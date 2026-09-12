قیمت نفت در جهان و بنزین و گازوئیل در امریکا رم کرد

در ادامه روند صعودی، قیمت نفت به ۱۰۹ دلار و قیمت هر گالن گازوئیل نیز در امریکا با ثبت رکورد تاریخی به ۶ دلار رسید

جوان آنلاین: به دنبال افزایش جنگ‌طلبی رژیم تروریستی امریکا، قیمت نفت و سوخت رکورد تاریخی خود را ثبت کرد. حال روی دیگر سکه جنگ برای امریکایی‌های ترامپ در حال آشکار شدن است. جنگ با ایران، با بسته شدن تنگه هرمز لطمه‌ای عمیق و شاید هم فراتر از پیش‌بینی‌ها به اقتصاد امریکا وارد کرد. برخی اقتصاددانان وضع فعلی را بزرگ‌ترین رکود بعد از رکود سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ ارزیابی می‌کنند و معتقدند، بحران سوخت در این کشور به مرز هشدار رسیده است. همین امر موجب تحرکات میانجی‌ها و ذی‌نفعان رژیم تروریستی امریکا شده است. به نظر می‌رسد، دروغ‌پردازی‌های نوکران رئیس‌جمهور امریکا دیگر بر بازار انرژی بی‌تأثیر است و این رژیم تروریستی راهی جز پذیرش حقوق ملت ایران ندارد. استمرار این رویه دولت امریکا در زورگویی و به رسمیت نشناختن حقوق ملت ایران و عدم پایبندی به تعهدات خود، تنها یک پیامد خواهد داشت و آن هم ته کشیدن چاه‌های ذخایر استراتژیک نفت و افزایش قیمت نفت خواهد بود و بس!

از زمان آغاز تجاوز امریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران و پاسخ تهران به آن، جهان شاهد اختلال در حرکت کشتیرانی جهانی، به‌ویژه تردد نفتکش‌ها در آبراهه تنگه هرمز بوده است، موضوعی که در کنار کاهش تولید نفت و گاز در برخی میادین کشور‌های نفتی حوزه خلیج فارس، به سرعت بر بازار جهانی انرژی جهان تأثیر گذاشته و سبب جهش قیمت‌ها شده است. همچنین نرخ بازدهی اوراق قرضه ۳۰ ساله خزانه‌داری امریکا به ۳۶/۵ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان بحران مالی ۲۰۰۷ است.

گازوئیل در امریکا رکورد تاریخی را رد کرد

با افزایش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و همچنین پیشروی نیرو‌های انصارالله در اطراف تنگه باب‌المندب، قیمت جهانی نفت طی دو روز گذشته باز هم افزایش یافت و به ۱۰۹ دلار رسید و قیمت نفت برنت در آستانه ۱۱۰ دلاری شدن است. داده‌های شرکت «گَس‌بادی» نیز نشان می‌دهد متوسط قیمت گازوئیل در امریکا برای نخستین‌بار در تاریخ از ۶ دلار به ازای هر گالن عبور کرده است، موضوعی که ترامپ و حزب جمهوری‌خواه را در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره به شدت نگران کرده است. افزایش قیمت گازوئیل تحولی نگران‌کننده برای امریکایی‌هاست که در آستانه فصل اوج تقاضا می‌تواند موج تازه‌ای از تورم ناشی از بهای انرژی را به اقتصاد تحمیل کند. براساس داده‌های انجمن اتومبیل امریکا، میانگین کشوری قیمت این سوخت به حدود ۶ دلار و ۵سنت رسیده و در ایالت کالیفرنیا به مرز ۸ دلار در هر گالن نزدیک شده است.

اگرچه شهروندان امریکایی در خرید‌های روزمره کمتر مستقیماً گازوئیل می‌خرند، اما این حامل انرژی تعیین‌کننده بهای تمام شده مواد غذایی، هزینه‌های ترانزیت و صنعت ساخت‌وساز است.

به گزارش بلومبرگ، اثر این رکوردشکنی تاریخی به‌زودی به سفره مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. علاوه بر این، با ورود به پاییز و افزایش نیاز بخش کشاورزی و مصارف گرمایشی، تقاضا برای این سوخت با جهشی فصلی روبه‌رو می‌شود.

تنش‌های ژئوپلیتیکی ظرفیت جهانی در تولید و عرضه سوخت را به شکل محسوسی محدود کرده است. در روسیه، ماه‌ها حمله پهپادی اوکراین به تأسیسات پالایشی به ممنوعیت صادرات دیزل انجامید. در خاورمیانه نیز اختلال‌های پی‌درپی در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در کنار افت ظرفیت پالایشگاهی، زنجیره تأمین را با چالش جدی روبه‌رو ساخته و حجم محموله‌ها را بسیار پایین‌تر از دوران پیش از تنش نگه داشته است. همزمان تشدید درگیری‌ها در دو آبراه کلیدی هرمز و باب‌المندب و چشم‌انداز تداوم یک منازعه فرسایشی، احتمال ماندگاری قیمت‌های بالای انرژی را تقویت کرده است.

این افزایش شتابان هزینه‌ها، آن هم در فاصله کمی بیش از ۵۰ روز تا انتخابات میان‌دوره‌ای، به چالشی حساس برای دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان تبدیل شده است. این فشار اقتصادی می‌تواند به‌ویژه در ایالاتی مانند مین که بیشترین وابستگی خانوار‌ها به سوخت گرمایشی را دارد و همچنین ایالت‌های کشاورزی نظیر اوهایو، کانزاس و آیووا سرنوشت‌ساز باشد. در این شرایط، کاخ سفید ابزار‌های سیاستی اندکی برای کاهش قیمت‌های داخلی در اختیار دارد و تنها گزینه‌های پیش روی دولت، عرضه مجدد از ذخایر استراتژیک نفت یا اعمال محدودیت بر صادرات است.

قالیباف: مداخله‌های مالی و دروغ‌های خزانه‌داری امریکا دیگر تأثیری در مهار قیمت نفت ندارد

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به عبور کردن قیمت نفت برنت از ۱۰۵ دلار با انتشار نموداری که نشان‌دهنده بی‌اثر بودن اقدامات خزانه‌داری امریکا برای مهار قیمت و افزایشی بودن قیمت نفت در آینده است در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت:

«اگر دنبال یک راهنمایی برای آینده بازار نفت می‌گردید و مقامات اقتصادی دولت امریکا چیزی نمی‌گویند، بیایید به آینده نگاهی بیندازیم؛ وزارت خزانه‌داری برای کنترل قیمت نفت زرادخانه ابزار‌های بی‌اثر خودش را (از قبیل دروغ‌پردازی با آکسیوس، مداخله در بازار و آزادسازی ذخایر) خالی خواهد کرد، ولی اثری در کاهش قیمت ندارد.» توئیت قالیباف به اظهارات کوین وارش، رئیس فعلی فدرال رزرو امریکا اشاره دارد که پیش از این بار‌ها اعلام کرده که به انتشار گزارش‌های سیاست‌های آتی اقتصادی (Forward Guidance) که راهنمایی برای فعالان بازار است، اعتقاد چندانی ندارد. در این توئیت با اشاره به این رویه مقامات اقتصادی امریکا، به فعالان بازار انرژی در امریکا توضیحاتی درباره آینده این بازار شده است.

در نمودار منتشر شده توسط قالیباف نشان داده شده که تلاش‌های بسنت وزیر خزانه‌داری برای مهار قیمت انرژی (با مداخله در بازار و آزاد کردن بی‌محابای نفت ذخایر استراتژیک) تأثیری در مهار رشد قیمت نداشته و در آینده نیز بازار باید منتظر خبرسازی‌های او با رسانه‌هایی مانند آکسیوس دروغگو و اعلام اخبار جعلی از قبیل بازگشایی هرمز یا این قبیل باشد، ولی فعالان بازار باید بدانند که اقدامات بسنت در آینده نیز تأثیری در مهار قیمت نخواهد داشت.

بازار انرژی به اظهارات بسنت بی‌حس شده است و راهی جز پذیرش حقوق ملت ایران ندارند. استمرار این رویه دولت امریکا در زورگویی و به رسمیت نشناختن حقوق ملت ایران و عدم پایبندی به تعهدات خود، تنها یک پیامد خواهد داشت و آن هم ته کشیدن چاه‌های ذخایر استراتژیک نفت و افزایش قیمت نفت خواهد بود و بس! کمربند‌ها را ببندید و برای قیمت‌های بالاتر در صورت عدم اصلاح رویکرد دولت امریکا آماده شوید!

نفت گران شد، عاصم منیر دست به کار شد

همچنین همزمان با بالا رفتن بهای نفت در بازار جهانی، عاصم منیر دست به کار شد. فرمانده ارتش پاکستان در گفت‌وگویی با وزیر امور خارجه ایران، درباره امکان بازگشت به مذاکرات و تحولات منطقه‌ای رایزنی کرد؛ تحرکی که همزمان با افزایش قیمت جهانی نفت و رشد بهای سوخت در امریکا انجام شده است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده که عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان به منظور کاهش تنش‌ها با عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران به صورت تلفنی رایزنی کرده است. براساس این گزارش، وزیر امور خارجه ایران و فرمانده ارتش پاکستان درباره راه‌های از سرگیری تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه رایزنی کردند. در این گفت‌و‌گو همچنین «امکان بازگشت به روند مذاکرات» و تحولات مرتبط با حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.