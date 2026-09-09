کد خبر: 1378667
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۸ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
صفحه نخست » اخبار كلی

وحدت‌شکنان مشغول کارند!

جوان آنلاین: در شرایطی که کشور با مسائل و پیامد‌های یک جنگ تحمیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند و افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری انتظار دارد قوای کشور با تمرکز بر حل مشکلات مردم، تقویت انسجام داخلی و کاهش فشار‌های اقتصادی و اجتماعی حرکت کنند، گاهی برخی رفتار‌ها و مواضع، به جای آنکه در خدمت این ضرورت ملی قرار گیرند، فضای سیاسی کشور را به سمت حاشیه‌هایی سوق می‌دهند که نه مشکلی از مردم حل می‌کند و نه به تقویت اقتدار کشور در برابر دشمن می‌انجامد. 
البته نقد عملکرد مسئولان، مطالبه‌گری از دولت و مجلس و حتی اعتراض صریح به تصمیمات مدیریتی، نه‌تنها مذموم نیست، که بخشی از فلسفه نمایندگی مردم است. مسئله از جایی آغاز می‌شود که اصل مطالبه‌گری با تبدیل شدن به منازعه دائمی، جای خود را به حاشیه‌سازی سیاسی بدهد. ماجرای نشست نمایندگان مجلس در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و حواشی مربوط به آن از همین منظر قابل بررسی است. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس در صفحه شخصی خود، محل برگزاری نشست را مورد اعتراض قرار داده و نوشته است که مجلس از «سالن و مجموعه مجهز و امن» برخوردار است و از اینکه نشست نمایندگان در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شده، انتقاد کرده و نوشته: این نشست «بیشتر یک گعده دوستانه بود تا جلسه نمایندگان مردم». 
اگر همه این انتقادات را به عنوان یک مطالبه قابل بررسی بپذیریم، یک پرسش اساسی همچنان باقی است و آن اینکه آیا در شرایط ویژه کشور، اصل برگزاری نشست و محتوای آن مهم‌تر است یا محل برگزاری آن؟ اگر تصمیم هیئت‌رئیسه برای خارج کردن نشست از ساختمان مجلس، تابع ملاحظات امنیتی بوده - که بوده- آیا نمی‌توانست یک نماینده، به جای متهم کردن تصمیم‌گیران به برگزاری «گعده دوستانه»، ابتدا اصل ملاحظات امنیتی را مفروض بگیرد و سپس درباره نحوه اجرا مطالبه‌گری کند؟ به‌ویژه آنکه بنا بر روایت محسن فتحی، نماینده سنندج، حدود ۲۰۰ نماینده در این نشست حضور داشته‌اند و موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم نیز در آن مورد بحث قرار گرفته است. فتحی درباره این نشست گفته است: «جلسه مؤثر و مفیدی بود و نمایندگان در خصوص مهمترین مسائل کشور به ویژه شرایط اقتصادی مردم تبادل نظر کردند.» بنابراین محل برگزاری جلسه نمی‌تواند به خودی خود، اصل نشست را بی‌اعتبار کند. در کنار نقد نماینده سنندج در مجلس، اما مجتبی زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، روایت متفاوت‌تری از آنچه در جلسه گذشته داده و بی‌آنکه نامی از رسایی بیاورد، با بازنشر تصویری از صفحه او در نقد قالیباف، نوشته است: «دیشب مجلس بر دهان طراح کودتا علیه دولت مستقرِ مورد حمایت ولی فقیه زد!» درباره ادعا‌ها و روایت زارعی از نشست مجلس، اگرچه نمی‌توان قضاوت مستقلی کرد، اما نفس این روایت، نشان می‌دهد که مسئله فقط یک اختلاف درباره محل برگزاری جلسه نبوده و در داخل مجلس نیز درباره نحوه طرح انتقادات واکنش جدی وجود داشته است که پرداختن به جزئیات آن، فلسفه این نقد مشفقانه را زیر سؤال می‌برد، بنابراین از آن می‌گذریم؛ اما اکنون و در شرایط جنگی که دشمن، مستاصل در نبرد میدانی، تلاش می‌کند کوچک‌ترین شکاف داخلی را برجسته کند، بهتر نیست اختلافات داخلی با ادبیاتی مطرح شوند که کمترین امکان سوءاستفاده را برای بیرون فراهم کند؟ اینجا «هیس» برای منتقدان نیست؛ برای حاشیه‌هایی است که وحدت را می‌بلعند؛ و صد البته عبارت «هیس، وحدت‌شکنان مشغول کارند» به معنای دعوت به سکوت منتقدان نیست. اتفاقاً کشور به نقد جدی، شفاف و حتی صریح نیاز دارد. اما میان نقدی که به حل مسئله کمک می‌کند و حاشیه‌ای که خود به مسئله تبدیل می‌شود فاصله زیادی وجود دارد. کشور در مقطعی نیست که بتواند سرمایه اجتماعی، انرژی سیاسی و ظرفیت مدیریتی خود را در حاشیه‌ها مصرف کند. دشمن بیرونی برای دیدن شکاف‌های داخلی نیازی به دعوت ندارد. بنابراین این مسئولیت بر عهده همه نیرو‌های سیاسی و به‌ویژه نمایندگان مردم است که اجازه ندهند اختلافات به شکاف‌های فرساینده تبدیل شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: جنگ تحمیلی ، سیاست ، انسجام ملی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

راهبرد اسرائیلی «این همانی» سقوط علی الطاهر-حزب الله

۵۰ کیلومتر به خطوط متروی تهران اضافه شد؛ آغاز احداث ۱۶۰ کیلومتر خط جدید

ظرفیت پذیرش دستیار پزشکی دوره پنجاه و سوم اصلاح شد

قاسم‌بصیر به گوش جورج‌واشینگتن نواخته شد!

