نگیرند و گفت: مردم بهتر است مصنوعات طلا و سکه خریداری کنند و حتی‌الامکان از خرید طلای آب‌شده خودداری کنند.

بذرافشان تأکید کرد: خریداران پیش از انجام معامله در پلتفرم‌های آنلاین باید از هویت و اعتبار واحد صنفی اطمینان حاصل کنند، چراکه در صورت نبود شفافیت کافی، احتمال آسیب مالی وجود دارد. همچنین توصیه می‌شود خریداران در معاملات طلا، حتی‌الامکان طلای فیزیکی خود را دریافت کنند و صرفاً به ثبت اعتبار یا موجودی در سامانه‌های آنلاین اکتفا نکنند.

برچسب ها: اتحادیه طلا و جواهر ، خرید آنلاین و مطمئن ، نادر بذرافشان
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