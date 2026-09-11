چشم شیطان کور

جوان آنلاین: روابطعمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه از انهدام یک فروند شناور بدونسرنشین (شمپاد) متعلق به ارتش امریکا در ورودی تنگه راهبردی هرمز خبر داد؛ اقدامی که به گفته سپاه، در پی تلاش امریکا برای اعزام شناورهای بدونسرنشین به این آبراه راهبردی و در شرایطی انجام شده که نیروی دریایی سپاه بر تنگه هرمز اشراف اطلاعاتی و عملیاتی دارد.
در اطلاعیه شماره ۱۶ روابطعمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده است: ارتش امریکا طی روزهای گذشته، از ترس نزدیک شدن و رویارویی با رزمندگان مجاهد اسلام، اقدام به اعزام شناورهای بدونسرنشین خود به تنگه هرمز کرده است. نیروی دریایی سپاه، به مدد خداوند متعال، یک فروند از شناورهای بدون سرنشین دشمن با شماره بدنه ۵۸۳۸ و از نوع «سیلدرون» را در ورودی تنگه راهبردی هرمز مورد اصابت قرار داده و در اجرای مأموریت تجاوزکارانه خود ناکام گذاشته است. نیروی دریایی سپاه همچنین با تأکید بر وضعیت تنگه هرمز اعلام کرده است: «تنگه هرمز مسدود و تحت کنترل هوشمند و اشراف اطلاعاتی ما بوده و هرگونه حضور خصمانه در این تنگه راهبردی مورد هدف قرار میگیرد.»
این اطلاعیه در شرایطی منتشر شده که روابطعمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این نیز در اطلاعیه شماره ۱۲ خود از یک اقدام مهم اطلاعاتی و عملیاتی در ورودی تنگه هرمز خبر داده بود.
براساس آن اطلاعیه، یکی از مدرنترین زیردریاییهای هوشمند و بدون سرنشین ارتش امریکا طی یک عملیات پیچیده اطلاعاتی و عملیاتی به دام نیروهای ایرانی افتاده بود. اهمیت این رخداد از آن جهت قابل توجه است که نشان میدهد مواجهه در تنگه هرمز تنها به رویارویی مستقیم شناورها و تجهیزات نظامی محدود نیست، بلکه بخش مهمی از این تقابل به سطح اطلاعات، شناسایی و کنترل میدان منتقل شده است. انهدام شمپاد امریکایی در ورودی تنگه هرمز را میتوان در امتداد همان روند ارزیابی کرد، روندی که در آن تلاش برای استفاده از سامانههای بدون سرنشین و هوشمند نیز نتوانسته است مانع از شناسایی و هدف قرار گرفتن آنها شود. در جنگهای مدرن، دیدن و شناختن میدان، یکی از نخستین الزامات هرگونه اقدام نظامی است. بر همین اساس، توانایی شناسایی، رصد و رهگیری تجهیزات پیشرفته دشمن، بهویژه در آبراهی با اهمیت راهبردی تنگه هرمز، از اهمیت ویژهای برخوردار است. آنچه در اطلاعیههای اخیر سپاه بر آن تأکید شده، تداوم همین اشراف اطلاعاتی و عملیاتی بر محدوده تنگه هرمز است. پیام اصلی اطلاعیه سپاه، تأکید بر کنترل و اشراف اطلاعاتی بر تنگه هرمز و هشدار نسبت به هرگونه حضور خصمانه در این آبراه راهبردی است، پیامی که در کنار خبر به دام افتادن زیردریایی هوشمند و بدون سرنشین امریکایی، تصویری از یک تقابل فزاینده در سطح اطلاعاتی، عملیاتی و فناورانه در تنگه هرمز ارائه میکند.