ظرفیت ۱۴۶ هزار نفری پذیرش در کنکور ارشد ۱۴۰۵؛ زمان احتمالی اعلام نتایج

بدون شرح

لولو‌های سرخرمن جنگ

حکم ساعدی‌نیا تأیید شد؛ ۱۲ سال حبس و مصادره همه اموال

نامه ایران به شورای امنیت: حمله آمریکا به مراسم عروسی، جنایت جنگی است

«پول نشان‌دار» حیف و میل منابع را خاک می‌کند

گره واردات هدفمند کالا‌های اساسی باز می‌شود

مشکل جامعه امروز نه کمبود ارتباط، بلکه کاهش همیاری است 

پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش

آزمون بزرگ تاب‌آوری در برابر ال‌نینو

عقب نشینی به سبک ترامپ

افزایش قیمت نفت متوقف شد

وقتی «دارایی‌های کوچک من» به «توانمندی‌های بزرگ ما» تبدیل می‌شود

اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی برای تحقق عدالت در حمل‌ونقل است

هدف اصلی در کمک به دیگران باید توانمندسازی باشد

شهرآورد ۱۰۷ پایتخت در اصفهان

از سیاه‌نمایی تا تغییر پارادایم

عشایر گیلان، پیشرو در اقتصاد مقاومتی 

تنگه هر روز گران‌تر و مهم‌تر! 

آمریکا درباره حمله به عروسی‌ها در جهان به افکار عمومی پاسخ دهد

گذر از وضعیت بحرانی با همیاری ایرانی

مخالفت قاطع چین با تحریم‌های مرتبط با ایران

نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان

امیدوارم در این سفر بتوانم صدای مردم غیور و شجاع ایران باشم

مصائب جایگزینی تنگه برای منطقه 

اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند

احیای فرهنگ تعاون، سرمایه اجتماعی را بازسازی می‌کند

بازار تعاون و همیاری را گرم کنیم

جنایت جنگی سیریک نشان داد تمدن آمریکایی چیزی جز توحش بزک‌شده نیست‏

کمک‌هایی با ارزش‌تر از پول

نتیجه ماجراجویی ترامپ: تقویت جایگاه ایران، تضعیف قدرت آمریکا

«مارمولک» ۲۴ ساعت پس از آزادی به سرقت برگشت + گفت‌وگو با متهم

«شاه‌گل» قمارخانه‌ای برای تحریف تاریخ قاجار!

سفر رئیس جمهور کنگو به سرزمین‌های اشغالی

افزایش قیمت ۴ محصول سایپا در پی تغییر گواهی اسقاط

اثبات و نفی‌هایی دینی در کارنامه مؤسس سلسله افشاریه

شیطان ماهی

جیب‌بری در رستوران‌های ادایی

ایران پای حزب‌الله ایستاده است

آموزش و پرورش بخشی حیاتی است که می‌تواند مملکت ما را نجات دهد

قیمت نفت از مرز ۹۷ دلار گذشت

پرداخت معوقات فروردین ماه بازنشستگان به پایان رسید

امریکا راهی جز عمل به تفاهم‌نامه ندارد

اعتراض حق مردم است، آشوب حق هیچ‌کس نیست

منابع حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت کالابرگ می‌شود

اردوی خارجی تیم ملی امید لغو شد

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
طرحی از تلفیق «خرد انتقادی» و «عقلانیت راهبردی»
تحقق آرزوهاى طلایى انسان را خوشبخت خواهد کرد؟
«مثنی و فرادی» در نظام دینی
اصلاح آیین حکمرانی؟ | صفار هرندی تبیین می‌کند
منابع ملی در ارابه‌های داخلی و سرهم‌بندی‌شده دود می‌شود
ما محکوم به کتاب نخواندن هستیم؟!
نجات ۷ گروگان پاکستانی از باغ وحشت افغان‌ها + گفت‌وگو با یکی از متهمان
گفت‌وگو با خانواده یکی از شهدای جنگ رمضان/ مرا برای شهادتش آماده کرده بود
سلفی مرگبار/ داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده واقعی)
اولین قل از چهارقلو‌های خانه ما آسمانی شد 
تلنگر‌های یک تصویر وایرال شده
پدافند ایران قدرتی که در جنگ متوقف نشد
به بهانه اکران تازه‌ترین فیلم «استیون اسپیلبرگ»/ این دیگر لزوما نه علمی است نه تخیلی
ایران به مرز‌های هویتی‌اش زنده است
گفت‌وگو با برادر دانشمند شهید دکتر فولادوند/ دشمن از قدرت توأمان دین و دانش می‌ترسد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار