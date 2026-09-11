جوان آنلاین: تخریب بنای تاریخی «پادگان روسها» در سبزوار با لودر سبب شد میراث فرهنگی نسبت به این ماجرا اعلام جرم کند.
بخشی از بنای تاریخی موسوم به «پادگان روسها» در سبزوار در جریان عملیات عمرانی و با ورود یک دستگاه لودر تخریب شد؛ اقدامی که واکنش اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان را به دنبال داشته و موضوع در حال پیگیری قضایی است.
تصاویر منتشرشده از محل نشان میدهد در جریان عملیات انجامشده با ماشینآلات سنگین، بخشهایی از تاج سازه و سردر این بنای قدیمی آسیب دیده و تخریب شده است.
مجتبی کاویانی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار، در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: این بنا یکی از بناهای واجد ارزش تاریخی سبزوار محسوب میشد و به همین دلیل اعلام جرم میراث فرهنگی علیه تخریبکنندگان این اثر تاریخی قطعی است.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی این بنا افزود: معماری این بنا متعلق به دوره پهلوی اول بوده و در زمان اشغال ایران توسط روسها، ارتش روسیه برای مدتی در این مکان مستقر شده است؛ به همین دلیل این بنا در میان مردم با عنوان «پادگان روسها» شناخته میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوار تصریح کرد: به محض اطلاع از تخریب، نیروهای میراث فرهنگی در محل حاضر شدند و پیگیریهای قانونی موضوع را آغاز کردند و پلیس نیز در محل حضور پیدا کرده است.
کاویانی با تأکید بر اینکه ثبت نشدن یک بنا در فهرست آثار ملی کشور به معنای نادیده گرفتن ارزش تاریخی آن نیست، گفت: این بنا اگرچه در فهرست آثار ملی به ثبت نرسیده بود، اما از بناهای واجد ارزش و از لکههای تاریخی شهر سبزوار به شمار میرفت.
وی همچنین درباره نحوه انجام عملیات عمرانی بیان کرد: پیش از انجام چنین اقداماتی، مالک یا مجری باید موضوع را از مسیر قانونی دنبال کرده و استعلامهای لازم را از دستگاههای مربوط از جمله شهرداری و میراث فرهنگی دریافت میکرد.
رئیس اداره میراث فرهنگی سبزوار درباره راننده لودر نیز گفت: راننده پس از تخریب بنا، دستگاه لودر را در محل رها کرده و متواری شده است که شناسایی وی در دستور کار قرار دارد و بهزودی برخورد قانونی لازم با او انجام خواهد شد. اکنون بررسیها برای مشخص شدن میزان خسارت واردشده به بنا، نحوه صدور مجوزهای احتمالی برای عملیات عمرانی و تعیین مسئولیت افراد دخیل در این تخریب ادامه دارد.
اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سبزوار نیز اعلام کرده است که موضوع را بهصورت جدی و قاطع از مسیر قانونی و قضایی پیگیری خواهد کرد.
به دنبال عملیات تخریب بنای تاریخی «پادگان روسها» در سبزوار، دادستان با صدور دستور قضایی عملیات را متوقف کرد. در این دستور آمده است، دادستان سبزوار به ماجرای تخریب «پادگان روسها» ورود قاطع کرده است و عملیات متوقف و آمران و عاملان تحت پیگرد قرار گرفتند.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب سبزوار با دستور صدیقی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، ادامه عملیات تخریب بلافاصله متوقف و همچنین اعلام شد که بنا بر دستور دادستان، ادوات و تجهیزات مورد استفاده در تخریب نیز توقیف شد.
دادستانی سبزوار اعلام کرده است همزمان با توقف عملیات، پرونده قضایی در این خصوص تشکیل شده است و همه آمران و عاملان دخیل در این اقدام احضار شده و تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار گرفتهاند.
بر اساس این دستور، دستگاه قضایی بررسی ابعاد ماجرا، نحوه انجام عملیات و مسئولیت اشخاص دخیل در تخریب را در دستور کار قرار داده است و رسیدگی به پرونده با جدیت ادامه دارد.
گفتنی است، معماری بنای موسوم به پادگان روسها متعلق به دوره پهلوی اول بود و در زمان اشغال ایران توسط روسها، ارتش روسیه مدتی در این بنا مستقر شد و به همین دلیل به آن پادگان روسها میگویند.