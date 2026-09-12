قیمت نفت برنت به بیش از ۱۰۴ دلار رسید

قیمت نفت خام برنتدر معاملات روز جمعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با کاهش ۲.۸۱ درصدی معادل ۳.۰۲ دلار، در سطح ۱۰۴.۶۱ دلار به ازای هر بشکه قرار گرفت.

جوان آنلاین: بر اساس آخرین داده های سایت تحیلیلی اویل پرایس، قیمت نفت خام برنت در معاملات روز جمعه (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶) با کاهش ۲.۸۱ درصدی معادل ۳.۰۲ دلار، در سطح ۱۰۴.۶۱ دلار به ازای هر بشکه قرار گرفت.

با وجود افت روزانه، برنت در مجموع هفته حدود ۸.۷ درصد افزایش یافت و در جریان معاملات تا نزدیکی ۱۱۰ دلار نیز صعود کرد. کاهش پایان هفته عمدتاً در پی تعدیل نگرانی‌ها درباره اختلال در مسیرهای کشتیرانی منطقه و انتشار گزارش‌هایی درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای مدیریت تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز رخ داد.

بازار نفت همچنان تحت تأثیر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی از اختلال در عرضه جهانی قرار دارد. حملات به زیرساخت‌های انرژی و تهدید مسیرهای مهم انتقال نفت در منطقه، از عوامل اصلی جهش قیمت‌ها در روزهای اخیر بوده‌اند. در همین حال، عربستان سعودی پس از آسیب به خط لوله شرق-غرب، این مسیر حیاتی را متوقف کرده است؛ خطی که ظرفیت انتقال حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه نفت در روز دارد.

بنابراین، اگرچه قیمت برنت در پایان هفته از سقف‌های اخیر عقب‌نشینی کرده، قرار گرفتن آن بالای ۱۰۰ دلار همچنان نشان‌دهنده تداوم فشارهای صعودی در بازار نفت است. تحولات مربوط به تنگه هرمز، امنیت مسیرهای کشتیرانی و وضعیت عرضه نفت خاورمیانه، مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر قیمت در روزهای آینده خواهند بود.