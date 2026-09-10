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تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۴:۱۰
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وزیر ارشاد: ۸۲ سالن سینما در کشور احداث و بهره‌برداری شد

3 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ۸۲ سالن سینمایی از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون در نقاط مختلف کشور بهره‌برداری شده است.

جوان آنلاین: سید عباس صالحی روز پنجشنبه در آیین اختتامیه چهارمین جشنواره نمایش‌های خیابانی رضوی در کهگیلویه و بویراحمد و بهره‌برداری از سالن سینما هنر یاسوج افزود: همچنین ۹۳سالن سینمایی در سراسر کشور بازسازی شده است.

به گزارش ایرنا، وی تاکید کرد:۳۵مجتمع فرهنگی در استان‌های مختلف کشور به امکانات و تجهیزات سینمایی مجهز شده است.

صالحی توجه به هنر سینما را از رویکرد‌های دولت چهاردهم دانست و عنوان کرد: روند تقویت زیرساخت‌های سینمایی ادامه دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: هم اکنون بیش از ۵۰۰سالن نمایش در کشور فعالیت دارد که البته فاصله محسوسی بین زیرساخت‌ها و نیروی‌های انسانی فعال در زمینه هنر‌های نمایشی وجود دارد.

صالحی گفت: در دولت چهاردهم راه‌اندازی ۵۰سالن پلاتو را دستور کار قرار داده که تاکنون۳۰ مورد از این سالن‌ها اجرا شده است.

جزییات جشنواره ملی نمایش‌های خیابانی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: جشنواره ملی نمایش‌های رضوی با حضور ۲۴ استان کشور برگزار شده است.

امین درخشان افزود: ۱۶۰اثر نمایش خیابانی به دبیرخانه جشنواره نمایش‌های رضوی در یاسوج ارسال شد که ۱۱ اثر به عنوان برگزیده شد.

وی بیان کرد: این جشنواره با همکاری بنیاد بین الملبی رضوی برگزار شده است.

درخشان ابراز داشت:خراسان رضوی، بوشهر، خوزستان، همدان، اصفهان، و تهران از جمله استان‌های شرکت کننده در این آیبن است.

افتتاح سالن سینما هنر

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت:افتتاح سالن سینما هنر که امروز در شهر یاسوج صورت گرفت گامی برای رونق سینما در استان است.

یدالله رحمانی تاکید کرد: این سینما پیش از این یک مکان بدون استفاده بود که با استفاده از اعتبارات مسوولیت‌های اجتماعی نفت تجهیز و راه اندازی شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به وجود چهره‌های هنری استان در رشته‌های هنری مختلف را یادآور شد و اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های افزون بر خلق آثار ماندگار به هنرمندان هم انگیزه رقابت می‌بخشد.

نیاز به احداث سالن سینمایی مستقل در یاسوج

نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون نیز در این نشست تاکید کرد: شهر یاسوج حداقل یک سینمای نیاز دارد.

محمد بهرامی هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد را از سرمایه‌های فرهنگب استان دانست و تاکید کرد: زیرساخت‌های فعالیت این فرهیختگان فراهم شود.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار مطلوب برای ادامه ساخت تالار فرهنگی شهر یاسوج تصریح کرد: نگاه دولت به طرح‌های فرهنگی سازنده، اما ناکافی است.

در پایان این آیین از برگزیدگان جشنواره ملی نمایش‌های خیابانی با اهدای جوایز نقدی و لوح سپاس قدردانی شدند.

برچسب ها: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، سینما ، یاسوج
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