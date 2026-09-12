فرودگاه امام: ایران اصلاً پروازی به بصره نداشته که لغو شود

جوان آنلاین: دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) روز سهشنبه، ۱۷ شهریور، در بیانیهای از اعمال تحریم علیه ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی خبر داد؛ اقدامی که بر اساس آن، شماری از شرکتهای هواپیمایی فعال در ایران در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
به گزارش مهر، بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری آمریکا، شرکتهای هواپیمایی ایر شیراز، آسا جت، آتا، گروه هواپیمایی اطلس، آوا، چابهار، اروان، فلای کیش، فلای پرشیا، ایران ایر تور، آسمان ایران، جیاسکای، کیش، کارون، لاد، مهر، نسیم، پارس اقیانوس کیش، قشم، رایمون، ساها، سپهران، سروش، تابان، توس، وارش و زاگرس از جمله شرکتهایی هستند که در فهرست تحریمهای جدید آمریکا قرار گرفتهاند.
پروازهای نجف و بغداد طبق برنامه در حال انجام است
در پی اعلام تحریمهای جدید آمریکا علیه شرکتهای هواپیمایی ایران، منابع عراقی از لغو تمامی پروازهای ورودی و خروجی به مقصد ایران از فرودگاه بینالمللی بصره تا اطلاع ثانوی خبر دادند.
با این حال، پیگیری خبرنگار مهر از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) نشان میدهد این اخبار با وضعیت فعلی پروازهای ایران به عراق، بهویژه در ارتباط با فرودگاه بینالمللی بصره، مطابقت ندارد.
علی کاشانی حیدری، مدیر روابط عمومی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره)، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اخبار منتشرشده مبنی بر لغو پروازهای ایران به بصره اظهار کرد: ایران بهطور کلی پروازی به بصره نداشته است که اکنون بخواهد لغو شود.
وی تأکید کرد: تنها مقاصد پروازهای ایران از فرودگاه امام خمینی(ره) به نجف و بغداد و بالعکس است که این پروازها هماکنون طبق برنامه در حال انجام است.